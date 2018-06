VIDEO Podul şubred care stă să provoace o tragedie pe DN1. Autorităţile ştiu încă din 2013 că un pilon este total părăginit

Podul în discuţie a fost construit în anul 1974 şi era folosit atât pentru transport de marfă către Rafinăria ”Steaua Română” şi Turnătoria ”Orinon” din Câmpina, dar, la început, şi pentru transportul de persoane pe rutele locale, Câmpina-Telega şi Câmpina-Valea Doftanei. În prezent este dezafectat.

În anul 2013, autorităţile locale din comuna Poiana Câmpina au constatat că podul prezintă o denivelare exact pe porţiunea aflată deaspura Drumului Naţional şi au alertat CFR, proprietarul construcţiei.

”Încă din 2013 am făcut demersuri către CFR. Atunci s-au făcut primele verificări şi într-adevăr au constatat că se află pe un filon de sare, astfel că s-a interzis circulaţia pe el din septembrie 2013. De atunci, lunar, până în luna mai anul acesta s-au făcut măsurători optice milimetrice în aşa fel încât să-l ţină sub observaţie. De la sfârşitul lunii trecute, din două în două săptămâni au început să facă aceste măsurători. Într-adevăr este un mare pericol”, a declarat Alin Moldoveanu, primarul comunei Poiana Câmpina pe teritoriul căreia se află podul CFR.





Moldoveanu a precizată că, în urma discuţiilor pe care le-a avut cu reprezentanti ai CFR se doreşte, într-o primă fază, îndepărtarea grinzilor din beton care se află exact deasupra Drumului Naţional şi care ameninţă să se prăbuşească în orice clipă pe ambele sensuri de mers.





”Podul nu se mai poate repara sub nicio formă. Am înţeles că şi cei de la Inspectoratul de Stat în Construcţii au dat această variantă pentru început”, susţine Moldoveanu.

Acesta a adăugat că zona în care se află amplasată construcţia se află pe un filon de sare care traversează DN1 dinspre Câmpina către Poiana Câmpina. Acest strat de sare este erodat încet dar sigur de apele subterane, provocând mai multe alunecări de terenuri. De altfel, spune Alin Moldoveanu, sarea a început să iasă la suprafaţă la doar câteva zeci de metri distanţă de podul CFR. Acesta este şi motivul pentru care unul dintre piloanele de susţinere ale podului, care se află poziţionat exact pe axul DN1, s-a afundat în sol, iar pasarela a făcut o boltă vizibilă cu ochiul liber.Reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii sunt la curent cu pericolul iminent la care sunt expuse miile de maşini care trec zilnic pe DN1 şi spun că se lucrează la identificarea unei soluţii tehnice şi fiabile.

Podul CFR care traversează DN1 este în prezent dezafectat. CFR a decis să sisteze circulaţia trenurilor pe aici încă din anul 2013 FOTO Diana Frîncu

”De principiu pot sa va spun că pericolul este controlat. Este adevărat că este o etapă în care construcţia nu mai corespunde sută la sută, dar momentan pot să vă spun că încă din 1985, când au fost constatate nişte rotiri ale pilei 5, respectiv pilonul din axul DN1, au fost luate măsuri de către administrator. Secţia L5 Câmpina efectuează lunar măsurători. Noi am mai efectuat un control în anul 2015 şi am dispus o expertiză. Mai fusese o expertiză în anul 2000 şi am dispus în continuare să fie urmărită starea tehnică. Momentan, după ultima verificare în 2018 secţia a înaintat către Bucureşti situaţia. Urmează să se decidă dacă se consilodează podul sau dacă se dezafectează”, a declarat Gelu Paraschiv, inspector şef al Inspectoratului de Stat în Construcţii Prahova.