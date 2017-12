Coşmarul avocatei terorizate de clientul pe care n-a putut să-l scape de închisoare. „Îţi tai tendoanele atât ţie, cât şi fiului tău“

Agresorul este Luigi Văsi, un individ condamnat pentru fapte săvârşite cu violenţă, dar care se sustrăgea executării pedepsei.

Avocata din Ploieşti a acceptat, în anul 2011, să-l reprezente în instanţă pe Văsi într-un dosar în care bărbatul era cercetat pentru uzurpare de calităţi oficială şi înşelăciune. Acesta era acuzat că profitase de faptul că numele său era identic cu cel al comandantului Poliţie Câmpina (Romeo Văsii), şi, cu ajutroul unei legitimaţii false, se recomanda şef în Poliţie.

În schimbul serviciilor sale, avocata a perceput o taxă de 3000 de lei, bani pe care Văsi i-a plătit în speranţa că va scăpa fără o condamnare la închisoare. Instanţa a apreciat că faptele sau au fost grave şi l-a condamnat în cele din urmă la opt ani cu executare. Văsi a fugit de autorităţi, timp în care a încearcat să-şi recupereze banii plătiţi avocatei pe care învinovăţit-o că nu şi-a făcut treaba în mod profesionist.

“Dacă anunţi garda îţi tai tendoanele atât ţie cât şi fiului tău”

Avocata şi clientul său s-au întâlnit în centrul Ploieştiului, iar femeia acceptă să se urce în maşina lui Văsi, un Jaguar, unde a crezut că va avea o conversaţie paşnică. A încercat să-i explice bărbatului că banii plătiţi de el nu reprezintă decât un onorariu legal, iar că aceasta nu era obligată, în schimbul sumei de bani, să obţină şi o achitare. Au început ameninţările, iar Lugii Văsi a scos iniţial un set de fotografii în care erau surprinşi pe stradă, atât avocata, cât şi fiul şi mama acesteia.

(…) inculpatul a contactat-o telefonic pe persoana vătămată în repetate rânduri, anterior datei de 31.10.2011 folosind opţiunea „ascunderea identităţii apelantului" întrucât acesta se sustrăgea la acel moment punerii în executare a unui mandat de executare a pedepsei închisorii. In cadrul acestor convorbiri, inculpatul a creat convingerea persoanei vătămate că se află în Italia şi din acest motiv nu se pot întâlni personal. In cadrul conversaţiei avute în autoturismul inculpatului, în data de 31.10.2011, pentru a fi convingător, inculpatul i-a prezentat persoanei vătămate un aparat foto, apoi fotografiile executate cu acest dispozitiv, prezentarea efectuându-se pe ecranul unui laptop, precizându-i acesteia că s-a reîntors din Italia special pentru a-şi recupera suma de bani. Fotografiile reprezentau instantanee cu persoana vătămată dar şi cu fiul acesteia şi mama persoanei vătămate, efectuate pe stradă, în zile diferite, având drept rol dovedirea faptului că doreşte cu orice preţ recuperarea sumei de bani. In continuare, persoana vătămată a refuzat să restituie suma de bani, moment în care a fost ameninţată cu un pistol pe care i l-a pus la tâmplă acesteia. De asemenea, actele de ameninţare au continuat fiind de natură să o alarmeze şi să o constrângă pe aceasta să remită suma de 3000 lei inculpatului. Ameninţările aduse au constat în expresiile <<Dacă strigi, vei fi ELODIA2>>, <<Dacă anunţi GARDA, dacă îmi dai bani înseriaţi sau cu ŞANTAJ scrişi pe ei, îţi tai tendoanele, atât ţie, cât şi fiului tău>>. Mai mult, în ceea ce priveşte pistolul cu care a ameninţat-o, inculpatul i-a relatat persoanei vătămate că nu va ezita să-l folosească <<aşa cum l-a folosit şi asupra unui poliţist în Galaţi>>”, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, care l-a trimis în judecată pe Lugi Văsi pentru şantaj.

Speriată, femeia accept să-i restituie bani, dar îşi roagă clientul să o păsuiască până a doua zi.

Au urmat apoi o altă serie de telefoane de ameninţare, iar la una dintre conversaţii Roana Elena C. a fost ameninţată că va fi forţată să semneze în genunchi actul prin care renunţă la casă, discuţie care are loc într-un cunoscut restaurant din Ploieşti şi la care participă şi alte persoane.

"În genunchi va semna actul prin care renunţă la casă"

“La momentul în care s-au întâlnit cu aceasta, .................. plângea şi tremura, povestindu-le acestora actele de şantaj la care a fost supusă. Martorul s-a deplasat cu persoana vătămată la Restaurantul Casa Ploieşteană unde aceasta a fost apelată telefonic din nou de inculpatul ...................Persoana vătămată a comutat telefonul pe difuzor astfel că martorul a auzit întreaga convorbire telefonică. In cadrul acesteia, inculpatul a relatat următoarele, decrise de martorul ..................: << O SĂ ÎI TAIE TENDOANELE, O S-O MUTILEZE ŞI ÎN GENUNCHI VA SEMNA ACTUL PRIN CARE RENUNŢĂ LA CASĂ>>. Martorul precizează că inculpatul i-a spus persoanei vătămate că din cauza acesteia nu poate sta cu copilul său care este internat în spital, întrucât a pierdut recursul şi a primit o pedepsa cu inchisoarea” se mai arată în rechizitoriu.

Avcoata a reuşit să scape de ameninţările clientului său după ce poliţiştii din Ploieşti au dat de urmele lui Văsi. Îl căutau pentru a-l duce în închisoare unde avea de executat pedeapsa de opt ani. În data de 4 noiembrie 2011, Văsi este urmărit prin Ploieşti, apoi pe DN1, unde loveşte cu maşina doi agenţi de poliţei, pentru ca în cele din urmă să fie prins în Otopeni, după ce fusese împuşcat în picior.

Lugi Văsi a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti,în martie 2016, sub acuzaţia de şantaj. Dosarul său se judecă în prezent la Judecătoria Ploeişti. Până în prezent a fost condamnat definitiv de 9 ori pentru infracţiuni de înşelăciune, furt calificat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, fals material în înscrisuri oficiale, uzurparea de calităţi oficiale, fals privind identitatea, tentativă la omor deosebit de grav.