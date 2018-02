Aventură cu de toate printre misterele Mexicului. Cât costă călătoria într-una dintre cele mai exotice ţări ale lumii

Siturile ruinelor civilizaţiei precolumbiene, cele mai importante obiective turistice din Mexic FOTO Sabin C.

„Weekend Adevărul“ vă prezintă aventura lui şi trucuri pentru o experienţă de neuitat în Mexic.

Atunci când planifici o vacanţă în Mexic, trebuie să porneşti de la ideea că, cel mai probabil, nu vei mai ajunge a doua oară în această ţară. Aşadar, nu te limita la un sejur scurt, de câteva zile. Pentru a înţelege ceva din minunăţiile acestei ţări, ai nevoie măcar de zece zile. Jumătate de sejur să-l petreci în capitala ţării, Mexico City, iar cealaltă jumătate să o rezervi plajelor din Cancun şi din insule. Aceasta este recomandarea lui Sabin Ciornea (28 de ani), din Ploieşti, care a reuşit să-şi împlinească visul de a vizita Mexicul, după o planificare riguroasă, la cumpăna dintre ani.

Există cel puţin două variante de a vizita capitala Mexicului, Mexico City: pe jos, însoţit de un ghid, angajat al statului, care îşi oferă serviciile „gratuity“, ghizi pe care îi poţi găsi la orice colţ de stradă din centrul istoric, sau în cadrul unor excursii organizate de agenţiile locale. În centrul istoric (Centro Historico) al capitalei Mexicului trebuie vizitate Catedrala Metropolitană, Palatul Naţional şi Palatul de Arte Frumoase. În zona Palatului se află un parc de dimensiuni impresionante, care ascunde ruinele unor temple ale civilizaţiilor străvechi. În imediata vecinătate a ruinelor se află cea mai mare catedrală catolică de pe continentul american, de altfel, prezenţa acestor lăcaşe de cult sunt la tot pasul în Mexico City, un oraş unde 90% din locuitori sunt catolici.





FOTO Sabin Ciornea

„De departe cea mai cunoscută catedrală catolică din Mexic este Santa Maria de la Guadalupe. Este mai degrabă un complex, un fel de parc tematic alcătuit din catedrale mai mari, mai mici, tot felul de locuri de închinare şi de rugăciune, fântâni, cascade unde arunci bani şi te rogi la Fecioara Maria. Au făcut din religia lor o atracţie turistică în adevăratul sens al cuvântului şi este o zonă extrem de frecventată de turişti. Este atât de vizitată, încât este nevoie să înconjori acest loc de mai multe ori pentru găsi un loc de parcare. Este indicat să cauţi o excursie organizată care să te aducă la această catedrală pentru că se află undeva la periferia oraşului. Este o zonă extrem de săracă şi totodată periculoasă, drept pentru care nu trebuie să te sperii dacă vei vedea la fiecare pas soldaţi cu arma în braţe, lucru care se întâmplă nu doar în Mexico City, ci şi în alte localităţi din Mexic. Dar acest lucru este strict pentru siguranţa turiştilor“, explică Sabin.

Piramida Soarelui şi Piramida Lunii

O a doua destinaţie de neratat, dacă ajungi în capitala Mexicului, este Teotihuacan, în traducere, Locul unde omul devine zeu, unde se află Piramida Soarelui şi Piramida Lunii. Este cel mai bine rezervat sit cu piramide din Mexic. Situat la aproximativ două ore de mers cu maşina de centrul capitalei Mexico City, este printre puţinele locuri unde găseşti urmele civilizaţiei vechi pentru care te duci, până la urmă, în Mexic.



„Aici ai ocazia să urci pe aceste piramide, să vezi modul lor de organizare urbană de la vremea respectivă. Cum îşi construiau oraşe, cum le aşezau, micile artificii urbanistice, de arhitectură, cum îşi organizau canalizările, modul în care se protejau de temperaturile mari sau de frig. De exemplu, pentru a evita căldura, aveau propriile lor sisteme de ventilaţie, nişte mici tuneluri amplasate în puncte strategice şi care străbăteau locuinţa, astfel încât aerisirea să fie constantă. Este fascinant locul, iar priveliştea este unică“, povesteşte Sabin. Teotihuacan încă este un loc misterios chiar şi pentru arheologi, care nu au reuşit să-i descifreze tainele şi nici măcar să răspundă la întrebarea de ce a fost părăsit de locuitorii săi.

Xochimilco, parcul unde te poţi întâlni cu adevăraţii mariachi

Cea de-a treia excursie obligatorie din Mexico City este la Xochimilco sau oraşul plutitor, ne sfătuieşte Sabin. Pentru cine nu ştie, capitala Mexicului a fost amenajată pe un lac vulcanic, iar la început, era doar o aşezare insulară, casele fiind construite pe aceste mici insuliţe legate între ele de canale navigabile. Aici s-a dezvoltat ulterior, după ce a fost cucerit de europeni, unul dintre cele mai mari oraşe din lume. S-au construit masiv, în stil european, clădiri impunătoare, din piatră, foarte înalte, de o greutate impresionantă pe această fundaţie foarte fragilă.

Xochimilco FOTO Sabin Ciornea

„Pentru mine, Mexico City va rămâne în amintire drept oraşul care se scufundă. M-a frapat nu neapărat faptul că acesta este prezentat ca un fenomen cel puţin îngrijorător, ci mai ales lejeritatea cu care oamenii tratează asta. Orice ghid pe care îl vei alege şi în orice excursie vei merge, ţi se va spune că oraşul se scufundă. Xochimilco este de fapt printre puţinele locuri unde mai vezi o parte din oraşul plutitor. Practic, acolo este păstrată o zonă de insuliţe unde navighezi pe aceste canale dintre insule, unde descoperi casele tradiţionale ale oamenilor şi tot aici vei găsi un târg de produse tradiţionale realizate chiar de oamenii locului. Este singurul loc unde s-a păstrat Mexicul de odinioară. Aici te poţi plimba cu bărcuţa pe canalele navigabile, în timpul ăsta vine dintr-o parte o bărcuţă care vinde mâncare, din altă parte, o bărcuţă cu mariachi sau cu suvenire. Eu am stat nemâncat şi nebăut tot timpul aici. Mâncarea se găteşte pe bărcuţe direct, carnea stă în soare toată ziua, într-un lighean, şi de acolo o iau cu mână şi o frig pe un grătar care este tot în barcă. E o problemă şi cu apa aici, pentru că nu găseşti decât la pahar şi nu ai garanţia că a fost îmbuteliată. În Mexic este bine să ai grijă la apă şi este bine să o consumi îmbuteliată“, avertizează ploieşteanul.

Sabin ne dezvăluie faptul că în timpul călătoriei în Mexico City, „mai mult ca sigur vei avea ochii iritaţi pe tot parcursul şederii aici, dar şi nişte crize de tuse. Nu vă speriaţi, trece. Este poluarea. Trebuie să fiţi conştienţi că mergeţi în-tr-unul dintre cele mai poluate locuri de pe Pământ“. În plus, trebuie să fii atent atunci când cauţi să schimbi bani în moneda locală. Sabin spune că nu toate casele de schimb valutar sunt sigure în capitala Mexicului, de aceea, este bine să ai pesos din ţară pentru micile cheltuieli din târguri, în rest, la hoteluri, magazine sau restaurante se acceptă plata cu cardul.

„Fereşte-te de jalapenos!“

Când vine vorba despre mâncare, capitala Mexicului este foarte ofertantă. În centrul turistic, găseşti de la supermarketuri la tot pasul, unde produsele sunt cele cunoscute de europeni, dar la preţuri mult mai mici, până la restaurante cochete, unde poţi găsi mâncare tradiţională. Totuşi, este bine să eviţi să consumi mâncare stradală sau produse tradiţionale fără să-ţi iei măsuri de precauţie. Nu uita că mexicanilor le place mâncarea condimentată.

„În Mexico City îţi vine să mănânci de oriunde. Din toate părţile vin arome, mirosuri, vezi mâncare gătindu-se în faţa ta pe trotuare, în magazine, dar e bine, totuşi, să ai grijă. Dacă snobismul este bun la ceva, probabil că în genul acesta de situaţii trebuie folosit. Încearcă să cumperi de mâncare din zone care măcar nu sunt expuse soarelui, prafului, din restaurante care sunt la tot pasul. Poţi mânca tradiţional şi în restaurant. Eu m-am

dus acolo cu anumite aşteptări, dar mi-au fost înşelate. Am crezut că o să fac o cură de fructe de mare şi peşte, ei bine, aici, oamenii mănâncă foarte multă carne de porc şi pui pregătită în toate felurile posibile. Din acest punct de vedere, suntem pe aceeaşi lungime de undă. Mâncarea lor tradiţională este o lipie micuţă – tacos, în care pun carne şi adugă legume tocate şi foarte mult coriandru. Ei pun coriandru în absolut orice, în mâncare, apă, cocktailuri, sucuri. Găseşti coriandru oriunde. Important la mâncare este să nu te aventurezi la ceea ce înseamnă pentru ei iute. Au foarte multe sosuri, salsa, fie verde, fie roşu, care este extrem de iute. De asemenea, fereşte-te de micile surprize tradiţionale din interiorul unui tacos sau din interiorul unui alt fel de mâncare. Fereşte-te de jalapenos, care sunt nişte ardei iuţi care par inofensivi, însă chiar şi pentru o persoană care mănâncă extrem de condimentat, sunt periculoşi. Este un iute cu care nu suntem tocmai obişnuiţi“, atrage atenţia Sabin.



Unul dintre cele mai exotice locuri de pe Pământ: Cancun

Cancun este paradisul din Marea Caraibilor şi destinaţia preferată de turiştii nord-americani. Din Mexico City se pleacă cu un zbor de linie intern, iar preţul biletului nu depăşeşte 100 de euro de persoană. Este un zbor de cel mult două ore, la finalul căruia vei descoperi peisaje unice în lume. Înainte să faceţi rezervarea pentru sejurul de la malul mării, mai întâi trebuie să ştii ce-ţi doreşti: o vacanţă agitată într-un loc care aduce mult cu Las Vegasul, cu hoteluri moderne de mari dimenisuni, unele special create pentru familii cu copii, cu bungalouri ascuse şi extrem de luxoase, sau câteva zile de linişte într-un loc sălbatic şi liniştit? Pentru prima variantă, alege hotelurile din Cancun.

FOTO Sabin Ciornea

„Cancun este unul dintre cele mai exotice locuri de pe Pământ. Pe scurt, este salvarea lor din punct de vedere turistic. Este o limbă de pământ pe care s-a construit artificial. O peninsulă care pleacă din continent şi care iese în Marea Caraibilor şi unde te simţi ca în Las Vegas. Cancun nu are nicio legătură cu Mexico City, este un loc extrem de exotic, dar în acelaşi timp modern, cu hoteluri foarte înalte, cu bungalouri cochete, cu pensiuni bine aranjate. Preţurile la cazare nu sunt foarte mari, nici măcar pentru români. Pentru şase nopţi de cazare, eu am plătit 270 de lire de persoană. Aici preţurile pentru excursii şi alte activităţi sar un pic faţă de cele din Mexico City. Dar mâncarea rămâne în continuare ieftină. Poţi mânca un mic dejun la un pub sau restaurant din Cancun cu 4 sau 5 euro, totul fiind la preţuri europene. Pe străzi se pot vedea tancuri, şenilate pentru paza turiştilor, în schimb, aşteptaţi-vă la schimbările bruşte de vreme. Bate vântul destul de puternic. Nu vă aşteptaţi să aveţi dintr-un sejur de cinci zile tot timpul soare, vremea se schimbă drastic şi rapid în acelaşi timp. Au plaje spectaculoase şi foarte multe zone căutate de surferi, pentru că bate vântul, iar valurile sunt uriaşe. Este locul unde te poţi plimba pe alei, pe sub palmieri, te mai fereşti de câte o nucă de cocos, poţi să mănânci banane, protocale, lămâi direct din copac“, descrie Sabin paradisul mexican.

FOTO Sabin Ciornea

Cazare mai ieftină în Isla Mujeres

Pentru relaxare totală şi un spectacol al naturii, nu ezitaţi să mai faceţi o mică escapadă în Isla Mujeres şi în Cozumel, două insule la care puteţi ajunge contra unei sume modice de 10-15 de euro de persoană, cât costă biletul pentru feribot. În aceste insule se află probabil cele mai frumoase peisaje din lume. Nisipul este fin ca făina şi aproape alb, iar în contrast cu marea de smarald, spectacolul este de neimaginat.



„Plaja este printre palmieri, foarte sălbatică în aparenţă, dar foarte interesant organizată, doar ca să-ţi dea impresia că eşit singur acolo, în realitate fiind totul foarte bine gândit, iar preţurile sunt extrem de mici. De altfel, mulţi se cazează nu în Cancun, ci pe Isla Mujeres, pentru că pe insulă, preţurile sunt la jumătate, iar cazarea este decentă la pensiuni şi hoteluri de trei-patru stele, micuţe, nu sunt zgârie-norii din Cancun. Nu ai imaginea de Las Vegas, ci una intimă, de insulă unde oamenii se plimbă cu motorete sau cu biciclete pe străduţele lor mici, unde poţi întâlni tot felul de buticuri şi tarabe cu obiecte artizanale. Se mănâncă foarte multe fructe de mare şi peşte proaspăt la preţuri foarte mici“, spune Sabin Ciornea.

Un alt loc spectaculos din Cancun este Xcaret, o suită de parcuri naturale care sunt amenajate în interiorul junglei. Ai in faţă marea, iar în interiorul junglei, ai zone tematice. „Aici ai parte de reprezentaţii cu delfini, de o zonă unde poţi admira rechini sau tot felul de alte mamifere ale oceanului, un canal navigabil pe unde poţi să înoţi şi să treci prin peşteri, prin junglă, au reprezentaţii cu cai, au un turn imens, de unde ai perspectiva întregului Cancun, ai cea mai mare scenă în junglă, unde au loc tot felul de spectacole aproape ca în Las Vegas, au circul lor, asemănător cu «Cirque du Soleil». Este un parc imens, pe care nu-l poţi parcurge într-o zi. La parcurile acestea se ajunge tot cu agenţii care te colectează de la hotel la ora prgoramată şi te mai aduc seara. Preţul variază între 80 şi 90 de euro, în funcţie de ce zone tematice îţi alegi în aceste parcuri“, mai spune Sabin.

Excursie în misterioasa Chichen Itza

Tot din Cancun se ajunge, după un drum de trei-patru ore cu autocarul, la Chichen Itza, una dintre cele şapte minuni ale lumii. O excursie din Cancun la situl mayaş costă aproximativ 40-50 de euro de persoană, dacă alegi să mergi cu un operator local, iar în preţ intră biletul de intrare în sit şi chiar o masă tradiţională. „Pe cont propriu, cu maşină închiriată, este mai riscant, având în vedere că se merge efectiv prin junglă. În principiu, în Cancun şi în general în Mexic nu este bine să părăseşti zonele turistice fără să fii însoţit de un ghid“, ne sfătuieşte Sabin.

Chichen Itza FOTO Sabin Ciornea

Chichen Itza este unul dintre cele mai mari situri arheologice care păstrează vestigii ale civilizaţiei mayaşe. În centrul sitului se află piramida zeului Kukulkan, întruchipat de un şarpe cu pene). Aici, în zilele de echinocţiu, razele soarelui creează impresia că pe piramidă se află un şarpe care coboară treptat spre bază. Tot aici veţi putea vizita Observatorul Astronomic, folosit de astronomii mayaşi, şi Piaţa celor 1.000 de coloane. Pentru o excursie la Chichen Itza, trebuie să fii pregătit să mergi mult pe jos, să ai apă îmbuteliată, dar şi o ţinută adecvată pentru un traseu în plin soare.





Cum să faci din Mexic o destinaţie accesibilă

Sabin Ciornea şi-a programat excursia în Mexic pe îndelete, cu şase luni de plecare. A făcut o documentare serioasă, cu informaţii culese de pe blogurile de călătorie şi a decis că pentru o astfel de aventură, destul de costisitoare pentru bugetul unui tânăr de 28 de ani, la început de drum, nu se putea rezuma doar la câteva zile de stat la soare, fie şi pe una dintre cele mai exotice plaje din lume. Mexicul este o ţară care merită abordată din cel puţin trei perspective: civilizaţiile precolumbiene, turismul religios şi, evident, atmosfera de Las Vegas din Cancun.

„Cea mai bună perioadă din an pentru o excursie în Mexic este în timpul sărbătorilor de iarnă. Oriunde te-ai uita, fie că vorbim despre o agenţie de turism care are la ofertă un pachet pentru Mexic, fie că îţi cauţi un sejur online de unul singur, o să descoperi că lunile de vară sunt aproape inaccesibile pentru turişitii care vor să ajungă în Mexic, în primul rând pentru că este foarte cald. Înseamnă că temperaturile trec în mod constant de 45 de grade, la care se adaugă inclusiv modul în care percepi temperatura de afară. Fiind foarte multă umiditate în zonă, fiind oceanul foarte aproape, respectiv Marea Caraibilor, temperatura resimţită de corpul uman poate depăşi lejer 50 de grade în lunile iulie-august, chiar şi la început de septembrie. Pentru un european, este o temperatură insuportabilă şi trebuie să fii destul de pragmatic când faci alegerea aceasta, pentru că este o călătorie într-un alt capăt al lumii, şi, cel mai probabil, dacă vorbim de o persoană oarecare, care are un job şi care strânge o perioadă bani ca să vadă Mexicul, aceasta nu-şi va permite o asemenea aventură pentru a doua oară. Aşa că, în momentul în care vrei să ajungi în Mexic, chiar vrei să descoperi ţara asta. Inutil să mergi acolo ca să stai la plajă. Este indicat să descoperi siturile arheologice, să mergi în zonele în care sunt piramidele, ceea ce înseamnă automat să călătoreşti prin junglă, unde umiditatea este şi mai mare datorită vegetaţiei“, explică Sabin.

FOTO Sabin Ciornea

Cât costă o călătorie în Mexic

Pentru veniturile românilor, Mexicul este în aparenţă o destinaţie scumpă şi asta în primul rând din cauza costului biletelor de avion, însă dacă această excursie este programată din timp, cu o documentare bună a obiectivelor turistice de vizitat, cu rezervările aferente, bugetul pentru o persoană nu are de ce să depăşească 1.700 de euro.

Pentru ca bugetul să fie cât mai mic, Sabin a ales să nu cumpere un pachet oferit de o agenţie. „Am căutat fiecare serviciu independent. Am căutat zborul, am rezervat biletul, apoi cazarea şi apoi

ne-am interesat de cheltuielile de zi cu zi de acolo, însemnând masă, plus costurile necesare pentru excursiile pe care urma să le facem acolo, pe care, de asemenea, ni le-am rezervat independent de pe internet. Sunt foarte multe agenţii locale care au site-uri extrem de organizate, unde nu trebuie decât să introduci anumite date cu privire la locul în care te afli, oraşul şi hotelul în care eşti cazat şi în momentul în care îţi alegi destinaţia, îţi oferă un autocar care colectează turişti din zonele respective. Din punctul acesta de vedere, sunt foarte bine organizaţi. Rezervările pentru astfel de excursii poţi să le faci şi acolo, la recepţia hotelului, dar la fel de sigur poţi să o faci şi din ţară, pentru că este mai bine să-ţi organizezi programul dinainte, să ştii ce ai de făcut în fiecare zi, astfel încât să acoperi cât mai multe obiective“, spune Sabin.

Surpriza cea mare a ploieşteanului a fost că preţurile la cazarea în Mexico City şi chiar în Cancun sunt asemănătoare cu cele de pe litoralul turcesc. Cea mai costisitoare cheltuială, spune Sabin, este de departe biletul de avion, care ajunge să coste spre 900 de euro de persoană dus-întors, pe ruta Bucureşti-Mexico City.



„Atunci când cauţi biletul de avion, să nu te laşi păcălit de escale. Vei vedea că sunt foarte multe variante cu escală în Statele Unite ale Americii şi atunci, dacă nu ai o viză de intrare în SUA, rişti să plăteşti un bilet inutil pe care nu-l vei putea folosi. Pentru biletul de avion pe care l-am rezervat cu şase luni înainte de data plecării, am plătit aproximativ 600 de lire cu plecare în Mexico City din Londra. La acest preţ, adaugă şi costul unui bilet din România până pe un aeroport din Europa care are zbor direct în Mexic. Deci, în total, 850 de euro spre 900 de euro biletul integral dus-întors“, a explicat Sabin Ciornea.

Patru stele mexicane egal două stele româneşti

Când vine vorba de cazare în capitala Mexicului, important este să nu vânaţi cele mai ieftine variante, ci să urmăriţi un hotel de cel puţin patru stele situat în centrul oraşului, pentru a avea o cameră decentă şi mai ales sigură. În plus, nu veţi fi nevoit să cheltuiţi în plus pe transportul în comun.

„Ceea ce înţelegem noi printr-o cazare de patru stele la ei este o cazare de două stele spre trei, chiar şi dacă vorbim de lanţurile hoteliere internaţionale. Am plătit pentru cinci nopţi de cazare la un hotel de patru stele puţin peste 200 de euro de persoană, cu micul dejun inclus. E bine să fii în zona centrală, pentru că transportul, deşi nu este scump, e destul de alambicat. În caz de nevoie, alegeţi Uber. Este ieftin, adică poţi face un drum de 30-40 de km cu 10 euro, de exemplu. Nu este indicat să închiriezi o maşină. S-ar putea să te trezeşti că n-ai unde să alimentezi, pentru că ei au o modalitate tare ciudată de a-şi amplasa staţii de benzinărie. În zonele centrale nu prea găseşti benzinării, iar dacă cumva ieşi din oraş şi intri în zone de junglă, s-ar putea să nu găseşti benzinărie. În plus, în trafic pierzi destul de mult timp. Nu trebuie uitat faptul că Mexico City are peste 20 de milioane de locuitori“, atrage atenţia turistul ploieştean.