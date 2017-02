Prima grădiniţă cu salinoterapie din România: cât a costat şi cum funcţionează

Camera salină a fost amenajată în incinta grădiniţei cu program prelungit „Armonia“ din cartierul Războieni din Piteşti, judeţul Argeş. Înfiinţată în 1975, grădiniţa are la ora actuală 230 de copii înscrişi în opt grupe.

Iniţiativa amenajării unei camere pentru salinoterapie i-a aparţinut doamnei Milica Nedelcu, directoarea grădiniţei, pe care o conduce din 1999, cu o pauză de doi ani. „În februarie 2016 am văzut un reportaj la televizor cu o grădiniţă privată din Zalău ce avea o cameră salină. Şi atunci mi-a venit ideea de a realiza o cameră salină şi la grădiniţa noastră. Primul demers a fost să propun realizarea acestei camere saline în Consiliul de Administraţie al grădiniţei. Şi asta pentru că puteam transforma o camera ce servea de depozit în cameră salină“, ne-a declarat Milica Nedelcu, directoarea grădiniţei.

Birocraţia, eterna problemă

Şi cum în România iniţiativele lăudabile se lovesc mai mereu de birocraţia excesivă, aşa a fost şi în cazul realizării camerei saline de la Grădiniţa Armonia: obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie a durat câteva luni, cu mult mai mult decât construirea şi amenajarea camerei, realizată de o firmă din Gorj, care a durat doar trei săptămâni. „După ce am obţinut aprobarea Consiliului de Administraţie în primăvara lui 2016, am făcut demersuri către Primărie pentru obţinerea certificatului de urbanism. S-a făcut şi o expertiză tehnică, iar certificatul de urbanism a fost obţinut de-abia în iunie 2016. După obţinerea autorizaţiei de construire, am început demersurile pentru găsirea unei firme specializate în realizarea de camere saline. Am făcut numeroase căutări pe internet şi am găsit mai multe firme din Reghin. Am avut mai multe discuţii cu acele firme, însă nu am ajuns la o înţelegere, deoarece acestea puneau condiţii ce nu erau permise de legislaţie. În cele din urmă am găsit o firmă din Gorj care a acceptat condiţiile noastre şi a lucrat foarte bine“, spune directoarea. Camera salină a fost finalizată pe 30 decembrie 2016, iar acum se mai aşteaptă doar sosirea autorizaţiei de funcţionare de la DSP Argeş.

După cum ne-a precizat directoarea Milica Nedelcu, costurile pentru realizarea camerei saline s-au ridicat la 58.000 lei şi au fost suportaţi din bugetul grădiniţei, de asociaţia de părinţi şi din donaţii şi sponsorizări.

Sare adusă din Himalaya şi de la Ocna Dej

Activitatea în camera salină se va desfăşura sub supravegherea unui educator

Copiii de la Grădiniţa Armonia vor putea utiliza gratuit camera pentru salinoterapie, însă numai după ce vor primi aviz de la medicul de familie şi acordul părinţilor. „Beneficiile unei astfel de camere sunt similare cu cele ale unei saline naturale. Timpul recomandat pentru a sta în camera salină este de 20 de minute pentru copiii de 3-4 ani şi de 25 de minute pentru copiii ce au peste patru ani. Copiii vor intra în camera salină şi în cadrul orelor de activităţi liber-creative. În camera salină pot intra între 10 şi 20 de copii. Activitatea în camera salină se va desfăşura sub supravegherea unui educator. Camera este monitorizată şi video. Va fi oarecum o activitate percepută şi ca o joacă. Ideea acestui proiect a venit din dorinţa de a deveni o instituţie de învăţământ care oferă servicii educaţionale la standarde europene, având în vedere faptul ca majoritatea grădiniţelor din Uniunea Europeană dispun de o asemenea camera salină”, mai precizează directoarea Milica Nedelcu.

Camera salină are dotarea necesară impusă de legislaţie, în speţă generatorul salin,ce a costat 4.000 de euro, care asigură gradul de salinitate corespunzător cu cel al unei saline naturale, precum şi lampa de ultraviolete care dupa fiecare şedinţă de salinoterapie va purifica aerul din camera salină.

Pe pereţii camerei au fost puse sute de kilograme de sare de la Ocna Dej şi au fost inserate tablouri cu sare de Himalaya. Mai trebuie spus că pereţii sunt şi izolaţi anticoroziune. Podeaua are şi ea un strat de 10 centimetri de sare grunjoasă. Întreţinerea camerei saline nu este deloc dificilă. „La doi ani se înlocuieşte sarea din podea“, spune directoarea Milica Nedelcu. În afară de partea de salină, în camera de la Grădiniţa Armonia au fost instalate şi LED-uri pentru cromoterapie.

În România mai sunt camere saline doar la patru grădiniţe private din Zalău, Piatra Neamţ, Constanţa şi Bucureşti.

Ce afecţiuni se pot trata într-o cameră salină

Pereţii şi podeaua sunt acoperiţi cu sare naturală pentru a crea un mediu de ioni sterilizaţi negativi





Terapia cu sare din camerele saline este utilizată pentru a trata boli respiratorii superioare, cum ar fi răceala, gripa, alergiile, astmul, bronşita, fibroza chistică, sinuzita, rinita, febra fanului şi emfizemul. în plus, proprietăţile antibacteriene şi antiinflamatorii ale sării s-au dovedit a trata în mod eficient infecţiile de piele, cum ar fi eczemele, dermatitele şi psoriazisul. „Camera salină vine în sprijinul copiilor din cadrul grădiniţei, ca o metodă alternativă, dar şi complementară de prevenire şi tratament pentru diverse afecţiuni respiratorii, având în acelaşi timp beneficii demonstrate asupra întregului organism: creşte imunitatea, îmbunătăţeşte funcţionarea aparatului digestiv, ajută la reducerea efectelor oboselii şi stresului“, spune directoarea Milica Nedelcu.