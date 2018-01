Poveştile unor românce care locuiesc în SUA şi în Italia. Au fost adoptate când aveau câteva luni şi şi-au găsit familiile biologice după zeci de ani

Şi i-au găsit în doar câteva ore, prin intermediul celei mai cunoscute pagini destinate copiilor care îşi caută rădăcinile, doar cu ajutorul unor fotografii vechi.

„Mă numesc Carmen, sunt născută la data de 7 aprilie 1994, în Bucureşti. Am fost adoptată din România când aveam opt luni. Numele meu înainte de adopţie a fost Nicolae Carmen şi numele mamei biologice este Nicolae Vagniţa, din Slobozia. Mai ştiu că am un frate, azi, în vârstă de 28 de ani, pe nume Stoian Ionel. Îmi doresc mult să îmi găsesc familia şi să cunosc povestea noastră. Vă rog să aveţi amabilitatea să distribuiţi cât mai mult posibil apelul meu până când o voi găsi pe mama biologică sau alte rude. Vă mulţumesc şi sper, cu ajutorul vostru, să am cât de curând răspunsuri la întrebările mele!” - aşa şi-a început Carmen căutările, din Italia, acolo unde a fost adoptată, apelând la pagina Facebook The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României.

Carmen

Avea o poză cu ea, la vârsta de câteva luni şi câteva fotografii cu familia ei naturală, pe care părinţii adoptivi, din Italia, i le-au arătat târziu, când au considerat că tânăra e perfect matură ca să descopere povestea adopţiei sale. Una cu multe lacune şi semne de întrebare, care au măcinat-o în ultimele luni şi au făcut-o să contacteze pagina amintită.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât, la doar câteva ore de la publicarea fotografiilor în mediul online, administratorul paginii „The never forgotten Romanian children” a fost contactat de mai multe persoane din Ţăndărei care i-au recunoscut pe părinţii fetei.

„Nici noi nu ne aşteptam la un asemnea feedback. A fost o întâmplare fericită faptul că anunţul a fost distribuit de foarte multe ori, iar rudele tinerei au recunoscut familia fetei. I-au anunţat fraţii, iar unul dintre ei ne-a contactat şi am reuşit, în doar câteva ore, să-i punem în legătură, să-şi confrunte certificatele de naştere şi să se convingă, fără niciun dubiu, că sunt fraţi”, a povestit, pentru Adevărul, Ileana Cunniffe Băiescu, administratorul paginii amintite.

Mama, tatăl şi fraţii o credeau moartă

Carmen a aflat că are nu unul, ci trei fraţi, toţi stabiliţi, de un an împreună cu părinţii, în Anglia, la Liverpool.

Sâmbătă, pe 27 ianuarie 2018, pagina The never forgotten Romanian children a intemeiat o întâlnire video emoţionantă Italia - Anglia, între Carmen, părinţii săi şi cei trei fraţi. Un moment tulburător, mai ales că familia o credea moartă.

„Eu nu mai îmi revin, de aseară, de când am vorbit cu ea prima dată. Mă uit şi acu' la poza din telefon şi-mi vine s-o scot de-acolo şi s-o iau în braţe. Nu mai ştiam nimic de ea... Vă daţi seama că sunt 24 de ani de când trăiec cu gândul că s-a prăpădit. Era bolnavă tare când s-a născut. Au ţinut-o acolo, în spital... Nu-i mai dădeau şanse să se înzdrăvenească... Nici nu-mi spuneau prea multe doctorii... Eu mai avusem o fată care a murit şi mi-am imaginat şi-atunci acelaşi lucru. Ani de zile am visat-o şi m-am gândit la ea, cum m-am gândit şi la cealaltă. Carmen a fost al treilea copil... După băiatul cel mare, Ionel, a urmat fetiţa, care s-a îmbolnăvit şi a sfârşit, apoi Carnen, după ceilalţi doi băieţi mai mici. De când am aflat că e vie şi sănătoasă, plâng întruna! E aşa frumoasă şi mi-e aşa dragă... Mi-a arătat copiii ei, nepoţii mei, pe Auroara, fetiţa de an şi jumătate, şi pe Richard, de 3 ani. Am vorbit şi cu soţul, am vorbit, cu toţi, şi noi între noi”’, a declarat, pentru Adevărul, Vagniţa Stoian, mama fetei.

Mama şi unul dintre fraţii lui Carmen

"Suntem fericiţi. Aşa veste rar primeşti! Vrem să ne întâlnim cu ea, s-o vedem în carne si oase... Au trecut atâţia ani în care n-am ţinut-o o dată în braţe, n-am ştiut cum îi e şi mai ales dacă e vie... N-am cuvinte să zic ce bucurie e pe noi, pe părinţi, pe fraţii ei, chiar şi pe nurori.... O să ne strângem cu toţii, zic eu, vara asta, dacă o veni ea la noi, aici, sau poate chiar acasă, în România, iar dacă nu poate, ne ducem noi la ea, că nu mai putem sta”, a declarat, pentru Adevărul, Mihai Stoian, tatăl fetei.

Cel mai târziu în toamna acestui an, Carmen, împreună cu soţul său şi cei doi copii vor ajunge în Anglia, să-şi cunoască părinţii şi pe cei trei fraţi, de 28, 22 şi 18 ani.

„Găsirea lor este unul dintre cele mai mari vise ale mele”

O poveste aproape identică a trăit şi Florina Vlăstaru, tânără în vârstă de 28 de ani, din America, adoptată din România, care şi-a găsit familia naturală în doar două ore de când a postat anunţul pe aceeaşi pagină destinată copiilor care îşi caurtă rădăcinile, doar cu ajutorul unor fotografii vechi în care apar rudele sale.

Florina, la momentul adopţiei, la cîteva luni şi la 28 de ani

"La vârsta de două luni am fost adoptată în America direct de la părinţii şi bunicii mei biologici. Numele meu românesc a fost Vlăstaru Florina Ramona, născută în septembrie 1990. În documentele mele de adopţie scrie că părinţii mei locuiau la două diferite adrese în Brăila. Vă rog foarte mult să vă uitaţi la aceste vechi fotografii, poate cineva îmi recunoaşte familia şi mă poate pune în contact cu ei. Găsirea lor este unul dintre cele mai mari vise ale mele", a fost anunţul cu care şi-a început tânăra căutările şi visele.

În cele mai optimiste scenarii ale sale spera să primească veşti în câţiva ani. S-a întâmplat, ca şi în cazul tinerei din Italia, ca în doar câteva ore de când anunţul a fost distribuit pe diverse grupuri Facebook din Brăila, o persoană să-i recunoască bunica în una dintre fotografii.

„De altfel, bunica a luat imediat legătura cu noi după ce a fost anunţată şi ne-a cerut s-o punem în contact cu fata, iar, ulterior, am reuşit să intermediem contacte şi cu mama şi fratele său”, povesteşte, pentru Adevărul, Ileana Cunniffe Băiescu, administratorul paginii „The never forgotten Romanian children”.

Jos, mama şi bunica Florinei. Sus - rude ale fetei Jos, mama şi bunica Florinei. Sus - rude ale fetei

Povestea adopţiei Florinei a început după ce tatăl biologic, la presiunile familei sale, a rupt relaţia cu mama fiicei imediat după naşterea copilei. Micuţa a ajuns atunci în orfelinat, de unde, la vârsta de două luni a fost adoptată de o familie de americani.

A avut o copilărie fericită, neumbrită de povestea despărţirii părinţilor biologici, despre care a aflat abia târziu, când părinţii adoptivi au hotărât că este timpul ca ea să-şi cunoască trecutul. Decizia de a-şi căuta familia biologică a luat-o singură, la sfârşitul anului trecut. Pe 5 ianuarie 2018, anunţul său era pe pagina amintită, şi tot pe 5 ianuarie îşi găsea bunica, fratele şi mama.

Din nefericire, cea care i-a dat viaţă, stabilită, de aproape 20 de ani în Turcia, suferă de o boală gravă. Florina ţine acum legătura online cu Mihăiţă, fratele său biologic, cu câţiva ani mai mic decât ea, care trăieşte în România, şi speră ca anul acesta să ajungă în ţară să-l întâlnească pe el şi pe bunică.

Despre The Never Forgotten Romanian Children