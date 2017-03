Părinţii unui bebeluş mort la Spitalul Judeţean Argeş acuză muşamalizarea cazului: „La ora când copilul era la autopsie, pe foaie apare că-l tratau“

Copilul a venit pe lume prin Cezariană, pe data de 5 martie, şi a primit scorul Apgar 9 la naştere. Mamei i s-a spus că este sănătos, însă după două zile starea copilului s-a înrăutăţit.



Medicii le-au comunicat părinţilor că băieţelul a contactat o infecţie gravă şi le-au explicat că trebuie transportat la Bucureşti. A fost urcat în ambulanţă pentru a fi dus spre un elicopter venit special să-l transporte pe copil. Cu doar 200 de metri înainte de a ajunge la elicopter, ambulanţa s-a întors din drum, pentru că micuţul a intrat în stop cardio respirator. La spital, băieţelul a fost resuscitat şi a mai trăit 3 ore.



Părinţii, copleşiţi de durere, sunt concvinşi că la mijloc este vorba de ignoranţă şi un lung şir de greşeli pe care medicii ar încerca, acum, să le acopere, cu modificări în fişele copilului.



"Sunt modificari facute cu pixul. Se văd adăugiri pe toată foaia copilului, pe care am reuşit să o obţinem pe 10 martie, după ce am făcut scandal şi am pătit taxe. În fişa copilului este modificat cu pixul inclusiv scorul Apgar, care apare, mai nou, ca fiind 8. Dânşii spun că scorul acesta este din 3 martie, dar eu am poză de pe data de 4 martie, seara - fotografie facută la ora 21 - cu copilul sănătos în pătuţ, unde se vede clar că scorul Apgar era 9. Apoi, pe diagnosticul de la deces scrie insuficienţă respiratorie. Pe raportul de la Anatomia Patologică apare că a facut şoc toxico-septic", a declarat, pentru Adevărul, Mădălina Badea Ciupitu, mama nou-născutului.



Pe fişă apare modificat Scorul Apgar

Sunt trei foi de tratament începând cu data de 6 martie, ori el e mort din 5 martie



Mama bebeluşului consideră că erorile şi intervenţiile pe fişa bebeluşului sunt de-a dreptul flagrante:



"Tot tratamentul care i s-a făcut este modificat cu pixul. Este adăugată, de exemplu, substanţa aceea care se bagă în plămâni, Sulfactat, ca să poartă să respire, pe care chiar ei au spus că n-o au aici, în spital, şi că tocmai de aceea copilul trebuie transferat la Bucureşti, unde există doar la «Grigore Alexandrescu», la încă un spital din Bucureşti. Tocmai pentru asta au solicitat elicopterul SMURD. Practic, doctoriţrle ne-au spus în faţă că nu au Sulfactat, au zis că i-au scos sânge din plămâni, că nu respiră bine şi că-i trebuie neapărat substanţa respectivă, ca să treacă apoi pe foaie că i-au făcut două doze. În plus, sunt trei foi de tratament, începând cu data de 6 martie. Or el e mort din 5 martie, de la ora 3.00. Cum să faci tratament copilului care e deja mort de o zi, până la 7.00 dimineaţa. Chiar şi la ora când copilul era în autopsie, pe foaie apare că-i dădeau gentamicină şi nu mai ştiu ce... Toate astea, pe lângă alte erori potrivit cărora radiografia la plămâni e făcută pe 5 februarie, când el era în uter ", mai spune Mădălina Badea Ciupitu.



Părinţii au sesizat Poliţia cu privire la moarte suspectă a copilului, ia IJP a început o anchetă în acest caz.

Conducerea Spitalului Judeţean Argeş spune că încă se fac verificări. "Şocul toxico-septic apare în urma unei infecţii. Vor fi verificate toate foile şi notele explicative ale doctorilor", a declarat Adrian Stoiculescu, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş.



"Vreau să întreb şi eu pe domnul Arafat ce protocol au domnii acolo"



Vineri, 17 martie, cu prilejul unei vizite efectuate de ministrul Sanatatii, Florin Bodog, în judeţul Argeş, părinţii bebeluşului i-au semnalat oficialiului de la Guvern problemele constatate de ei. Ministrul a precizat că a fost demarată o cercetare penala în acest caz.



"Domnul minisru a văzut foile respective şi a zis că o să trimită Corpul de control şi o să certceteze, dar acum a întors-o şi a spus că, atâta timp cât este o anchetă penală pe rol, dânşii nu pot interveni, că asta-i legea, dar că, în schimb, o să-i solicite domnulu Arafat un răspuns în legătură cu medicul de pe salvare", mai spune mămica bebeluşului decedat.



Femeia consideră că micuţului nu i s-a mai dat nicio şansă să ajungă cu elicopterul SMURD la Bucureşti şi vrea să ştie de ce copilului nu i s-a făcut resuscitatea în abulanţă.



"Copilul a fost luat de la spital, a fost urcat în salvare, iar aici, la intersecţia din Trivale, lângă casa noastră, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Soţul era în spate cu maşina. Când l-a întrebat pe medicul de pe salvare de ce s-a oprit, a zis «a intrat în stop, practic pot să-l declar decedat». L-a întors la spital cu salvarea, deşi era la câţiva metri de elicopter, l-a reanimat la spital şi a mai trăit trei ore. De ce nu l-au transportat la Bucureşti, asta vreau să întreb şi eu pe d-l Arafat, ce protocol au domnii acolo, de ce nu i-au făcut resuscitarea în ambulanţă aceea care e cea mai dotată din tot judeţul... pentru că transporta

copilul la elicopter, avea şi medic, şi paramedic, şi asistent", mai spune mama.



"Se acoperă unii pe alţii, că sunt colegi"



Femeia are suspiciuni legate şi de felul în care s-a făcut autopsia.



"De la Poliţie ni s-a spus că trebuia să se anunţe moarte suspectă şi să vină cei de la Criminalistică să ceară autopsia la IML. Ori dânşii au încurcat şi protocolul ăsta. Au făcut autopsia la Anatomie Patologică... Se acoperă unii pe alţii, că sunt colegi. Sunt foarte multe nereguli", mai spune mama.



Pe Facebook, cei doi părinţi au făcut acuzaţii şi la adresa preşedintelui CJ Argeş, care a şters de pe pagina lui mesajul de indignare postat de tată la adresa spitalului.