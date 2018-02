EXCLUSIV Motociclistul-poliţist care a bătut trei bărbaţi care l-au şicanat în trafic: „M-au lovit cu crosa de golf în cap“

Pe 12 august 2017, trei cetăţeni de etnie romă, care au şicanat şi au vrut să bată cu bâtele un motociclist în trafic pe drumul Curtea de Argeş - Piteşti, au avut parte de o mare surpriză.

Motociclistul era un poliţist care lucrează la mascaţi, a luptat în Kosovo şi în gale K1. Cei trei bărbaţi l-au blocat în trafic cu maşina în care se aflau. Poliţistul a căzut cu motocicleta, iar cei trei indivizi au coborât din autoturism, sărind să-l bată. Iar poliţistul, aflat în legitimă apărare, i-a pus repede la pământ. Doi dintre romi au fost bătuţi, iar al treilea a fugit, fiind în cele din urmă prins şi el şi imobilizat. Cei trei s-au ales cu plângere penală pentru distrugere şi lovire, iar până la începutul lunii februarie vor fi trimişi în judecată.

Poliţistul care lucrează la mascaţi a decis să vorbească după ce avocatul Narcis Sofianu a declarat că mai mulţi poliţişti i-ar fi sugerat acestuia să nu depună plângere împotriva celor trei agresori. Poliţistul neagă clar acele afirmaţii şi spune că poliţiştii care au anchetat cazul s-au comportat impecabil. „Nu înţeleg de unde aceste afirmaţii, că aş fi fost întrebat de colegi ce caut pe drumul ăla sau că n-ar fi vrut să-mi primescă plângerea. Nu este adevărat, sunt aberaţii. Colegii mei s-au comportat exemplar în această anchetă şi şi-au făcut datoria de poliţişti ca nişte profesionişti adevăraţi”, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul“ poliţistul care i-a pus la pământ pe cei trei agresori.



"Am suferit intervenţii chirurgicale din cauza acelui incident"

Poliţistul ne-a dezvăluit şi de ce a depus plângere la aproape trei luni de la incident: „Nu am fost să depun plângerea până nu mi-a fost eliberat certificatul de la Medicină Legală. Cum mi-a fost eliberat acest certificat, a doua zi am şi depus plângerea. Iar acest certificat a fost eliberat mai târziu deoarece am suferit nişte intervenţii chirurgicale din cauza acelui incident. Plângerea a fost depusă în termenul legal al celor 90 de zile”.

După incidentul de la Bascov, s-a vehiculat informaţia potrivit căreia poliţistul ar fi fost atacat cu o bâtâ de baseball. Acesta infirmă informaţia şi spune că a fost lovit cu o crosă de golf: „M-au lovit cu crosa de golf peste casca de motociclist”.

Am dorit să aflăm de câte zile de îngrijiri medicale a avut poliţistul care i-a pus la pământ pe cei trei bărbaţi, însă acesta ne-a precizat: „Nu pot da astfel de detalii. Sunt declaraţiile mele la dosar”.

Poliţistul care i-a pus la pământ pe cei trei agresori are o carieră impresionantă. Practicant de arte marţiale şi participant la gale K1, el a făcut parte din trupele de mascaţi ale Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş. Apoi, vreme de opt ani, a lucrat la Curtea Penală Internaţională, instanţă unde sunt judecaţi autori ai infracţiunilor de genocid, crime de război şi crime contra umanităţii, şi a fost gardă de corp pentru mai mulţi magistraţi. Din 2008 până în 2016, poliţistul a fost ofiţer de pază şi protecţie la Tribunalul Internaţional de la Haga, post pe care l-a ocupat prin concurs şi de-a lungul celor opt ani a avut mai multe misiuni în Balcani, inclusiv în Kosovo, pe parcursul cărora a însoţit, ca ofiţer de pază şi protecţie, judecătorii Curţii Penale Internaţionale.