Cum a fost definit Facebook într-o instanţă de judecată din România: „Un spaţiu de chat-uri fără importanţă, cu persoane care au timp de pierdut“

"Embrion nedezvoltat", "toantă", "dusă cu pluta", „altă obosită”, „rămurică” şi „travestit” sunt doar câteva dintre cuvintele pe care Adelina Malanga Petrache, administratorul paginilor de Facebook „Împărăţia Hoaţelor” şi “Secretele unui Alfa Pervers” le-a folosit, în mediul virtual, la adresa Crenguţei Daniela Rădulescu (foto jos), avocat în Baroul Argeş.

Avocata a dat-o în judecată pe femeie pentru discriminare şi incitare la ură, comportament care aduce atingere demnităţii, crearea unei atmosfere de intimidare, umilitoare şi ofensatoare cu impact asupra clientelei biroului de avocat, dar a pierdut la prima instanţă, la Tribunalul Sibiu. A câştigat însă la Curtea de Apel Alba Iulia şi, deşi daunele obţinute, într-un final, sunt mici, de doar 2000 de lei, interesant este cum cele două instanţe şi-au motivat, diametral opus, deciziile.

Magistraţii Tribunalului Sibiu, spre exemplu, a concluzionat că nu există nici faptă ilicită, nici vinovăţie şi a apreciat că „site-ul de socializare Facebook nu reprezintă o publicaţie cu autoritate, un loc de autoritate publică, ci este un spaţiu de discuţii uşoare, chat-uri fără importanţă, în care partenerii sunt persoane care au timp de pierdut şi că nu există dovada impactului social al site-ului: faptul că acesta este capabil să influenţeze opinia publică împotriva intereselor reclamantei, de natură să producă acesteia un prejudiciu real”.

Iar referitor la prejudiciu, instanţa de fond a apreciat că reclamanta nu a probat faptul că lipsa veniturilor sale se datorează alegaţiilor de pe Facebook, considerându-se că, specific muncii sale de avocat, este venitul aleatoriu.

"O postare în acest mediu poate avea impact social"

Avocata a făcut apel, iar dosarul a ajuns, la sfârşitul anului trecut, pe masa magistraţilor Curţii de Apel Alba Iulia, care au apreciat că instanţa de fond a interpretat greşit starea de fapt şi a aplicat greşit prevederile legale, motiv pentru care a schimbat în parte hotărârea dată de Tribunalul Sibiu.

“Postările pârâtei (…) care se adresează reclamantei, sau face referiri la persoana reclamantei folosind expresii jignitoare, precum "embrion nedezvoltat", "toantă", "dusă cu pluta" şi alte asemenea, sunt de natură a afecta imaginea reclamantei, avocat în Baroul Argeş. Orice persoană are dreptul la respect, la o anume imagine, iar folosirea unor expresii indecente sunt de natură a aduce atingere onoarei şi demnităţii acesteia. Mediul virtual, site-ul de socializare Facebook este un loc public, la care are acces orice persoană are un cont deschis, astfel că o postare în acest mediu poate avea impact social… “, a considerat Curtea de Apel Alba Iulia, care a obligat-o pe Adelina Malanga Petrache să plătească reclamantei suma de 2.000 lei cu titlu de daune morale.

În plus, Facebook a şters cele două conturi „Împărăţia Hoaţelor” şi “Secretele unui Alfa Pervers”, administrate de Adelina Malanga Petrache.

Adelina Malanga - foto Facebook

Decizia instanţei de apel a ţinut cont, printre altele, de articolul 72 Cod civil, potrivit căruia orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale, fiind interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane. De amintit că inclusiv Curtea Constituţională a statuat că demnitatea umană este un atribut inalienabil al persoanei umane, valoare ce impune fiecărui membru al societăţii un comportament de respect şi protecţie a celorlalţi indivizi şi interzicerea oricărei atitudini umilitoare sau degradante la adresa omului.