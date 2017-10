Ceaiurile de plante, tratamentul la îndemână pentru tusă. Cum le alegem corect în funcţie de tipul de alergie

„Tusea seacă, provocată fie de o iritaţie a mucoasei, fie din cauza unei gripe sau a unei răceli, fie a unei iritaţii, uscată, apare, de obicei, în prima faza a bolii şi este bine să încerci să o tratezi cu ceaiuri, care te ajută să expectorezi. Tusea productivă, în schimb, apare mai ales din cauza unor alergii sau infecţii ale tractului respirator şi este însoţită de spută (un mucus ce conţine toţi germenii patogeni pe care organismul îi expulzează şi are un rol important în timpul tusei. Când copilul începe să tuşească, în primul rând, trebuie să stabileşti dacă tusea este un simptom de boală sau doar încercarea corpului copilului de a scăpa de un factor iritant, de la mucus la un obiect”, explică, pentru Adevărul, specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Specialistul recomandă în primul rând consultarea unui medic, care să pună diagnosticul şi să indce un tratament. Este bine de ştiut că pentru calmarea tusei există o serie de plante care, de multe ori se folosesc în completarea tratamentului alopat.

„Plantele medicinale sunt considerate în general sigure şi sunt folosite de mii de ani ca remedii pentru tuse. Beneficiile utilizării lor sunt: fluidizarea mucusului uşurând astfel eliminarea acestuia, calmarea tusei seci, convulsive, care împiedică copilul să se odihnească bine, tratarea inflamatiilor şi infecţiilor localizate în plămâni, reducerea febrei patogenice (mucus galben, limba încărcată) şi tratarea răcelii patogenice (mucus alb, limba încărcată)”, explică specialistul.

Nu toate plantele medicinale acţionează în acelaşi fel şi sunt bune pentru toate tipurile de tuse. Există plante cu efect emolient şi plante cu efect expectorant, care se adminstrează, evident, în funcţie de tipul de tuse.

„Cele emoliente sunt bogate în uleiuri volatile şi sunt indicate pentru faza iritativă. De folosesc sub formă de infuzie sau decoct şi se beau calde de preferinţă îndulcite cu miere”, mai spune Elena Badea.

Printre plantele care au astfel de efect se numără lumânărica. Specialistul recomandă o infuzie preparată din o linguriţă de flori la o cană de apă.

„Se bea treptat în cursul zilei. Tratamentul dureză două-trei zile”, recomandă Elena Badea.

Macul de câmp are şi el acelaşi efect. „Preparăm o infuzie din o linguriţă de mac de câmp la o cană de apă. Cantitatea se bea, fragmentată, în cursul unei zile. La afel putem prepara şi infuzia de nalbă de cultură (o linguriţă la o cană de apă), însă se beau două căni pe zi. Din rădăcini se poate prepara însă un macerat la rece (o linguriţă la cană de apă rece, 30 minute, la care se adaugă apoi un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu). Acest preparat se bea treptat în cursul zilei”, explică specialistul.

Potbalul este o altă plantă, ce-i drept, mai puţin cunoscută, dar cu efecte emoliente foarte bune.

„Preparăm o infuzie din una-două lunguriţe de flori de potbal la o cană de apă. Se beau câte două-trei căni pe zi”, mai spune specialistul.

Să nu uităm de tei, care, în plus, are şi proprietăţi expectorante. Preparăm o infuzie din una-două linguriţe, la o cană de apă, indicate fiind două-trei căni pe zi.

Pătlagina, o altă plantă recomandată de fitoterapie se utilizează nu doar sub forma renumitului sirop, ci şi sub formă de infuzie: o lingură la o cană de apă. Specialistul recomandă ca preparatul să se bea treptat în cursul unei zile.

În aceeaşi grupă de plante intră şi cimbrişorul sălbatic. „Se prepară dintr-o linguriţă de plantă uscată la 250 ml apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute. Se administrează câte trei-patru căni pe zi în cazul răcelilor sau al altor afecţiuni respiratorii”, recomandă Elena Badea.

Specialistul explică şi care sunt plantele expectorante pentru faza de cocţiune a tusei.

„Mugurii de pin sunt foarte eficienţi în această fază. Preparăm o infuzie din o linguriţă la cana de apă. Se beau câte două-trei căni pe zi. Eucaliptul intră şi el în aceeaşi categorie şi se utilizază tot sub formă e infuzie preparată dintr-o linguriţă de frunze la o cană cu apă clocotită. Ceaiul descongestionează căile respiratorii şi fluidifică secreţiile, dacă se consumă două-trei căni pe zi”, spune Elena Badea.

Ceaiul de busuioc este şi el indicat datorită acţiunii antibiotice, antimicrobiene, antitusive şi expectorante. În acelaşi timp, planta este şi un foarte bun calmant.

„Se administreează sub formă de infuzie: o linguriţă de busuioc la 200 ml de apă clocotită. Se beau 3 ceaiuri de busuioc călduţe pe zi, după mesele principale, de preferinţă unul seara, la culcare”, spune specialistul.

Ciuboţica-cucului, are şi ea acelaşi efect. „Preparăm o infuzie din flori – una-două linguriţe la o cană de apă sau un decoct de rădăcini (la care se adaugă un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu). Se beau câte două-trei căni pe zi”, mai spune specialistul.