Cazul delicat al mamei răpuse de cancer. Deşi familia a primit donaţii uriaşe, factura spitalizării în Franţa e neplătită

Asta după ce, deşi era aşteptată să se întoarcă în Franţa, Celebrului Institut - Spital „Centre Léon-Bérard” din Lyon, unde românca Cristina Manea a urmat, în toamnă, o parte din tratamentul instituit pentru cancerul agresiv cu care a fost diagnosticată în România, a trimis Consulatului Român din Lyon o factură de 8.000 de euro neplătită în urma spitalizării femeii.Asta după ce, deşi era aşteptată să se întoarcă în Franţa, Cristina Manea nu s-a mai întors niciodată la Centre Léon-Bérard pentru continuarea procedurilor medicale, dat fiind faptul că familia a decis continuarea tratamentului în Turcia.

Argumentul precizat de soţul Cristinei Manea pentru decizia de a nu mai reveni la Lyon a fost acela că, spre deosebire de institutul francez, clinica din Turcia permitea pacientei şi un însoţitor, lucru pe care Centre Léon-Bérard l-ar fi făcut doar o scurtă perioadă.

În ianuarie 2017, în timp ce se afla în Turcia, Cristina Manea a pierdut lupta cu boala.

Cert este că neplata facturii la aproape patru luni de la părăsirea spitalului din Franţa l-a surprins pe consulul României la Lyon.

„Factura a ajuns la Consulat probabil pentru că, bănuiesc, n-au avut adresa unde s-o trimită. Şi atunci, întotdeauna când nu există adresa respectivului pacient beneficiar de servicii medicale, se transmite reprezentanţei diplomatice respective. Sau au trimis-o la noi pentru simplul fapt că am intervenit eu ca pacienta să fie primită în urgenţă (...). Noi nu aveam cum să o plătim”, precizează Anca Elena Opriş, consulul general al României la Lyon, care a solicitat personal sprijin din partea spitalului pentru internarea Cristinei Manea la Centre Léon-Bérard şi care spune că a încercat să ia legătura cu familia pentru transmiterea facturii.

Soţul Cristinei: „În momentul în care mă sună, achit, nu se pune niciun fel de problemă”

Pe de altă parte, soţul Cristinei Manea spune că, la părăsirea spitalului, ar fi plătit intitutului o sumă de bani, fără să precizeze cât şi că, ulterior, familia n-a primit nicio factură pentru spitalizarea din Franţa.

„Când am plecat din spital, am plătit ce era la ora respectivă şi mi s-a spus că, dacă cumva e vreo diferenţă - ei erau de părere că n-o să mai fie - îmi vor trimite factura. Dar nu mi-au trimis nimic. S-a plătit direct din cont, online, dar astea sunt chestii care ne privesc strict pe noi. Oamenii au e-mail-ul meu, toate contactele. Din momentul în care mă sună, achit, nu se pune niciun fel de problemă”, spune Adrian Manea, soţul Cristinei.

Consulul României la Lyon: "Este o situaţie neplăcută"

Cert este că în urma acestei situaţii, Consulatul Român la Lyon a fost pus într-o situaţie penibilă.

„Acest institut, care este de vârf aici, la Lyon, a fost foarte deschis cu noi (...) Este o situaţie neplăcută, pentru că a fost nevoie, la un moment dat, să facem apel la sprijinul lor. Or eu, care am intervenit pentru doamna Manea, nu mai am niciun fel de îndrăzneală ca, într-un caz similar, urgent, să apelez la ei”, mai spune consulul Anca Elena Opriş.

Pe site-urile de socializare s-au creat două curente de opinie. Unul - de susţinere a familei Manea şi un altul care ridică o serie de întrebări legate de destinaţia sumelor uriaşe strânse din donaţii în cazul Cristinei Manea, donaţii care au început în vara anului trecut şi care continuă şi astăzi la două luni după moartea Cristinei Manea. Uriaşe, pentru că numai în toamna anului trecut în contul deschis pentru tânăra mămică se strânseseră 661.949,53 lei, plus 40.000 de lei cash, mult peste necesarul de 70.000 de euro avansat de familie.

„(...) Vom alege o clinică dintr-o ţară europeană unde Cris să beneficieze de cele mai bune tratamente/intervenţii şi unde, evident, costurile sunt enorme!!!Ştiu că toţi o iubiţi pe soţia mea...PENTRU CEI CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ ALĂTURI DE NOI, conturile sunt valide şi rămân deschise!!!”, scria Adrian Manea în toamna anului trecut când posta pe Facebook şi situaţia contului la acea dată: 661.949,53 lei, plus 40.000 de lei cash

Numai că donaţiile au continuat la apelul făcut de bărbat sau, pur şi simplu, din solidaritate şi nimeni, în afară de familie, nu ştie exact ce sumă s-a adunat în conturi, în următoarele patru luni de donaţii.

„S-au strâns vreo 170.000 de euro (n.r. - echivalentul a 782.000 de lei), iar cheltuielile au fost de vreo 115.000, doar spitalizările în afară. Nu mai spun de ceea ce s-a cheltuit în ţară, că am avut tratament de susţinere şi în ţară", explică soţul.

"E normal să mă gândesc şi la fetiţă"

Tocmai cheltuielile de 115.000 de euro avansate de bărbat sunt puse la îndoială pe anumite grupuri de socializare, dat fiind că factura din Franţa indică o sumă mică în comparaţie cu cifra uriaşă amintită de bărbat.

Soţul Cristinei Manea se arată indignat de aprecierile făcute pe anumite pagini de Facebook cu privire la sumele adunate din donaţii şi destinaţia lor şi consideră că oamenii au donat bani nu doar pentru soţie, ci şi pentru fetiţa sa. "E normal să mă gândesc şi la fetiţă. Şi fetiţa e predispusă 20-30% să facă ce a făcut mama ei. Trebuie să înceapă controalele, poate în Turcia, la două-trei luni, şi aşa mai departe (...). Mă aştept să se întâmple orice, că aşa e soarta mea”, spune Adrian Manea.

Bărbatul mai spune că ar fi făcut şi câteva mici donaţii prin intermediul unei fundaţii al cărui nume refuză însă să-l precizeze.