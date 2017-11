Dorinţa unui tânăr ţintuit jumătate din viaţă în scaun cu rotile: „Vreau să văd, din nou, lumea din picioare“

Răzvan Nechita (31 de ani) se luptă de 15 ani să-şi recapete vitalitatea după un accident groaznic pe care l-a avut în adolescenţă. Întâmplarea care i-a schimbat destinul a avut loc pe 20 iulie 2002, când tânărul din localitatea Potoci, situată în vecinătatea lacului Izvorul Muntelui, a mers la scăldat cu prietenii.

„Locul era pe malul lacului, într-un golfuleţ unde apa era mai scăzută. Nu am verificat adâncimea şi când am sărit m-am lovit cu capul şi cu clavicula de o cioată de pe fund. Cumva poate că am avut noroc, pentru că, spărgându-mi capul, apa s-a înroşit de la sânge, iar băieţii au sărit şi m-au scos pe mal. Prima întrebare a fost pentru unde-mi sunt picioarele, pentru că nu le simţeam”, spune tânărul care, de atunci, a rămas cu paralizia ambelor picioare.

Cu fracturi la coloana cervicală şi la claviculă, pentru Răzvan a început calvarul spitalelor: Piatra Neamţ, Iaşi, Târgu Mureş...Şase luni de chin în care medicii nu şi-au dat seama decât târziu cât de gravă era accidentarea.

După articolele publicate pe adevarul.ro la începutul anului 2016, Răzvan a reuşit să strângă banii necesari pentru a-şi cumpăra o bicicletă pentru recuperare.

„Cu bicicleta am făcut exerciţii câteva luni bune, iar muşchii se înroşeau la efort, semn că nu sunt atrofiaţi. Am avut însă răni mai vechi care nu se închideau pe şold şi la coapsă şi a trebuit să mă operez din nou, aşa că am interrupt o perioadă exerciţiile. Acum sunt spre vindecare şi m-am reapucat de exerciţii”.





Echipamentul care îl poate readuce la verticală

Visul lui Răzvan este acum să-şi achiziţioneze un scaun electric care îl poate ajuta să se ridice în poziţie verticală. Costul aparatului, second hand, dar în condiţii perfecte de funcţionare este de 4800 de lei.

Echipamentul de care a aflat de la alţi prieteni cu probleme similare din ţară, îl poate ajuta să se ridice gradat în picioare, şi astfel organismul să se înveţe cu poziţia normală.

„Manevrând un joystick te poţi ridica, treptat, în picioare, cu ajutorul unor curele de susţinere. E important să schimb poziţia, să văd şi eu, din nou, lumea de sus, din picioare. E important şi pentru organism, pentru că altfel se face circulaţia sângelui. Singura dată când am mai stat la verticală a fost în 2010, când am fost la recuperare la o clinică din Târgu Mureş unde era un fel de pat de care eram legat şi se ridica cu totul”, mai spune Răzvan.

Tânărul crede că un astfel de echipament îl poate ajuta semnificativ în recuperare, o operaţie complicată la Viena fiind mult prea costisitoare şi cu şanse destul de reduse de reuşită ţinând cont de perioada mare de timp scursă de la accidentul care l-a lăsat infirm.

Cei care doresc să îl ajute pe Răzvan Nechita o pot face donând în contul RO97RNCB0197087874980001 deschis la BCR, sau îl pot contacta la numărul 0743 417 820, ori pe adresa de e-mail razvan_nechita2000@yahoo.com.