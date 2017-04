Big Brother în pădurile din zona Ceahlău. Isprăvile sălbăticiunilor din Carpaţi, surprinse de camerele de supraveghere

În urmă cu mai bine de şapte ani, o asociaţie de vânătoare din zona masivului Ceahlău a decis să instaleze în anumite puncte camere de supraveghere care să uşureze activitatea de monitorizare a fondului cinegetic pe care îl gestionează.

Reprezentanţii AVPS Lupul Cenuşiu, care administrează un fond de 12.118 hectare de pădure în comuna Ceahlău, au montat iniţial camerele video pentru cu un alt scop.

„Iniţial am avut necazuri cu oamenii care spărgeau lăcătele de la barierele ce limitau accesul pe drumurile forestiere care sunt interzise circulaţiei publice. După ce am pus camerele, nu am mai avut astfel de situaţii, dar am dezvoltat acest sistem pentru a urmări comportamentul animalelor în zona hrănitorilor, sau în alte locuri de observare“, a precizat Sergiu Vasilică, şeful pazei de la AVPS Lupul Cenuşiu.

Imaginile obţinute prin sistemul de camere de supraveghere sunt utile atât pentru evaluarea speciilor care trăiesc în zonă (urs, lup, cocoş de munte, pisica sălbatică, cerb, căprioară, capre negre, mistreţ, etc).

„Nu poţi face o evaluare corectă doar după urme, iarna, ne ajută foarte mult acest sistem. Cu ajutorul imaginilor preluate de pe camere vedem dacă acel exemplar de urs, de exemplu, are vreo problemă de sănătate, ne dăm seama mai corect de mărimea lui, elemente care nu pot fi determinate doar după urme“.

În activitatea de supravghere, reprezentanţii asociaţiei de vânătoare au surprins şi ipostaze haioase din comportamentul animalelor sălbatice. Un stop cadru cu un urs ridicat pe labele din spate, ca şi cum ar dansa, a făcut furori zilele trecute pe reţelele de socializare şi a stârnit comentariile internauţilor.

„Sunt multe astfel de imagini pe care le surprindem, şi ursul este destul de des în ipostaze comice. Pe lângă asta, tot ursul crează însă şi destule distrugeri: scot sarea din hrănitorile pentru celelalte animale, urcă în copaci şi strică obsrevatoarele“, mai spune şeful pazei de la AVPS Lupul Cenuşiu.