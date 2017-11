VIDEO O poştăriţă a fost atacată şi sfâşiată de câinele familiei la care s-a dus să lase pensia

Camerel de supraveghere au surprins o cum o poştăriţă din oraşul bihorean Beiuş a fost atacată de câinele unui bărbat căruia femeia îi ducea pensia. Pe imagini se vede cum poştăriţa lasă corespondenţa vecinului, apoi traversează strada, bate la poarta bărbatului căruia îi duce pensia, iar acesta deschide uşa, fără să îşi lege câinele.

Patrupedul a fugit pe lângă el, a ieşit în stradă şi a atacat femeia pe care a pus-o la pământ şi a muşcat-o de mai multe ori.

O poştăriţă din Bihor a trecut prin clipe groaznice. Femeia a fost atacată de către un câine în timpul serviciului

Cu toate încercările proprietarului, animalul nu a putut fi potolit. Vecinii au intervenit cu lopeţi şi scânduri, reuşind, într-un final să gonească boxerul. La faţa locului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanţă, femeia fiind dusă la spital. Ea a suferit răni nivelul feţei şi al pieptului.

Femeia în vârstă de 58 de ani a scăpat cu viaţă, însă va rămâne cu urme adânci pe corp. De altfel, şi acum are faţa bandajată.

"A fost o experienţă groaznică, n-am crezut c-o să mai scap cu viaţă. A sărit pe piept la mine şi m-a dărâmat la pământ. De acolo m-a tot muşcat în cap. M-am apărat cu geanta de poştaş cât am putut şi tot am strigat după ajutor", a povestit victima pentru Pro Tv.

Victima a stat internată 5 zile în spital, iar familia ei este hotărâtă să ceară dreptate.

"El ştia ce câine agresiv are şi nu avea voie să deschidă poarta cât timp sunt câinii nelegaţi. E un pericol, a fost ca un lup, ca dresat ca să atace", a mai spus poştăriţa.

Vecinii bărbatului sunt nemulţumiţi deoarece câinele agresiv nu a fost ridicat, pentru a fi evaluat.

Poliţiştii din Beiuş au început o anchetă în caz, proprietarul câinelui fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi neluarea măsurilor pentru prevenirea atacului canin. Bărbatul riscă amenda sau chiar închisoarea.

Cazul este anchetat şi de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, dat fiind că poştăriţa se afla în timpul serviciului.