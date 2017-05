Cu ce a fost bătut un copil de 13 ani de către concubinul mamei. Când au văzut urmele, profesorii au anunţat poliţia

Băiatul în vârstă de 13 ani, elev în clasa a V-a, a fost bătut duminică, de concubinul mamei sale, patronul unei ferme de vaci din localitate bihoreană Girişul de Criş. Bărbatul s-ar fi enervat după ce copilul s-a jucat cu nişte chibrituri şi a aprins câteva hârtii, pe care apoi le-a aruncat într-o toaletă din curte. A scos biciul şi l-a lovit pe băiat de mai multe ori. La şcoală, profesorii l-au observat pe băiat plin de vânătăi pe mâini şi pe picioare, iar conducerea instituţiei de învăţământ a luat legătura cu primăria.

“Copilul a venit vânăt la şcoală şi profesorii l-au văzut. Pe mine m-a sunat directorul şi eu i-am spus să sune la poliţie şi să anunţe autorităţile. Au venit poliţiştii, au luat declaraţii. Din partea primăriei a fost şi asistentul social. Băiatul era plin de vânătăi, l-am văzut şi eu. A spus că l-a bătut patronul după ce s-a jucat şi a aprins nişte hârtii”, a declarat primarul Ioan Paşca.

Mama copilului bătut, din Republica Moldova, a venit în Giriş împreună cu soţul ei şi doi copii, unde s-au angajat la o fermă de vaci. După un timp bărbatul a plecat, iar femeia ar fi început o relaţie cu patronul fermei, cu care ar mai avea alţi doi copii.

Localnicii spun că bătaia aplicată duminică băiatului de 13 ani nu ar fi prima. Copilul ar mai fi fost bătut şi în urmă cu câteva luni şi, în plus, ar fi povestit că este obligat, tot de patron, să muncească în fermă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

“În urma unei sesizări, poliţiştii orădeni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, în vederea tragerii la răspundere a autorului”, a precizat subcomisarul Ioana Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.

Anchetatorii au dispus şi efectuarea unei expertize medico-legale în acest caz. De asemenea, cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, care s-a autosesizat.