Zece tineri din Iaşi participă cu o maşină de curse la cea mai mare competiţie tehnică din lume dedicată studenţilor

O maşină de curse construită în ultimele nouă luni de zece studenţi de la Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a intrat în competiţia din Olanda. Monopostul va fi evaluat



Pentru al cincilea an în care echipa „T.U.Iaşi Racing“ atât din punct de vedere static (costuri, design, documentaţie), cât şi dinamic (eficienţă, acceleraţie, rezistenţă etc.). Pentru a finaliza maşina de curse, studenţii au apelat, conform regulamentului concursului, la sponsorizările firmelor specializate, costurile de construcţie fiind de peste 20.000 de euro.



„Anul acesta ne-am înscris la mai multe competiţii şi am fost admişi în Italia, Ungaria şi Olanda. Concursurile din Italia şi din Ungaria se suprapun în ceea ce priveşte perioada şi, astfel, am preferat să mergem în Olanda”, a declarat şef lucrări dr. ing. Ciprian Ciofu, cel care alături de Gabriel Ursescu coordonează echipa de la Iaşi.



Este al cincilea an în care „T.U. Iaşi Racing“ reprezintă România la un concurs de tip Formula Student, competiţie înfiinţată de Societatea Inginerilor şi Producătorilor Mondiali de Automobile (SAE). Până acum, studenţii de la Facultatea de Mecanică au investit peste 10.000 de ore de muncă în acest proiect şi au participat în anul 2012 la competiţia „Formula Student” din Spania, în 2013 şi în 2015 în Ungaria, iar în 2016 au concurat pentru prima dată în două competiţii în acelaşi an, în Italia şi în Ungaria.



Potrivit tuiasi.ro, Formula Student este cea mai mare competiţie tehnică din lume dedicată studenţilor care proiectează, construiesc şi rulează un prototip de curse în conformitate cu regulile impuse de organizatori. Concursul ajunge pentru prima dată anul acesta în Olanda, pe circuitul TT din Assen, construit în anul 1995, cunoscut şi sub numele de „Catedrala vitezei”. Formula Student Netherlands are o limită de 50 de echipe şi va aduce în acelaşi loc peste 3.000 de studenţi din întreaga lume.

