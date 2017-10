Toate dosarele lui Eva. Fostul procuror DNA este anchetat în şase dosare; un senator îl acuză de luare de mită

După arestarea preventivă din dosarul în care este judecat pentru exercitarea de acte incompatibile cu funcţia şi luare de mită, în iulie 2015, pe numele procurorului suspendat Emilian Eva s-au formulat încă cinci denunţuri sau plângeri penale, înregistrate la structura centrală a DNA. Cele cinci cauze au primit fiecare număr de înregistrare, un al şaselea dosar fiind deschis urmare a unei sesizări din oficiu a DNA.

Într-o încheiere a ICCJ, privind contestaţia la durata procesului depusă de unul dintre reclamanţii lui Eva, sunt descrise pe scurt toate cele şase dosare penale ce îl vizează pe procurorul suspendat. Un prim dosar este 615/P/2015, înregistrat de DNA pe 13 iulie 2015, la doar câteva zile după arestarea lui Emilian Eva. Cauza vizează o faptă de luare de mită, „posibil comisă în dosarul în care au fost cercetaţi Cihodaru Nicolai Bogdan, Pomârleanu Vasile Dumitru, Cihodaru Nicolai“, după cum se arată în încheierea citată şi a fost deschis din oficiu de către foştii colegi ai lui Eva de la DNA.

În 2012, pe când era anchetator anticorupţie la Iaşi, Emilian Eva l-a trimis în judecată pe omul de afaceri Bogdan Cihodaru – alături de alte persoane, într-un dosar privind obţinerea frauduloasă a unor terenuri. Cihodaru a fost condamnat cu suspendare în primă instanţă, însă susţine că e nevinovat şi a formulat apel, aflat în prezent pe rolul ICCJ.





În dosarul privind presupusa solicitare de mită de către Eva de la Cihodaru, anchetatorii au audiat mai mulţi martori şi au solicitat documente de la Oficiul de Cadastru, presupusa mită fiind un teren. „Eu am fost citat ca martor în acest dosar“, ne-a dezvăluit ieri Bogdan Cihodaru. În (foto sus) cadrul dosarului 615 a fost ataşată şi o plângere a fostului primar din Gorban, Ioan Leonte, în care Eva a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni. Pentru dosarul 615 s-a început urmărirea penală in rem încă din 2015.

Deconspirarea unui flagrant

La rândul lor, dosarele 641, 678 din 2015, înregistrate tot în 2015 la DNA, vizează presupuse fapte de cercetare abuzivă, şantaj, ameninţare, abuz în serviciu şi influenţarea declaraţiilor, ce ar fi fost comise de Eva în timpul instrumentării a două dosare penale proprii. Reclamanţi sunt Emanuel Osoianu şi Corneliu Popa. De asemenea, în dosarul 758/P/2015 se invoca posibila comitere a lui Emilian Eva a unei fapte de abuz în serviciu, privind deconspirarea în 2010 a unei acţiuni de flagrant. Ar fi vorba, ne-au precizat surse juridice, de o presupusă deconspirare a unui flagrant ce ar fi vizat la acel moment un politician important de la PDL, consilier judeţean pe atunci. Un alt dosar penal, 1026/P/2015, a fost deschis ca urmare a unei plângeri cu acuzaţii similare, depusă de Ciprian Chirilă, angajat al Oficiului de Cadastru Iaşi.

Urmărire penală a început şi în dosarul 878/P/2015, „privind sesizarea numiţilor Burlea Marin şi Burlea Georgeta, pentru posibila comitere de către Eva Emilian şi de Mihalache Mihai a infracţiunilor de luare de mită şi cumpărare de influenţă“, după cum se arată în documentul obţinut de ziar.

În acest dosar, încă din 2 noiembrie 2015 a fost începută urmărirea penală in rem, sursele noastre me­nţio­nând că s-ar fi efectuat şi audieri. Reporterii noştri nu au reuşit să afle, în timpul docu­mentării acestui material, care ar fi obiectul posibilei mite imputate procurorului suspendat. Atât familia Burlea, cât şi Emilian Eva au refuzat dialogul, în timp ce Mihai Miha­lache (foto jos, sursă Evenimentul - regional al Moldovei), care este primar în comuna Schitu Duca şi este considerat unul dintre primarii PSD influenţi din judeţ, a precizat: „Aud pentru prima dată de acest dosar. Eu cu procurorul Eva, în afară că mi-a creştinat un copil, o fetiţă care are cum 12 ani, nu am avut nicio legătură. Pe domnul Burlea îl cunosc de 30-40 de ani, în calitatea sa de medic. În rest, habar nu am. Acum aud pentru prima dată de aşa ceva.“

Termen de opt luni

Plângerile şi sesizarea din oficiu amintite au fost reunite de către structura centrală a DNA într-un singur dosar, ce a fost trimis şi înregistrat la structura teritorială anticorupţie din Iaşi pe 9 februarie. În luna iulie, Ioan Leonte, unul dintre reclamanţi, a solicitat judecătorilor să oblige Parchetul să soluţioneze dosarul cât mai rapid, invocând faptul că a trecut mai mult de doi ani de la propria sesizare. Pentru că acuzaţiile lui Leonte, la rândul său trimis în judecată de Emilian Eva, sunt incluse în dosarul reunit 18/P/2017, ICCJ a obligat DNA Iaşi să finalizeze acest dosar, cu toate faptele sesizate, până pe 8 mai 2018.

„Este adevărat că, în prezent, dosarul are o complexitate sporită însă această complexitate a fost creată oarecum artificial, printr-o reunire care nu a avut ca motivaţie decât împrejurarea că toate acele dosare de urmărire penală reunite vizau acelaşi posibil inculpat - Eva Emilian“, a menţionat judecătorul de la ICCJ care a soluţionat dosarul.

Emilian Eva a fost judecat într-un alt dosar, pentru luare de mită şi exercitarea unor acte de comerţ incompatibile cu funcţia. Procesul a fost finalizat de prima instanţă a ICCJ, sentinţa fiind stabilită pentru data de 17 octombrie.