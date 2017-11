Test de cultură generală despre Premiile Cannes. Ce film românesc a triumfat la celebra competiţie cinematografică

1. Care este primul film românesc care a obţinut Palme d’Or?

a) Pădurea Spânzuraţilor

b) Mihai Viteazu

c) 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile





2. Cine este regizorul filmelor „The White Ribbon” şi „Amour”, ambele premiate la Cannes?

a) Lars von Trier

b) Asgard Farhadi

c) Michael Haneke





3. Cu ce film a obţinut Ken Loach Palm d’Or, în 2016

a) The Wind That Shakes the Barley

b) I, Daniel Blake

c) Kes





4. Cine a regizat filmul Sieranevada, nominalizat la Cannes în 2016

a) Cristian Mungiu

b) Cristi Puiu

c) Bogdan Mirică





5. Ce film a câştigat Palm d’Or în anul 2000?

a) Elephant

b) Dancer in the Dark

c) Barton Fink





6. Ce film american a câştigat Palm d’Or în 1976, fiind nominalizat şi la Premiile Oscar, la categoria cel mai bun film al anului?

a) Taxi Driver

b) One Flew Over the Cuckoo's Nest

c) Jaws





7. Care dintre următoarele filme au câştigat atât Premiul Oscar pentru cel mai bun film, cât şi premiul cel mare la Cannes?

a) Marty

b) Pulp Fiction

c) Apocalypse Now





8. Cine a regizat filmul Underground, câştigător la Cannes în anul 1995

a) Goran Bregovic

b) Emir Kusturica

c) Lucian Pintilie





9. În ce ţară au fost produse cele mai multe câştigătoare ale Palm d’Or?

a) SUA

b) Franţa

c) Italia





10. Cine a regizat The Tree of Life, câştigător al marelui premiu din 2011

a) Gus van Sant

b) Michael Moore

c) Terrence Malick





Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – c, 3 – b, 4 – b, 5 – b, 6 – a, 7 – a, 8 – b, 9 – a, 10 – c.