Mamă de două ori până la 17 ani. Povestea fetei care a născut doi băieţi şi se încăpăţânează să continue şcoala

Pe Teodor, primul băiat, Ionela l-a născut când avea 15 ani. Pe cel de-al doilea, căruia încă nu i-a pus un nume, l-a născut luna trecută, la 17 ani împliniţi. „La noi se obişnuieşte să faci copii la vârsta asta şi nu am fost privită altfel de vecini sau colegi. Nici când l-am făcut pe primul copil nu mi-a spus nimeni nimic, pentru că nu era ceva ieşit din comun. Şi atunci, şi acum am reuşit să găsesc înţelegere la şcoală, să nu pierd anul. Acum am vorbit să stau acasă două-trei luni, până creşte băiatul, şi apoi să merg în continuare la ore. Nu am de gând să abandonez şcoala“, spune Ionela.

De când a rămas însărcinată, minora s-a mutat în casa socrilor săi, alături de băiatul lor şi iubitul ei. Veniturile familiei sunt limitate la ajutoare sociale şi la sprijinul credincioşilor care colaborează cu părintele Dan Damaschin. „Am cunoscut-o pe mamă când l-a născut pe primul copil la noi, în maternitate. De atunci o ajutăm din donaţiile noastre cu lapte praf, pamperşi, alimente şi îmbrăcăminte. Ionela face parte din comunitatea de la Crucea, acolo unde avem cei mai mulţi beneficiari ai ajutoarelor noastre”, arată părintele Dan Damaschin.

Mame minore şi gravide minore internate în spitale

În atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi au ajuns, în 2017, peste 100 de gravide minore şi aproape 200 de mame minore. Potrivit unui raport al Protecţiei Copilului, instituţia a primit 409 sesizări legate de fenomenul gravidelor şi mamelor minore.

Aproape 200 de sesizări au ajuns la DGASPC din partea Maternităţii „Cuza Vodă“ din Iaşi. Maternitatea „Elena Doamna“ din Iaşi a semnalat 135 de cazuri, Spitalul de Copii „Sfânta Maria“ din Iaşi a sesizat 45 de cazuri, Spitalul Municipal Paşcani a informat cu privire la alte 25 de cazuri, Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a sesizat un caz, iar Spitalul de Pneumoftiziologie din Iaşi a semnalat două cazuri. Cele mai multe cazuri de gravide minore - 77 din 107 - au fost supravegheate de medicii de la Maternitatea „Elena Doamna“ din Iaşi, iar cele mai multe mame minore - 128 din 193 - au primit îngrijiri medicale de la doctorii de la Maternitatea „Cuza Vodă“ din Iaşi. În 2016, spitalele au sesizat la Protecţia Copilului Iaşi 146 de cazuri cu minore gravide şi 301 de cazuri cu mame minore. În 2015, unităţile medicale au semnalat 44 de cazuri cu minore gravide şi 192 de cazuri cu mame minore.

Ionela, Alin, cei doi copii ai lor, bunica băieţilor şi nepotul tinerilor părinţi

„Din punctul meu de vedere, raportat la experienţa pe care o am, numărul mamelor minore este tot mai mare. Chiar acum două săptămâni am avut naşteri la fetiţe de 13 ani, respectiv 14 ani. De naşteri la 15, 16 sau 17 ani nici nu mai vorbesc. Este o situaţie inacceptabilă, şi totul se reduce la educaţie pentru sănătate, educaţie sexuală, care lipseşte complet din şcoli. Cele mai multe fetiţe gravide au probleme în timpul sarcinii. Cele mai multe au probleme şi în timpul naşterii, nasc prematur, fac infecţii şi alte complicaţii. Pe de altă parte, faţă de acum zece ani, rata de abandon a copilului în maternitate este mai mică, ceea ce înseamnă că tot mai multe mame minore merg cu copilul lor acasă“, subliniază profesorul Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie.



Conform unui raport realizat de Monitorul Social în 2017 , România este pe primul loc în UE la numărul de copii născuţi de mame cu vârste sub 15 ani. Potrivit acestuia, rata fertilităţii cu grupa de vârstă 10-14 ani este 1,32, fiind mai mare faţă de cea a Bulgariei care este 1,91. Potrivit unui raport Eurostat din august 2017, România este lider în Uniunea Europeană la numărul de mame minore. Ţara noastră este urmată de Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Letonia, Lituania, Marea Britanie şi Polonia.

Copiii, în vârstă de 2 ani şi, respectiv, o lună, au venit pe lume la Maternitatea „Cuza Vodă“ din Iaşi. Părinţii şi cei doi micuţi locuiesc împreună cu alte rude într-o casă sărăcăcioasă, cu două camere şi un hol.