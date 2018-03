FOTO Tainele pralinelor delicioase făcute de un artizan de numai 19 ani: „Nu urmăresc cantitatea, ci calitatea“

Ştefan Buraga, acum un elegant student la Facultatea de Chimie din Iaşi, a făcut o pasiune pentru ciocolata belgiană încă din adolescenţă.



„Primul meu contact cu acest domeniu a fost prin anul 2011. De fapt, pot spune că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit. M-am nimerit la acelaşi eveniment cu unul dintre directorii firmei care importa în România ciocolată belgină, cu care lucrez şi în momentul de faţă. Mi-a făcut o scurtă prezentare a câtorva lucruri pe care le-a văzut în Belgia la ultima lui vizită acolo, atunci s-a aprins practic beculeţul. Omul acela a ştiut cum să-mi stârnească curiozitatea, cred că ăsta a fost norocul meu. Apoi am început singur să mă documentez, să-mi iau primele ustensile. A urmat un lung şir de experimente şi de eşecuri pentru a ajunge la ceea ce fac astăzi“, rememorează Ştefan.



În timp ce experimenta pentru a obţine pralinele perfecte, tânărul şi-a creat şi brandul sub care le vinde: L’Artisan. „Ideea numelui a fost a mea, exprimă exact ceea ce doresc să fac, produse în primul rând de calitate, realizate prin metode clasice. Nu urmăresc cantitatea, ci calitatea“, explică tânărul. Totodată, crearea logo-ului a trecut prin mâinile a doi artişti: „Prima variantă a fost făcută de o prietenă de la Bucureşti, imediat la început, dupa apariţia ideii. În momentul în care am reuşit să stabilesc exact o linie a modului în care văd eu evoluţia conceptului, am ajuns la identitatea vizuală de astăzi, facută de un tânăr artist, care a reuşit să înţeleagă exact ceea ce îmi doresc eu să transmit“.



Acum, Ştefan transformă ciocolata belgiană în pralinele L’Artisan într-un atelier amenajat în Valea Lupului, judeţul Iaşi, deţinut de familia sa, care i-a susţinut de la început ideea: „În acest proiect, familia a reuşit să fie obiectivă, lucru care mă bucură enorm. A ştiut să facă o critică constructivă când a fost nevoie şi a ştiut să spună două vorbe de laudă atunci când vedea că un lucru este bine facut. Lucrul cel mai important legat de familie este că m-a susţinut de la început, când o mare parte din ceea ce făceam nu-mi reuşea, până în ziua de astăzi, când nu duc lipsă de piedici“.

Munca de artizan al ciocolatei nu este întotdeauna uşoară. Câteodată, cauţi zile în şir combinaţia pentru a obţine gustul dorit şi textura perfectă. „Timpul de concepere a unei reţete este în funcţie de inspiraţia pe care o ai în momentul acela, poate este legat de parfumul pe care l-ai simţit cu două ore mai devreme în tramvai sau este legat de un gust al copilăriei, care îţi revine în minte datorită revederii unei fotografii. Multe lucruri pot fi sursă de inspiraţie. Nu vreau să pară că zic cuvinte mari, dar este asemănător cu momentul în care un artist scrie o compoziţie nouă sau un pictor face un tablou nou. Este tot o modalitate de exprimare a ceea ce simt eu“, spune Ştefan.



Prima dată face o schiţă a reţetei, apoi o primă încercare, modificări ulterioare, iar uneori poate fi categorisită ca «admisă» din primul moment. „Totul ţine de inspiraţie, iar apoi de şlefuirea ideii, căutare de texturi, arome, gusturi“, spune tânărul. Cel mai mult a lucrat la o pralină o săptămână pentru stabilizarea unui concept, timp în care a facut diverse încercări legate de gust şi de aspect.



Alege să lucreze cu ciocolată belgiană pentru a nu da greş din punctul de vedere al calităţii. „Ştiu că şi ciocolata elveţiană este foarte apreciată, dar am vrut să încep cu ceva verificat“, explică Ştefan Buraga. Dacă ar trebui să pregătească o cutie doar cu patru praline, Ştefan spune că ar pune în minicutie cele mai apreciate sortimente: Provence (ciocolată neagră, lavandă şi coacăze), Zaraza (cioclată neagră, piper roz, căpşuni), Exotique (ciocolată albă, mango şi ghimbir) şi Sitrus (lemongrass, lime, ciocolată cu lapte şi ciocolată albă).



Cutiile cu praline L’Artisan au ajuns atât în alte colţuri ale ţării, cât şi în străinătate – Olanda, Suedia sau Germania – oferite drept cadou. Cei care au primit cutiile cu praline L’Artisan au rămas surprinşi atât de atenţia la detaliile privind ambalarea acestora, cât şi de combinaţiile îndrăzneţe de arome. „Am primit cadou de Crăciun o cutie de bomboane L’Artisan. Bomboanele sunt mai mult decât delicioase, dar şi misterioase în acelaşi timp, căci combinaţiile de arome sunt îndrazneţe şi noi“, a comentat una dintre consumatoarele de preline L’Artisan, Otilia Iordache, pe pagina de Facebook a ciocolateriei. Tot acolo, Alina Alexandroaie a scris: „Am primit o cutie cadou – super bune toate bomboanele, gusturi inedite, finisaje superbe, culori apetisante! Bravo!“.



Ciocolată reală sau imitaţie?

Ştefan Buraga a dorit să aprofundeze tainele alimentaţiei într-un domeniu conex şi de aceea s-a înscris la Facultatea de Chimie din Iaşi: „Am ales chimia pentru că este prezentă în toate domeniile vieţii de zi cu zi, inclusiv în domeniul alimentaţiei. Totodată, cu ajutorul chimiei, prin înţelegerea reacţiilor care au loc în produsele pe care le realizez, pot face modificări în reţetă pentru menţinerea îndelungată a prospeţimii sau extinderea termenului de valabilitate, fără a afecta sănătatea persoanelor care le consumă“.

Ştefan crede că cel mai important impediment în derularea afacerii sale este ignoranţa oamenilor: „Mare parte dintre români nu ştiu să facă diferenţa între o ciocolată reală, de bună calitate, şi o imitaţie, făcută pe bază de orice alte grăsimi vegetate, numai nu cu unt de cacao, şi cu o cantitate enormă de zahăr. Cred că trebuie să înţelegem că nu orice este dulce este bun, dar pot spune că, faţă de acum cinci ani, tot mai mulţi oameni încep să conştientizeze acest lucru. Avantajul acestei afaceri este, în primul rând, o piaţă de nişă, aproape neatinsă“.

Pentru viitor, Ştefan Buraga are planuri mari: „Nu îmi place să fac pronosticuri, dar în următorii zece ani vreau să reuşesc să deschid măcar un spaţiu de vânzare cochet, pe model francez sau belgian, cu o parte din clientelă fidelă, care să fi înţeles ce înseamnă o ciocolată reală, nu ceea ce se găseşte în mare parte pe piaţă, ca produse de larg consum“.

