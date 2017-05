FOTO Invenţie românească. Robotul care sapă galerii în locul oamenilor, pentru sistemele de canalizare

Una dintre atracţiile de la Euroinvent 2017 este robotul creat de o firmă de construcţii din Dâmboviţa. „Este o invenţie confirmată de la Munchen că este o noutate absolută, în faza de examinare preliminară, aşteptăm să iasă şi brevetul. Este o invenţie românească“, a punctat Dinu Sorin, reprezentantul firmei de construcţii, care a lucrat la acest proiect. Invenţia românească este de fapt un robot ce poate fi băgat în şanţuri în timpul lucrărilor de săpare a galeriilor pentru conductele de canalizare, oferind astfel firmelor siguranţă şi precizie în execuţie.

„Acest robot face toate acţiunile pe care le execută omul în şanţul de canalizare. Prima dată se sapă şanţul cu escavatorul, apoi, fără panou, este introdus direct robotul, acesta făcând toate operaţiunile pe care le face omul în şanţul de canalizare. Dacă nu mai punem panoul de sprijin, acea structură metalică care se montează în şanţ pentru ca omul să poată intra cu riscuri reduse, înseamnă că săpătura este mai mică. În acest moment, în timpul lucrărilor trebuie să faci săpătură mai mare şi să bagi un panou de o tonă care să protejeze omul şi apoi intră muncitorul. Cu acest robot se reduc timpul de intervenţie, costurile şi riscurile. Costurile sunt pe la jumătate, ca volum de muncă, iar riscurile sunt zero“, a explicat inventatorul.





Potrivit lui Dinu Sorin, lucrul la robot a durat trei ani. „În momentul în care avem intervenţii la adâncimi mai mari intervenim cu un set de sprijinire activă şi ăsta este un kit complet de construcţii canalizări. Am folosit deja robotul într-o intervenţie la Buzău“, a afirmat reprezentantul firmei. „Când lucrezi în linia întâi şi dacă ai un pic de forţă şi îndrăzneală mergi mai departe. Am muncit trei ani la această invenţie, iar la bani am făcut din ce am avut. Am folosit un cumul de construcţii tehnice, dar cu răbdare le-am depăşit. Costurile au ajuns la câteva zeci de mii de euro, doar construcţia robotului fiind de aproximativ 20.000 de euro“, a spus Dinu Sorin. Acesta a venit la Euroinvent 2017, altărui de alţi zeci de inventatori din întreaga lume.



Peste 500 de invenţii din 30 de ţări vor expune până sâmbătă la salonul de invenţii Euroinvent 2017. Evenimentul cuprinde patru manifestări majore.

Cei care vor ajunge la Palatul Culturii vor putea vizita o expoziţie de invenţii şi proiecte inovative, vor putea participa la o conferinţă internaţională, dar şi la două saloane, unul de arte vizuale şi unul de carte tehnico-ştiinţifică. Astăzi, începând cu ora 11.00, inventatorii vor face demonstraţii şi vor explica cum funcţionează invenţiile.

În zecile de standuri sunt prezente atât firme din domeniul tehnic care au investit în cercetare-dezvoltare, cât şi universităţi şi institute de cercetare. Printre cei prezenţi la Iaşi se numără şi dr. Pairote Wongputtisin, de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Maejo din Tailanda. Acesta a descoperit într-un tip de ceapă roşie o substanţă care ajută la buna funcţionare a sistemului digestiv. A creat un prebiotic sub formă de pilule şi pastă. „Cercetările noastre au arătat că acest prebiotic creat din extras de ceapă roşie ajută la controlul greutăţii, reduce grăsimea din sânge, ajută la absorbţia mai uşoară a mineralelor în corp şi previne cancerul. Prin folosirea acestui tip de ceapă roşie creăm şi un beneficiu pentru producătorii locali, care în acest mod îşi pot valorifica produsele“, a spus inventatorul tailandez.

Citeşte şi:

Antreprenor de pe băncile şcolii. A creat în timpul liber o aplicaţie care pune la treabă poliţia