Doctoriţa care face naveta cu trenul zilnic de 23 ani. Într-un singur an parcurge 40.000 de kilometri între serviciu şi casă

Doctorul Cătălina Roşca lucrează în Spitalul CF din Paşcani din 1994, unde se ocupă de medicina de laborator - o specialitate care cuprinde toate investigaţiile de laborator necesare pentru precizarea unui diagnostic. În luna martie, medicul a fost numit manager interimar al spitalului păşcănean, unitate care, în ultimul timp, se confruntă cu o nevoie acută de specialişti. În căutarea de noi colegi, doctoriţa Roşca s-a intersectat cu aceeaşi „poveste“ care i-a marcat ultimii 23 de ani: naveta.

„Postul la Paşcani l-am obţinut în urma celui de-al doilea concurs de rezidenţiat organizat după Revoluţie, în octombrie 1990. Concret, la post m-am prezentat din 1994, după promovarea examenului de medic specialist. Medicina de laborator este considerată Cenuşăreasa medicinei, pentru că noi nu intrăm în contact cu pacientul, ci doar cu produsele sale biologice. Sunt medicul din spatele diagnosticului, şi am capacitatea nu doar de prelucrare a analizelor, ci şi de extindere a invesigaţiilor acolo unde consider că este necesar“, a precizat medicul ieşean.

În 23 de ani, doctorul Cătălina Roşca a parcurs aproape 1 milion de kilometri cu trenul şi cu maşina, de la Iaşi la Paşcani şi retur. Cu o medie de 150 de kilometri pe zi, medicul călătoreşte anual, punând doar zilele lucrătoare, în jur de 40.000 de kilometri de acasă la serviciu şi înapoi.

„Naveta nu a fost şi nu este un lucru uşor. L-am crescut practic pe cel de-al doilea fiu făcând naveta. Dimineaţa, în drum spre serviciu, îl duceam mai întâi la grădiniţă, şi apoi mergeam la gară. Era primul copil din grupă: el şi cu infirmiera. Apoi plecam la gară şi luam trenul care pleca la ora 7.00 spre Paşcani. Programul se termina la ora 15.00, numai bine ajungeam la 16.30 în Iaşi, când trebuia să-mi iau copilul de la grădiniţa“, a povestit doctoriţa.

Naveta asigurată din venituri proprii

Actualul manager al Spitalului CF Paşcani a făcut naveta exclusiv cu trenul până în anii 2000, întrucât până atunci Ministerul Transporturilor a decontat transportul medicilor care lucrau în spitalele din subordine. Cam prin aceeaşi perioadă, în staţia de la Târgu Frumos un grup de copii atacau cu pietre orice tren care trecea prin gara lor.

Într-o zi, o piatră aruncată de tinerii de pe peron a rănit o călătoare care se afla chiar lângă medicul ieşean.





„O vecină de vagon a făcut o plagă la nivelul scalpului şi am îngrijit-o acolo, în tren, cu ce am avut. O altă femeie din tren mi-a dat nişte ţuică de 45 de grade, am dezinfectat plaga, am pus un pansament şi a ajuns cu bine la destinaţie. Peste un timp, ştiu că i-a şi prins Poliţia pe cei care aruncau cu pietre, şi nu au mai fost incidente“, a relatat doctoriţa.

După 23 de ani de serviciu în altă localitate, medicul ieşean a arătat că naveta este o provocare grea: mănâncă timp şi energie indiferent de vârsta celui care acceptă să lucreze departe de casă. „Naveta este un efort mare. Este obositoare şi mă sileşte să pierd mult timp. Fac trei ore doar pe drum, de la gară în gară, dar în Iaşi nu locuiesc chiar în zona Gării, mai pierd şi timp până ajung acolo, iar în Paşcani, la fel, spitalul nu e la gară. Pe tren petrec câte trei ore dus-întors, durata a crescut în ultimii ani. Dacă în calea ferată nu s-a făcut nicio investiţie în aceşti 20 de ani, sigur că este uzată de acum. În primii ani când făceam naveta, trenurile făceau 1 oră şi 10 sau 15 minute. Acum fac 1 oră şi 25 sau 30 de minute“, a mai povestit managerul.

Doctorul Cătălina Roşca a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“, secţia Medicină Generală, în 1987.





Citeşte şi:

Medic român declarat „angajatul lunii“ la cel mai mare spital din Londra: „Am fost educată să fiu corectă şi mereu am avut necazuri din acest motiv în România“