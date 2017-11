Tânără umilită de Poliţie după ce a sesizat la 112 un posibil furt. Motivul revoltător pentru care a fost amendată

Pe 28 octombrie, Iulia Cojocea mergea cu maşina către Pojorâta, judeţul Suceava, iar în zona Câmpulung Moldovenesc a observat un vehicul format dintr-un cap de TIR şi semiremorcă ce transporta lemne. „Am verificat numărul respectiv pe aplicaţia Inspectorul Pădurii şi scria acolo că nu e nimic înregistrat pe numărul respectiv şi să contactez 112. Am sunat la 112 şi doam­na respectivă a luat şi ea numărul pe care i l-am dat, l-a verificat în baza de date şi, de asemenea, mi-a zis că nu a gă­sit nimic înregistrat cu numărul respectiv şi că îmi face legătura cu Poliţia“, ne-a povestit Iulia.

Ieşeanca, angajată a unei multinaţionale din domeniul IT, ne-a mai relatat că a discutat telefonic cu un reprezentant al Poliţiei din Câmpulung, care i-a spus că va merge la faţa locului pentru a face ve­rificări. După câteva minute a fost sunată de la Poliţie să i se ceară datele de contact. „Am întrebat pentru ce are nevoie şi mi-a zis că trebuie să îmi trimită un răspuns oficial la sesizarea făcută. Zilele trecute am primit o recomandată de la Poliţia din Câmpulung în care se spune că am fost amendată cu 500 de lei pentru că am sesizat abuziv serviciul 112. Am sunat azi la Poliţia din Câmpulung şi mi-au zis că eu am verificat numărul de la capul de TIR, şi nu de la semiremorca care transporta lemne“, ne-a mai povestit tânăra.

De la Poliţia Câmpulung, tinerei i s-a spus că vehiculul respectiv înregistrase transportul de lemne pe numărul de înmatriculare al semiremorcii, şi nu pe cel al capului de TIR, pe care tânăra îl verificase în aplicaţie. Din acest motiv, poliţiştii din Suceava au consi­derat că Iulia Cojocea trebuie să primească o amendă de 500 de lei chiar dacă sancţiunile pentru folosirea abuzivă a serviciului 112 pornesc de la un simplu avertisment.

Ce spun reprezentanţii Poliţiei

În trecut, Iulia Cojocea a spus că a mai sesizat posibile transporturi ilegale de lemne, inclusiv în municipiul Iaşi, şi că niciodată nu a a pri­mit un răspuns cu privire la modul în care s-a concretizat sesizarea sa. Ea va continua să sune atunci când va avea suspiciuni cu privire la transporturi ilegale de pădure.

„Mi se pare nedrept că nu se încurajează acest lucru, şi mai ales în zona Suceava, unde sunt atâtea cazuri, şi când mergi pe acolo, toate pădurile sunt defrişate. Nu mi se pare corect să se spună că am ocupat abuziv serviciul 112, nu pot spune că am ţinut linia ocupată pentru ceva ce, nu ştiu, a fost total inutil. Chiar mi se pare nedrept“, ne-a mai spus tânăra.

Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, ne-a precizat că, în Suceava, sunt frecvente aceste cazuri deoarece se întâmplă adesea ca cetăţenii să verifice în aplicaţie numărul de înmatriculare al capului trăgător al vehicului, iar avizul de transport să fie acordat pe nu­mărul semiremorcii.

„La nivelul instituţiei s-a recomandat, în special unităţilor de mediul rural, să se ţină cont de aceste situaţii atunci când se aplică legea. Cu privire la cazul prezentat, se vor face verificări cu privire la modul de acţiune la eveniment. Din păcate, cu privire la sancţiunea contravenţională, singura îndrituită conform legii să schimbe cuantumul amenzii sau să o anuleze este instanţa de judecată. Am mai avut situaţii de genul acesta şi, în instanţă, li s-a dat prioritate apelanţilor“, ne-a spus Epureanu.

De aproximativ un an, Ministerul Me­diului a lansat o aplicaţie informatică denumită Inspectorul Pădurii, încurajând ce­tăţenii să verifice, cu ajutorul ei, numerele de înmatriculare ale vehiculelor care transportă lemne. Autorităţile speră, astfel, să identifice transporturile ilegale de lemne.

