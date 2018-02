Clarificări de la Iaşi privind avizele pentru Spitalul Regional. Semnale de alarmă privind întârzieri în proiectele de câte 200 de milioane de euro

Realizarea din bani europeni a celor trei Spitale Regionale la Iaşi, Cluj şi Craiova este pusă sub semnul întrebării, după ce într-un comunicat de presă al Reprezentanţei Comisie Europene în România, comisarul Corina Creţu a declarat: „Sunt foarte îngrijorată de evoluţia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate în luna iulie 2015. Din păcate, construcţia celor 3 spitale regionale este unul dintre proiectele care înregistrează mari întârzieri. Având în vedere că, aşa cum arată lucrurile în prezent, este puţin probabil ca lucrările să înceapă în 2019, autorităţile naţionale trebuie să accelereze demersurile pentru finalizarea studiilor de fezabilitate şi începerea implementării cât mai curând posibil. Un proiect de o asemenea anvergură pentru România necesită toată atenţia celor implicaţi”.



În acest context, primarul Mihai Chirica a ieşit miercuri într-o conferinţă de presă şi a transmis că Iaşiul a adunat aproape toate avizele necesare acestui proiect. „Sunt convins că sunt probleme, dar nu ne privesc pe noi. Din ce am discutat cu responsabilii de proiect, Craiova ar avea probleme de amplasament, iar la Cluj ar mai trebui cam 1,5 hectare de teren pentru spital. La Iaşi, nu există astfel de probleme“, a spus Chirica, după care a enumerat studiile şi avizele obţinute pentru proiect. „Ar mai fi câteva avize, cel mai greu ar fi de luat cel de la Ministerul Mediului, cam 45 de zile, dar dorim să urgentăm obţinerea lui, după care luăm aviz de la Consiliul Judeţean, iar apoi intrăm în Consiliul Local cu PUZ-ul. Acest proiect nu are culoare politică“, a explicat primarul.



Potrivit planului urbanistic zonal (PUZ), documentul care stă la baza investiţiei de 200 de milioane de euro, viitorul Spital Regional de Urgenţă va fi amplasat pe un teren de 12 hectare din zona Moara de Vânt, între două zone de păduri de la periferia Iaşiului, în apropiere de Aeroport.



Terenul de 120.000 de metri pătraţi a fost pus la dispoziţia Ministerului Sănătăţii de către Primăria Iaşi. Schiţele urbanistice arată că în zonă construcţiile spitalului vor fi pe 36.000 de metri pătraţi, circulaţiile carosabile şi parcările vor ocupa 24.000 de metri pătraţi, circulaţiile pietonale 12.000 metri pătraţi, iar spaţiile verzi 48.000 metri pătraţi.



Ministerul Sănătăţii ar urma să construiască trei spitale regionale la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova, cu fonduri alocate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Practic, un spital regional costă în jur de 200 de milioane de euro, cu tot cu dotări. Prin POR 2014-2020 sunt alocate, la nivelul Regiunii de Nord-Est, 50 de milioane de euro, fonduri nerambursabile. De la bugetul de stat ar urma să mai fie alocate încă 50 de milioane de euro, iar diferenţa până la 200 de milioane, cât ajunge fiecare spital, va fi acoperită din împrumuturi ce vor fi parafate la nivel central cu instituţii de creditare internaţionale.