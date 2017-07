Ca la Miliţie. Artist confundat cu un hoţ şi bătut crunt de poliţişti care s-au recomandat „Chuck Norris” şi „Garcea”

Poliţiştii ieşeni Andrei Scafaru şi Cristian Donea sunt acuzaţi că ar fi bătut, insultat şi umilit un tânăr grafician, în timp ce Cristian Ioan Dănilă, că s-ar fi uitat impasibil cum colegii săi aplică legea pumnului asupra persoanei nevinovate. Pe lân­gă infracţiunile de purtare abuzivă, celor trei li se impută şi acuzaţii de fals, deoarece ar fi „măsluit“ două procese-verbale privind intervenţia considerată abuzivă.

Potrivit actului de acuzare, în dimi­neaţa zilei de 11 ianuarie 2015, în in­tervalul orar 6 - 6.45, poliţiştii l-au oprit pe Dragoş Păvăloi (FOTO), care se de­plasa pe o bicicletă în zona Billa - Gară. Tânărul, de profesie artist grafician, mergea cu gluga pe cap şi cu căştile în urechi în momentul în care poliţiştii i-au cerut să oprească.

În rechizitoriu se menţionează că, după ce au oprit partea vătămată, agenţii „au agresat-o, insultat-o şi supus-o unui tratament degradant, în stradă, pe timpul transportării acesteia, dar şi în incinta unei secţii de poliþie, astfel încât loviturile active aplicate au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.“ Dragoş Păvăloi a fost numit de poliţişti „bos­chetar“ şi „vagabond“, iar când ie­şeanul le-a cerut agenţilor să se legi­timeze, aceştia au spus că sunt „Pâr­puţă“, „Garcea“, „Pâr, Pâr“ sau „Chuck Norris“.

Procurorii au mai arătat că, în timp ce Scafaru şi Donea îl băteau şi umileau pe tânăr, târându-l inclusiv prin bălţi la un moment dat, agentul Dănilă privea nepăsător. Ulterior, cei trei au întocmit în fals un proces-verbal de constatare şi unul de contravenţie, pentru a-şi justifica intervenţia brutală. „Urmarea ime­diată a fost că, prin comportamentul ilicit al inculpaţilor, aceştia au lezat prestigiul şi buna desfăşurare a activităţii unităţii de poliţie, precum şi afectarea onoarei, demnităţii şi integrităţii corporale a persoanei vă­tămate“, au stabilit procurorii ieşeni.

Victima a povestit pe Facebook prin ce a trecut

Imediat după ce a fost supus acestor abuzuri, Dragoş Păvăloi a descris, pe Facebook, prin ce a trecut, stâr­nind revolta numeroşilor prieteni virtuali. „Am fost făcut drogat, beţiv şi vagabond, sau suspect hoţ de biciclete. Într-un final am fost lăsat să plec, numai după ce am primit amendă de 300 de lei pentru faptul că nu am oprit imediat la somaţia poliţiştilor. Am refuzat să semnez respectivul proces verbal şi pentru asta nici nu l-am primit. Am plecat din secţia de poliţie murdar de no­roi, vânat, cu dureri din cauza loviturilor aplicate de către organele poliţieneşti, dar totodată şi umilit de către cei ce se presupune că ar trebui să ne apere“, a precizat, imediat după „interogatoriu“, Dragoş, care nu avea nicio legătură cu vreun furt de biciclete.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi ne-au transmis, ieri, că agenţii au fost puşi la dis­poziţie, ca urmare a situaţiei lor ju­ridice, ceea ce înseamnă că pe durata judecăţii îndeplinesc doar sarcinile special trasate de către şeful inspectoratului.

Poliţistul Andrei Scafaru a fost condamnat, zilele trecute, la un an şi opt luni de închisoare cu suspendare tot pentru o faptă de purtare abuzivă. El a lovit şi înjurat două tinere de etnie romă, cunoscute hoaţe de buzunare din Iaşi, ale căror părinţi sunt acuzaţi de trafic de persoane.