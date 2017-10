„Botezătorul“ lui Nicolae Steinhardt a fost decorat la Hramul Sfintei Parascheva

Cunoscut drept „botezătorul” lui Nicolae Steinhardt şi mărturisitor al credinţei ortodoxe în închisorile comuniste, Arhimandritul Mina Dobzeu, ajuns la 96 de ani, locuieşte la Huşi. Cu ocazia Hramului Sfintei Paracheva, preotul orb, adus în scaun cu rotile, a primit distincţia „Crucea Moldavă”.



„Anul acesta în întreaga Biserică Ortodoxă Română am încercat să readucem în prim-plan chipurile acelor bărbaţi şi femei care au înfundat puşcăriile acelor vremuri: peste 2000 de preoţi şi monahi şi multe mii de creştini mireni care au pătimit pentru credinţă şi neam. Am voit a aduce în faţa dumneavoastră un părinte care a prins acele vremuri. Pentru toată această cohortă de oameni sfinţi, care deja au plecat la Domnul, trebuie să mulţumim că avem acum libertatea credinţei. Şi pentru că l-am descoperit la Huşi pe Părintele Mina Dobzeu, cel care se apropie de vârsta de 100 de ani (are 96 de ani), iată că l-am invitat acum în faţa dumneavoastră“, a transmis Mitropolitul Teofan, în faţa a mii de credincioşi prezenţi la slujbă.



Mitropolitul i-a oferit părintelui de la Huşi, pe lângă „Crucea Moldavă” şi icoana Sfintei Parascheva: „Dacă nu o vede, măcar să o pipăie şi să-i simtă puterea, că l-a ocrotit atât de mult de-a lunul întregii sale vieţi. Nu ştim câţi ani îi va mai dărui Dumnezeu în această lume, căci cu un picior, dar mai ales cu sufletul şi cu inima este deja în Împărăţia Cerurilor, dar, totuşi, noi să-i cântăm la mulţi ani cu sănătate!“.

Preotul care l-a creştinat pe Steinhardt, băgat la închisoare înainte de Revoluţie pentru că l-a înfuriat pe Ceauşescu, făcându-l „păcătos“

