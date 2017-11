Beneficiile consumului de gutui. De ce sunt considerate aceste fructe „un simbol al iubirii şi fertilităţii“

Nutriţionistul Adina Rusu a punctat beneficiile consumului de gutui. „Considerate de grecii antici simbol al iubirii şi fertilităţii, gutuile au devenit astăzi fructe uitate deşi, prin nutrienţii conţinuţi şi aportul redus de calorii, ele au importante beneficii pentru organismul uman“, afirmă specialistul ieşean pe adinarusu.ro



Potrivit specialistului, consumul de gutui are beneficii pentru intestin: „Consumate crude, sub formă de gem sau compot, gutuile au o acţiune benefică şi protectoare asupra intestinului. Proprietăţile lor anti-diareice sunt recunoscute. Astfel, gutuile sunt bogate în taninuri care încetinesc peristaltismul intestinal, în timp ce pectinele conţinute au capacitatea de a reţine o cantitate importantă de apă“.



Totodată, au un rol protector asupra mucoasei intestinale: „ele întăresc ţesuturile, făcând straturile superficiale ale mucoasei mai puţin fragile, protejând astfel straturile subiacente. În plus, pectinele pot absorbi şi inhiba toxinele, iar taninurile au o acţiune antiseptică. De asemenea, prezenţa taninurilor şi a fibrelor pot reduce concentraţia şi stagnarea substanţelor potenţial cancerigene la nivelul colonului“.



Gutuile sunt o sursă de vitamina C, dacă sunt consumate crude, cea mai mare parte din această vitamină fiind distrusă prin preparare termică. Potrivit specialistului, un studiu realizat în anul 2017 a arătat că extractul de gutui poate avea efecte benefice asupra ulcerelor gastrice.

