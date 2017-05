Antreprenor de pe băncile şcolii. A creat în timpul liber o aplicaţie care pune la treabă poliţia

Ideea unei noi aplicaţii i-a venit în drum spre şcoală. Împreună cu familia, David face naveta zilnic spre Iaşi. De multe ori a observat incidente pe care şi-ar fi dorit să le poată semnala mai repede: „Fac naveta zilnic către şcoală şi văzând diverse nereguli în trafic m-am gândit să fac o aplicaţie prin care să putem raporta în timp real aceste lucruri“. Aşa a apărut ajutapolitia.ro.

„Ideea mi-a venit în urmă cu trei luni şi a durat cam două luni să realizez aplicaţia. E un proiect de timp liber, e unul personal şi l-am cam amânat. Am lucrat, în medie, jumătate de oră pe zi“, spune tânărul, care săptămâna trecută a lansat aplicaţia. „Este ca şi cum ai suna la 112. Se pot sesiza fapte din toată ţara. Toate sesizările ajung pe platforma centralizată în funcţie de judeţ. Eu am gândit-o ca fiecare inspectorat judeţean să aibă un poliţist care să urmărească postările. Să nu vadă cei din Cluj care sunt sesizările din Iaşi“, explică elevul ieşean. A trimis numeroase scrisori către autorităţi, iar la finalul săptămânii trecute a primit şi un răspuns prin care era anunţat că propunerea lui va fi analizată la nivel central.

David se gândeşte deja la o extindere a aplicaţiei, cu o parte dedicată pentru maşinile de poliţie. „Să fie ca la taximetrişti, fiecare poliţist având un smartphone ar putea să vadă toate raportările pe o rază de 10 kilometri şi să anunţe când se duce la un incident. Spre exemplu eu mă aflu în cartierul Tătăraşi, trimit o raportare, iar toţi poliţiştii care se află în acea zonă vor fi înştiinţaţi de incident. Unul din ei va anunţa că se va deplasa la locul faptei, astfel încât ceilalţi să nu se mai ducă. Să fie o evidenţă mult mai clară a celor care intervin“, spune tânărul. Aplicaţia ajutapolitia.ro este destinată şi persoanelor care fac drumeţii sau alpinism şi se expun unor riscuri şi care, în caz de pericol, pot trimite un semnal SOS care să includă locaţia curentă, astfel încât SMURD şi salvamontiştii să poată interveni în baza datelor GPS.



„Reuşita unor astfel de proiecte participative depinde de mentalitatea oamenilor din comunităţile în care sunt implementate. Mentalitatea oamenilor se schimbă în timp, e nevoie de cel puţin două generaţii, aşa că e foarte greu“- David Burcovschi, elev în clasa a XI-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil“

„Singurul motiv pentru care rămân aici este familia“

Imediat după lansarea aplicaţiei au venit şi reacţii din partea utilizatorilor: „Unii zic că este inutilă, că poliţia nu va dori să o implementeze. Alţii spun că e utilă şi, chiar dacă nu o va implementa poliţia, se poate face un site unde să apară toate notificările, iar autorităţile să se autosesizeze“.



David spune că nu a investit bani în acest proiect, doar timp, dar care, pentru un tânăr pragmatic, reprezintă o resursă la fel de importantă: „Este o iniţiativă de voluntariat. Am investit timp în realizarea aplicaţiei, dar acesta este convertibil în bani“.



Încă de la începutul liceului, David lucrează în paralel cu şcoala. Împreună cu alţi colegi are proiecte pentru diverşi clienţi. „Am timp şi pentru şcoală, dar nu-mi doresc să am zece pe linie. Am o echipă cu care lucrez la proiectele pentru clienţi. Cam de trei ani fac asta“, explică elevul. Tânărul spune că imediat după ce va face 18 ani îşi va înfiinţa propria firmă, pentru a lucra mai uşor la propriile proiecte. Nu se vede muncind într-o corporaţie, deoarece îi place să fie creativ. David vrea să continue studiile în Iaşi, la Facultatea de Informatică. „Singurul motiv pentru care rămân aici este familia şi consider că locul în care te-ai născut este şi locul în care stai. Mă interesează să am studii superioare, facultate, dar deocamdată nu vreau să fac masterul. Mă interesează să lucrez“, afirmă David.

