Şofer beat reţinut după ce a intrat în forţă cu maşina pe pietonalul din centrul Iaşiului

Potrivit oamenilor legii, în dimineaţa zilei de 1 decembrie, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi de către poliţiştii locali, cu privire la faptul că un autoturism a pătruns pe pietonalul bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt din municipiul Iaşi, în zona restricţionată traficului rutier. În zonă are loc un târg de Crăciun



„În urma primelor cercetări, a rezultat că şoferul, un bărbat, de 32 ani, din comuna Holboca, în timp ce ar fi condus o autoutilitară pe str. Colonel Langa, dinspre str. Sf. Andrei către b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, la intersecţia cu b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt ar fi intrat în coliziune cu un pilon montat pentru restricţionarea traficului rutier în zonă, ar fi pătruns pe pietonal şi şi-ar fi continuat deplasarea, fiind ulterior oprit de poliţiştii locali“, au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţiei Judeţean. Din fericire, în urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate victime omeneşti.



Potrivit oamenilor legii, bărbatul a declarat că nefiind din municipiul Iaşi, iar în perioada 2015-2017 fiind plecat din ţară, nu cunoştea sistematizarea actuală a traficului rutier în zonă.



Având în vedere că şoferul prezenta halenă alcoolică, acesta a fost testat alcoolscopic rezultatul fiind de mult peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.



Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui auto sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Potrivit Ziarului de Iaşi, şoferul are 32 de ani, se numeşte Sebastian Constantin Ursu şi este fiul unui afacerist din Holboca, care deţine mai multe magazine.



