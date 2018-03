Traian Berbeceanu, aşteptat în instanţă. Începe judecarea apelului în dosarul fostului şef al BCCO Alba

Dosarul poliţistului Traian Berbeceanu a ajuns la Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, care va începe judecarea apelului luni, 12 martie.

Procesul a fost reluat la un an şi jumătate de la data în care poliţistul Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul în care procurorii DIICOT l-au acuzat de favorizarea unor grupări infracţionale, acelaşi în care anchetatorii săi au fost condamnaţi pentru fabricarea probelor. În 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi apoi arestat preventiv, pentru o lună, într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea ilegală a unor grupări infracţionale. Poliţistul din Deva a fost înlăturat de la conducerea BCCO Alba, însă ulterior şi anchetatorii săi au fost puşi sub învinuire de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţia că au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu. Potrivit DNA, fostul procuror şef al DIICOT Alba Ioan Mureşan şi cei doi complici ai săi, fostul procuror Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, încercând să îl reducă la tăcere şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina. În urma anchetei, Ioan Mureşan a fost suspendat din funcţia de procuror şi înlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia.



În 30 iunie 2016, la doi ani de la începerea procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul penal iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare. În schimb, Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. Dacă decizia va fi menţinută, după finalizarea definitivă a procesului, Traian Berbeceanu va trebui să primească peste 100.000 de euro, daune morale şi materiale de la foştii săi anchetatori.



Părţi în dosar sunt Ioan Mureşan, Nicolae Cean, Alin Muntean, Traian Berbeceanu, Gheorghe Rusu, Ion Vasile Urs, Mihai Mihalache, SC Uranus Junior 2003, Ministerul Finanţelor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT. Obiectul principal al cauzei este „infracţiuni de corupţie”, iar inculpaţii sunt judecaţi pentru delapidare (art.295 NCP), luare de mită (art.289 NCP), mărturie mincinoasă (art.273 NCP), represiune nedreaptă (art.283 NCP), fals intelectual (art.321 NCP), fals în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), fals în declaraţii (art.326 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), abuzul în serviciu (art.297 NCP), infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane (art.308 NCP), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP).

