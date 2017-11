Tragedie în fabrica de reparat vagoane: un muncitor a murit strivit între utilaje, după deraierea unei garnituri

Un accident mortal s-a petrecut, joi după-amiază, în întreprinderea de reparat vagoane din Oraşul SImeria.

Un angajat, în vârstă de 55 de ani, a fost prins înter tampoanele unor vagoane.

„Victima a decedat în urma politraumatismelor prin strivire, leziunile fiind incompatibile cu viaţa”, a declarat medicul Călin Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Hunedoara.

„Accidentul de muncă s-a petrecut în incinta unei societăţi care are ca obicet repararea şi întreţinerea vagoanelor. Victima are 55 de ani şi este din comuna Luncoiu de Jos. A fost strivită între tampoanele a două vagoane, după deraierea unuia dintre vagoane. Poliţiştii de la Transporturi Feroviare efectuează cercetări, în rem, împreună cu inspectorii ITM, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi neresepectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, pentru a se stabili circumstanţele în care s-a produs tragicul eveniment”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cubânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

