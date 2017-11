Reacţia lui Traian Berbeceanu: „Voi, ăştia de o ardeţi toată ziua cu Legile Justiţiei, ia reglementaţi şi asta. Dă-vă...”

Într-un mesaj publicat pe pagina da de Facebook, poliţistul Traian Berbeceanu susţine că este discriminat de reglementările din judetiţie.

„Voi, ăştia de o ardeţi toată ziua cu <<legile justiţiei>> v-aţi gândit vreodată să prevedeţi acolo, undeva, că ăia condamnaţi penal să nu mai poată să ocupe demnităţi publice în ţărişoara asta? Dar să stipulaţi pe undeva că cei faţă de care s-a început urmărirea penală, ori au fost chiar trimişi în judecată să fie suspendaţi din funcţiile deţinute, până la pronunţarea unei hotărâri definitive, v-aţi gândit? De ce voi puteţi, condamnaţi fiind ori cercetaţi în diferite faze procesuale, să ocupaţi funcţii importante taman în legislativul ţării, ori să fiţi miniştri, preşedinţi de consilii judeţene sau primari? De ce, în timpul ăsta, un poliţist, procuror sau judecător, odată cu trimitetea în judecată este suspendat din funcţie, iar voi ba?



Acum patru ani de zile am fost arestat, nevinovat fiind! Am fost trimis în judecată în baza unui dosar falsificat, construit pe probe contafăcute, în modul cel mai barbar, cel mai ordinar! Am fost achitat în primă instanţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi aştept finalizarea procesului. Dar în tot timpul ăsta am fost suspendat din funcţie şi am primit mai puţin de jumătate din salariul care mi se cuvenea. Şi în tot timpul ăsta v-am văzut pe voi, unii condamnaţi definitiv, alţii cercetaţi penal şi trimişi în judecată, cum beneficiaţi de tratament preferenţial faţă de mine, cum conduceţi mai departe parlamentul, ministere, consilii judeţene sau primării! Păi cum vine asta, voi ăştia care o ardeţi cu "legile justiţiei"?! Cum vine asta, luptători pentru dreptate ce vă pretindeţi a fi? Cum era aia cu <<egalitatea în faţa legii>>? Dacă vreţi să fiţi credibili, ia reglementaţi şi asta că mă simt discriminat! ...dă-vă...”, scrie Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia până în anul 2013, când o anchetă a procurorilor DIICOT a dus la înlăturarea sa din funcţie. Ulterior, comisarul şef a fost achitat, în procesul judecat pe fond, de toate acuzaţiile aduse de anchetatorii săi. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Secretul cărţii lui Traian Berbeceanu a fost dezvăluit: „S-a născut din dorinţa ca adevărul să ajungă la domniile voastre”

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, achitat în dosarul în care procurorii DIICOT l-au arestat pentru sprijinirea unor grupări infracţionale, a dezvăluit motivele pentru care a început să scrie cartea „Radiografia unei mârşăvii judiciare", în care relatează despre episoadele dramatice prin care a trecut în ultimii ani.

Confesiunile lui Traian Berbeceanu din cele mai negre zile. A vorbit despre calvarul din arest: „Eram şocat. Voiau să mă umilească şi să mă chinuie”

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, a vorbit pentru prima dată, în detaliu, despre calvarul primelor zile petrecute în arest, la aproape patru ani de la ziua în care foştii săi anchetatori l-au pus sub acuzaţie pentru infracţiuni pe care instanţa de fond a stabilit că este nevinovat.

Surpriza lui Traian Berbeceanu, la un an de la achitarea sa în dosarul „fabricat”: „Radiografia unei mârşăvii judiciare"

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, a „împlinit” un an de la achitarea sa în procesul în care a fost acuzat de favorizarea unor grupări infracţionale. Probele strânse de anchetatorii săi s-au dovedit „fabricate”, iar aceştia au fost condamnaţi. „Radiografia unei mârşăvii judiciare" este titlul unei viitoare cărţi despre care poliţistul anunţă, misterios, că va apărea „în curând”.