Miracol anunţat de un preot la Schitul Straja. Locul din munţi a devenit brand religios, în urma „şirului de minuni”

O minune a avut loc, potrivit preotului Dimitrie Ivaşco, şa Schitul Straja, din masivul Vâlcan. „Zilele trecute a izvorât un izvor în curtea Schitului Straja. Săptămâna aceasta l-am amenajat. E o minune de la Bunul Dumnezeu. Anul acesta Schitul Straja împlineşte 19 ani de când a fost ridicat în locul acesta. Iar apa este adusă la schit de la câţiva kilometri din munte, prin pământ, printr-o instalaţie specială, prin cădere, de la nişte izvoare captate. Prin urmare, niciodată până acum nu a mai fost izvor de apă chiar în curtea schitului”, anunţă preotul Dimitrie Ivaşco. Acesta a explicat, pe pagina sa de Facebook, cum a descoperit izvorul.

„Am văzut că tot bălteşte într-un loc anume în curtea schitului şi am săpat acolo. pă am avut la schit, dar adusă pe sub pământ de la vreo doi kilometri, din munte. Dar acum e minunat că avem izvor şi în curtea schitului”, scrie preotul. Acesta a mai descoperit un izvor în apropiere de schit. „Am mai descoperit un izvor în pădure, l-am amenajat şi pe acela, am şi pus un indicator şi am scris <<Izvorul călugărului>>, am pus şi acolo o cană, e aproape de un drum, acolo debitul este mai mic decât cel din curtea schitului, acolo cana se umple în 25 de secunde. La cel din curte, în 5 secunde se umple cana cu apă”, anunţă Dimitrie Ivaşcu.

Şir de „minuni”

În 2015, la schitul din Straja a fost adusă, dintr-un restaurant, icoana Sfintei munceniţe Varvara despre care localnicii susţin că ar fi lăcrimat. „Mi s-a spus că din ochiul stâng al icoanei Sfintei Varvara au început să curgă lacrimi. De aceea am decis să o luăm şi să o aducem aici. Noi ce putem spune, din punctul de vedere al bisericii, este că e foarte interesant acest fapt, că icoana ar fi lăcrimat în ziua Sfintei Treimi. Sfânta Varara este foarte legată de acestă sărbătoare a Sfintei Treimi. Tatăl său Dioscor a ucis-o pentru că ea cinstea Sfânta Treime. Ar trebui să ne pună pe gânduri faptul că apar tot mai multe astfel de semne ce nu pot fi explicate”, relata atunci preotul Dimitrie Ivaşco, de la schitul din Straja. În 2013, omul de afaceri Emil Părău a relatat că a fost martorul unei noi minuni. Semnul Crucii ar fi apărut în vinerea mare pe masa din altarul schitului.

Staţiunea Straja a devenit în ultimii ani una dintre atracţiile turistice din vestul ţării. În masivul Straja, unul din locurile de hotar din trecutul Transilvaniei, în Primul Război Mondial au murit peste 1.000 de soldaţi, o parte din ei fiind înmormântaţi în cimitirul eroilor din Lupeni. În memoria lor a fost ridicat, pe munte schitul Sfinţilor Constantin şi Elena, devenit unul dintre obiectivele turistice importante din zonă.

