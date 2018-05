Fosilele unui animal preistoric bizar au fost găsite în Ţara Haţegului. Mamiferul necunoscut a primit numele Litovoi

O echipă internaţională de cercetători, condusă de dr. Zoltán Csiki - Sava de la Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti, a descoperit şi a descris o nouă specie de mamifer preistoric, care a fost contemporan cu dinozaurii pitici din Transilvania.

Noua specie de mamifer, cu o vechime de 68 de milioane de ani, a fost identificată pe baza unui schelet parţial descoperit într-un sit de pe teritoriul Geoparcului UNESCO, informează reprezentanţii Geoparcului.

Potrivit specialiştilor, această specie aparţine unui grup de mamifere primitive complet dispărut în zilele noastre, numite multituberculate. Numele lor provine de la forma şi structura specială a dinţilor. Suprafaţa de masticaţie a premolarilor şi mai ales a molarilor este acoperită de un număr mare de mici excrescenţe (cuspi sau tuberculi) aşezaţi ordonat, în şiruri. Descoperirea publicată recent constă dintr-un schelet parţial care include şi resturi ale craniului şi dentiţiei şi care a permis, în premieră, reconstituirea corpului şi estimarea greutăţii acestui animal preistoric.

Craniul reconstitut

Pe baza reconstituirii, cercetătorii au ajuns la concluzia că craniul micului mamifer avea o morfologie nemaiîntâlnită până acum la acest grup. Bolta craniană era foarte bombată, dar puternic alungită şi îngustată în spate, exact în regiunea cutiei craniene ce adăpostea, în timpul vieţii, creierul animalului, informează administraţia Geoparcului Dinozaurilor.

„Surpriza cea mai mare a venit când am reconstituit în detaliu cutia craniană a animalului şi structura creierului, folosind tehnologia microtomografiei computerizate. Morfologia unică a craniului era dublată de una similară, unică, a creierului. Comparativ cu dimensiunea animalului, creierul era de dimensiuni relativ reduse, noul multituberculat având cel mai scăzut coeficient de encefalizare documentat în cadrul mamiferelor, extincte sau actuale. În pofida dimensiunii reduse, creierul animalului era surprinzător de modern în alcătuire, amintind mai mult de cel al mamiferelor evoluate decât de cel al mamiferelor mai primitive, din Mezozoic. In plus, regiunile creierului responsabile pentru văz, auz şi miros erau bine dezvoltate, sugerând că noul multituberculat dispunea de unele simţuri mult mai bine dezvoltate decât majoritatea mamiferelor”, afirma Zoltán Csiki – Sava.

Această morfologie unică a structurii cutiei craniene şi a creierului a fost pusă de cercetători pe seama mediului de viaţă insular al speciei nou descoperite, acelaşi mediu care a provocat şi reducerea dimensiunii dinozaurilor transilvani, celebrii dinozauri pitici, informează reprezentanţii Geoparcului. Fenomenul de reducere relativă a dimensiunii creierului a fost identificat anterior şi în cazul altor mamifere care au trăit în mediu insular (Sicilia, Creta, Madagascar), dar este acum recunoscută pentru prima dată la mamifere din era dinozaurilor. Noul mamifer preistoric, care a coexistat cu dinozaurii pitici din fosta Insulă a Haţegului la sfârşitul perioadei Cretacic, a primit numele de Litovoi tholocephalus.

