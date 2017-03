Ce spun sătenii căzuţi sub „blestemul” aurului dacic: „Lumea este învrăjbită, au dat declaraţii unii împotriva altora”

În Grădiştea de Munte şi Costeşti, două sate învecinate aflate la poalele Sarmizegetusei Regia au fost construite numeroase vile, case de vacanţă şi pensiuni, iar alte astfel de imobile sunt în construcţie. De peste 20 de ani, frecvent, procurorii şi poliţiştii au descins aici la domicilile unor localnici, suspectaţi de infracţiuni contra patrimoniului. Nu au scăpat de anchete nici poliţiştii din zonă, acuzaţi că au protejat grupările infracţionale.

La mijlocul săptămânii trecute, la cea mai recentă acţiune a procurorilor, 15 persoane, majoritatea localnici, printre care şi poliţişti din zonă, au fost ridicate şi aduse la audieri, fiind suspectate de implicarea în afaceri cu artefacte descoperite ilegal în siturile fostelor cetăţi dacice. Alţi localnici au fost cercetaţi de-a lungul timpului pentru implicarea în acţiuni de braconaj. Printre cei mai adesea vizaţi s-a aflat Adrian Stoicoi, un „fost” căutător de comori care deţine o cabană în Grădiştea de Munte, o casă în satul Ocolişu Mic şi apartamente în Orăştie.

Anchetat de mai multe ori, a negat acuzaţiile

Ultimele percheziţii la locuinţele lui Stoicoi au avut loc în luna mai a anului trecut, acesta fiind acuzat că a tranzacţionat ilegal monede dacice Koson de aur şi trei statuete antice din bronz, ale unor zeităţi. De asemenea, procurorii susţin că a ascuns 138 de galbeni Koson, într-o vizuină de vulpe, din vecinătatea casei sale, pe care în 2014 le-au găsit trei copii. „Locuiesc aici, la poalele Sarmizegetusei Regia, şi astfel am ajuns în această poveste a dosarelor comorilor dacice. Percheziţiile de anul trecut <<au fost comandate>>. Ei au căutat probe împotriva mea şi obiecte de patrimoniu, pe care nu le găsesc de ani de zile. Sunt acuzaţii false ale unor specialişti de prin ministere şi unei găşti de infractori. Se cheltuie o grămadă de bani pentru recuperarea bunurilor de patrimoniu ale statului, pe care le pun în spatele unor oameni”, susţine Adrian Stoicoi. Fost condamnat într-un dosar al comorilor dacice, dar achitat pentru implicarea în traficarea altor tezaure, după ce pe fond, fusese condamnat la opt ani de închisoare şi la plata unor despăgubiri de peste 2,5 milioane de euro, Adrian Stoicoi a făcut, la rândul lui, numeroase plângeri împotriva autorităţilor care i-au instrumentat cazul.

Mărturie sub anonimat

O altă localnică, vizată de anchetele din ultimii ani ale procurorilor privind traficul de comori dacice a acceptat să povestească despre situaţia ei, doar sub protecţia anonimatului. „Mi-este teamă să vorbesc, pentru a nu-mi complica situaţia, însă mă doare în acelaşi timp ce mi s-a întâmplat în ultimul deceniu în care am tot fost anchetată. Am fost acuzată de furtul unor comori, de care nu sunt vinovată. Am cheltuit 10.000 de euro din creditele de nevoi personale luate de la bănci, doar cu avocaţii. La anchete mi s-a spus <<ce mâini valoroase ai şi cum au ţinut ele brăţările dacice>>, când eu nu le văzusem decât la televizor. Mi s-a spus că o să fiu trimisă în judecată şi Dumnezeu cu mila. Lumea este învrăjbită, au dat declaraţii sub acoperire unii împotriva altora, să scape ei, dar sper că într-un final vor plăti cei cu adevărat vinovaţi, cei care au vile şi blocuri din traficul de comori, nu cei amărâţi”, spune femeia. Localnica a mai relatat că a lucrat la o exploatare din zonă, astfel că a văzut deseori maşini ale braconierilor care se îndreptau spre Sarmizegetusa Regia, noaptea. I-a fost frică însă de ei, adaugă femeia.

Nu au vrut să se atingă de artefact

Teama i-a cuprins, zilele trecute, şi pe funcţionaraii de la Primăria Orăştioara de Sus, comuna de care aparţin satele Grădiştea de Munte şi Costeşti. Un localnic din Costeşti a descoperit, joi, la o zi după ce au avut loc ultimele percheziţii în comună un vas metalic din bronz, vechi de două milenii. Bărbatul, care efectua lucrări de defrişare în zona drumului de acces către cetatea Costeşti, a găsit artefactul antic preşios, ascuns sub un pod, după ce fusese împachetat într-o pungă din plastic. A predat obiectul la primărie, însă funcţionarii nu au vrut să se atingă de el. Viceprimarul Ioan Filipesc a luat vasul şi l-a aruncat în tomberon. „Poliţiştii au reuşit recuperarea vasului în cauză, care, la o primă evaluare, este o piesă unicat ce datează din perioada greco-romană, fiind utilizat în mediul dacic, şi este susceptibil a face parte din Patrimoniul Cultural Naţional”, a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în perioada 1998-2015, cu ajutorul localnicilor, braconierii siturilor arheologice au descoperit în zona cetăţilor dacice şi au exportat ilegal şi vândut pe piaţa antichităţilor tezaure monetare care conţineau mii de monede Koson şi Lysimach din aur şi argint, bijuterii din aur şi alte nenumărate artefacte de patrimoniu.

