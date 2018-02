Berbeceanu, în război cu Antena 3: „A venit şi rândul meu în a fi tocat în malaxorul vostru propagandistic“

Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, a reacţionat virulent, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, la materialele publicate de Antena 3.

Sub titlul „Exclusiv. Dezvăluiri şocante despre comisarul Berbeceanu”, jurnaliştii au relatat că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au cerut anularea deciziei de achitare a sa şi rejudecarea cauzei în procesul său, susţinând că judecarea cauzei s-a făcut cu încălcarea legii.

Poliţistul susţine că este ţinta unei campanii de denigrare. Iată mesajul său:

„Aşa să vă ajute Dumnezeu!



În urmă cu vreo cinci ani, priveam la televizorul aflat în celula în care fusesem aruncat, nevinovat fiind, şi nu înţelegem motivele pentru care eraţi atât de vehemenţi în a-mi lua apărarea, în a prezenta adevărul în ceea ce mă privea. O puneam pe seama faptului că urâţi nedreptatea...

Atunci mă rugam lui Dumnezeu, să vă dea sănătate!

Ulterior, oamenii din jurul meu, unii apropiaţi, alţii neconoscuţi îmi spuneau că lucrurile nu stăteau chiar aşa, reproşându-mi că m-am asociat vouă.

Treptat, v-am identificat interesele faţă de "cazul Berbeceanu" şi drumurile noastre s-au despărţit. Iremediabil!

O vreme v-am urmărit metamorfoza. Priveam uluit cum vechii voştri duşmani vă devin aliaţi de nădejde, cum aţi ajuns să vă negaţi propriile investigaţii jurnalistice, să vă contraziceţi trecutele dezvăluiri. Observam cu stupoare cum pactizaţi cu personajele pe care până mai ieri le înfieraţi, cum proslăviţi indivizi condamnaţi definitiv şi deplângeţi situaţia fugarilor ascunşi prin ţări exotice, la umbra unor prejudicii fabuloase.

Cu ăştia aveţi un interes comun în a induce opiniei publice ideea că justiţia este injustă, că dreptatea nu s-ar face în sălile de judecată şi că vinovăţiile se stabilesc de către "completele organizate", bine organizate, din platoul vostru.

Nu puteam să mai urmăresc cum atacaţi de-a valma oameni şi instituţii, cum călcaţi în picioare pe oricine avea altă părere decât a voastră, fără a mai conta că-i vorba despre Preşedinte sau vreun ilustru necunoscut politic, ori despre magistraţi, doctori, profesori, jurnalişti sau simpli muncitori.

Nici măcar nu vă mai priveam! Am tăcut! Dar nu mă mai rugam lui Dumnezeu pentru voi!

La fel de treptat, a venit şi rândul meu în a fi tocat în malaxorul vostru propagandistic, în a fi denigrat prin maşinăria voastră de manipulare. Mă aşteptam! Faptul că nu am vrut să fiu ca voi, că mi-am exprimat ferm punctul de vedere, diferit de al vostru v-a stârnit.

Dar mai presus de orice, v-a deranjat aceea că instituţiile sistemului judiciar au reuşit să facă dreptate în cazul meu! Asta nu puteţi să digeraţi, asta nu vreţi să acceptaţi! Instituţiile în care zilnic aruncaţi cu mizerii, pe care zilnic le denigraţi în cel mai odios mod, au stabilit adevărul! Iar adevărul nu profită scopului vostru! Nu Berbeceanu este ţinta!

Aşadar, şi în cadrul emisiunii de ieri v-aţi înşelat telespectatorii, i-aţi minţit încă o dată, pentru a câta oară!?

Aţi prezentat în cascadă acuzaţiile mincinoase formulate împotriva mea în urmă cu cinci ani, dându-le valoare de adevăr. În interesul manipulării v-aţi folosit de persoane condamnate, unele definitiv, de acte dovedite a avea conţinit neadevărat. Întocmai ca foştii mei anchetatori! Ăia condamnaţi în primă instanţă!

Voi cunoşteaţi aceea că în urma unor activităţi extrem de laborioase, de urmărire penală făcută la DIICOT şi DNA, în urma cercetării judecătoreşti făcute de magistraţii Înaltei Curţi, toate acele acuzaţii au fost demontate, actele prezentate de voi au fost desfiinţate!

Voi ştiaţi că faţă de unele dintre acele acuzaţii, însuşi DIICOT-ul, adică tocmai cei care le formulaseră, au dat soluţii de clasare pe motiv că "faptele nu există"!

Vă era cunoscut şi faptul că faţă de alte acuzaţii judecătorii Înaltei Curţi au dat pe fond o sentinţă de clasare, cu aceeaşi motivare: "faptele nu există"!

Dar asta nu aţi spus!

Nu vă profita adevărul? Sau poate, doar atât vă respectaţi telespectatorii!

Am început să mă rog iar pentru voi, şi sper ca Dumnezeu să vă dea atâta sănătate cât adevăr aţi spus aseară despre "cazul Berbeceanu"!

Aşa să vă ajute Dumnezeu!”

Patru ani de la arestarea sa

În 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi apoi arestat preventiv, pentru o lună, într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea ilegală a unor grupări infracţionale. Poliţistul din Deva a fost înlăturat de la conducerea BCCO Alba, însă ulterior şi anchetatorii săi au fost puşi sub învinuire de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţia că au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu.

Potrivit DNA, fostul procuror şef al DIICOT Alba Ioan Mureşan şi cei doi complici ai săi, fostul procuror Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, încercând să îl reducă la tăcere şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina. În urma anchetei, Ioan Mureşan a fost suspendat din funcţia de procuror şi înlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia.

În 30 iunie 2016, la doi ani de la începerea procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul penal iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare. În schimb, Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. Dacă decizia va fi menţinută, după finalizarea definitivă a procesului, Traian Berbeceanu va trebui să primească peste 100.000 de euro, daune morale şi materiale de la foştii săi anchetatori.

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Reacţia furioasă a lui Traian Berbeceanu faţă de poliţistul acuzat de molestarea celor doi copii: „Bată-l Dumnezeu!”

Adevăraţii poliţişti „sunt cei care l-au prins şi l-au dovedit pe ticălos”, spune poliţistul Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, într-o reacţie dură faţă de molestarea celor doi copii de către poliţistul de la Rutieră.

Reacţia lui Traian Berbeceanu: „Voi, ăştia de o ardeţi toată ziua cu Legile Justiţiei, ia reglementaţi şi asta. Dă-vă...”

Traian Berbeceanu a lansat un mesaj dur faţă de autorii proiectului noilor legi ale justiţiei, reclamând că în timp ce demnitarii condamnaţi penal încă pot ocupa demnităţi publice, poliţiştii, procurorii şi judecătorii sunt suspendaţi din funcţie odată cu trimiterea în judecată.

Mesajul dur al lui Traian Berbeceanu: „Sunt 4 ani de când nişte ticăloşi mi-au distrus viaţa şi cariera. Mai este puţin...”

Achitat în prima instanţă pentru toate acuzaţiile care i-au fost aduse în dosarul în care în 2013 a fost arestat preventiv la cererea DIICOT, poliţistul Traian Berbeceanu a lansat un mesaj dur pentru foştii săi anchetatori, la patru ani de la punerea sa sub învinuire.