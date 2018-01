Câini împuşcaţi la marginea Autostrăzii A1 de un angajat al Ocolului Silvic. Poliţiştii au deschis dosar penal

Un paznic de vânătoare din cadrul Ocolului Silvic Malu Spart, judeţul Giurgiu, este acuzat că ar fi împuşcat un câine la marginea Autostrăzii A1, în zona kilometrului 36. Oamenii susţin că individul nu ar fi la prima execuţie a unui câine, dimpotrivă, acesta ar avea obiceiul de a împuşca patrupedele pe care le vede hoinărind prin zonă.



„Un psihopat, paznic de vânătoare la Ocolul Silvic Malu Spart Giurgiu … utilizează puşca de vânătoare, omorând zeci de câini la marginea autostrăzii A1, la ieşirea din benzinăria Petrom, kilometrul 36. Pe 1.01.2018, a ucis din nou o căţea blândă pe care a împuşcat-o băgându-i ţeava puştii în gură.



Căţeaua care acum este doar un cadavru a fost o frumuseţe şi o blândeţe de câine. Mama ei a fost împuşcată pe 29.11.2017 de acelaşi vânător alături de unul dintre puiuţii pe care îi alăpta. A supravieţuit şi a fost găsită doua săptămâni mai târziu, paralizată din cauza alicelor care au pătruns în coloana vertebrală”, a postat pe pagina de Facebook Suzana Popa.



Comisarul Constantin Şuţă, purtător de cuvânt IPJ Giurgiu, a declarat pentru Adevărul că în cauză s-a deschis o cercetare penală in rem, adică se cercetează deocamdată fapta nu o anumită persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de armă letală fără drept şi uciderea fără drept a animalelor cu intenţie. Totodată, oamenii legii aşteaptă rezultatul autopsiei câinelui ridicat din acel loc.



Ionel Predan, şeful Ocolului Silvic Bolintin a declarat pentru Digi 24 că „a fost o acţiune de combatere a răpitorilor, câini hoinari. Asta înseamnă că nu are stăpân şi este sălbăticit. Acolo nu s-a împuşcat abuziv”.

Pe aceeaşi temă:

Cum a fost prins în Vama Giurgiu omul de afaceri Ioan Neculaie. Poliţiştii l-au dus la penitenciar

Cum a încercat un poliţist să-l scape pe un tânăr care conducea cu viteză de trei ori mai mare decât limita legală