Românul care a dezvoltat mai multe metode pentru detecţia energiilor electromagnetice din locuinţe şi maşini

Gigi Chivu (45 de ani), psiholog, a avut o copilărie diferită de a altor micuţi de vârsta lui. ”Aveam multe feluri de proiecţii astrale şi nu ştiam ce sunt iniţial. Ele se manifestau în somn, dar şi în stare conştientă. Încet, încet am început să le înţeleg. În acei ani nu existau informaţii aproape deloc despre acest domeniu. Am găsit mai mult cărţi despre această zonă în casa unei cunoştinţe, unde erau cuprinse experienţele Iuliei Haşdeu şi informaţii din anii 1800 până în 1900 şi după aceea despre bioenergie, despre spirit, despre suflet şi despre dedublare astrală”, ni se destăinuie Gigi.

A ajuns astfel să se specializeze pe o zonă mai puţin cunoscută deocamdată în România, parapsihologia, dar care este acreditată de zeci de ani în Occident şi predată ca materie de curs la universităţi europene de prestigiu, cum ar fi Cambridge. După 1989 a urmat Facultatea de Psihologie pentru a înţelege şi mai bine acest domeniu, fiind în prezent şi hipnoterapeut, acreditat de Asociaţia Română de Hipnoză.

Psihologul excelează pe un domeniu care s-a dezvoltat mult în ultimii ani, fiind vorba de undele electromagnetice şi modul cum afectează ele organismul uman. Ele pot fi emise de telefonul mobil, televizor şi antenele GSM.

”În anii 90, când celularele erau abia la început, am constatat că, atunci când vorbeam la telefon mai mult, simţeam cum se încălzea efectiv capul. Este un lucru demonstrat ştiinţific că asta se întâmpla pentru că acea zonă a capului era bombardată atât de mult de acele microunde, încât celulele se înfierbântau efectiv”, ne explică Gigi.

Aparatura pe care o deţine poate măsura orice formă de undă, pornind de la 0 herţi până la 9 gigaherţi, inclusiv undele pământului, iar în viitorul apropiat va putea măsura inclusiv energia emisă de diverse obiecte, cum ar rocile şi copacii.

Dispozitive care ecranează undele electromagnetice

Puţini ştiu că şi maşinile emit unde electromagnetice în funcţie de anumite caracteristici tehnice, ce ţin de aparatura electrică şi electronică de la bord. Psihologul a creat o serie de modalităţi prin care detectează aceste unde şi stabileşte cât de mult afectează sănătatea ocupanţilor maşinii.

”Motorul împreună cu sistemul electric al maşinii formează un câmp electromagnetic, iar autoturismele sunt, de regulă, ca un fel de cuşti Faraday, care îşi focalizează undele în special în interior. Şoferul şi ocupanţii maşinii suportă acel tip de câmp electromagnetic fie că vor, fie că nu vor. Nu voi vorbi de mărci de maşini, dar pot spune că acestea sunt mai mult sau mai puţin dăunătoare în funcţie de anul fabricaţiei, de felul în care a fost izolat acest sistem, dacă caroseria este sau nu amplificator al acestor unde. Este important de ştiut pentru deţinătorii de maşini dacă are un factor de poluare electromagnetică mai mic sau mai mare”, detaliază psihologul.

Gigi Chivu recomandă să nu se vorbească direct la telefonul mobil în maşină, fiind indicat să se folosească dispozitivul handsfree al maşinii, pentru că undele electromagnetice emise de mobil vor fi reflectate în bună măsură în carcasa maşinii, iar ele îl vor afecta serios pe şofer şi ceilalţi pasageri.





Psihologul foloseşte tehnologia pentru a măsura undele electromagnetice şi din apartamente, case şi sedii de firme, iar în funcţie de informaţiile primite, vine cu soluţii pentru devierea acestora sau limitarea efectelor lor pentru a nu afecta sănătatea proprietarilor sau a angajaţilor de la acele societăţi.

Există practic soluţii tehnice pentru ecranarea undelor electromagnetice emise de mobil, de calculator, de televizor sau antenele radio sau cele de telefonie mobilă până la dispozitive specializate care compensează, absorb sau anulează în bună măsură aceste câmpuri electromagnetice.

Cum să te vindeci cu medicina cuantică

În ultimii ani, Gigi Chivu a creat o echipă de cercetare medicală pe ceea ce se numeşte radionică medicală, ce înseamnă o influenţare cuantică a organismului uman cu ajutorul unor dispozitive create în acest scop. Mai pe româneşte, vorbim de medicină cuantică.





”Am conceput nişte cuple de transfer, aşa se numesc. Ele sunt ca un aparat radio pe care o persoană îl poartă asupra sa . Prin intermediul câmpului Schumann al Pământului, noi transmitem informaţii şi energie în cupla de transfer. E ca o biobaterie pe care o purtăm cu noi şi care ne alimentează cu energie. Această energie poate fi şi încărcată cu informaţii, ceea ce noi am şi făcut cu echipa de cercetare. Aşa cum în telefoanele mobile fiecare dintre noi are o cartelă cu număr unic, în mod similar este utilizat ADN-ul uman, care are, la rândul lui, o codificare unică. ADN-ul este introdus într-un modul specializat conectat la nişte sisteme la fel de specializate, el având rolul cartelei de telefon. Aşa cum prin telefonul mobil putem primi telefoane, mesaje sau fişiere video care ne pot influenţa starea într-un sens pozitiv sau negativ, în aceeaşi manieră această tehnologie înglobează zeci de mii de kit-uri de vindecare, cu sute de mii de parametri de informaţie care sunt transmişi de la distanţă persoanei care poartă cupla de transfer. Nu vorbim de SF-uri, această tehnologie a fost testată, însă este destul de costisitoare şi nu oricine şi-o poate permite în prezent”, detaliază Gigi Chivu.

Psihologul şi echipa sa de cercetare vor continua în perioada următoare să dezvolte dispozitivul amintit, dar se va axa şi pe partea de educaţie pentru a schimba mentalitatea pe care mulţi dintre noi o au legat de faptul că materia brută este fixă şi imobilă.

”Dacă oamenii încep să se deschidă pe acest subiect, vor înţelege multe alte lucruri. Întregul lor sistem de gândire se va modifica pentru că vor privi realitatea şi prin prisma faptului că totul este energie. Dezvoltarea fiinţei umane nu are practic limite”, concluzionează Gigi Chivu.