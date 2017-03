Fetiţă de 13 ani, ajunsă în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul 10 al blocului în care locuieşte

O elevă în vărstă de 13 ani, din Galaţi, a ajuns la spital în stare gravă, miercuri, 29 martie, după ce a căzut de la etajul zece al blocului în care locuieşte familia ei.

Adolescenta este elevă în clasa a VII-a la Şcoala nr. 17 din municipiul Galaţi şi, din ce spun profesorii, nu mai venise la cursuri de câteva zile. Miercuri, în circumstanţe deocamdată necunoscute, a căzut de la etajul zece al apartamentului în care locuia cu familia.

„Eleva nu a mai venit la cursuri de câteva zile, din discuţiile pe care le-am avut cu dirigintele şi directoarea şcolii. Din ce ştim a căzut de la bloc, de la etajul zece; era acasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, Oana Enache.

Copila a fost transportată în stare gravă la Spitalul de Copii din Galaţi şi ulterior transferată la Spitalul Judeţean de Urgenţă, unde medicii încearcă să-i salveze viaţa.

„Fetiţa este în stare extrem de gravă, căzută de la mare înălţime, s-a stabilizat hemodinamic şi respirator, s-au efecutat toate investigaţiile paraclinice. Are extrem de multe leziuni, a fost transferată către Spiatalul de Urgenţă pentru stabilizare. Pacienta are multiple leziuni, la abdomen şi torace”, a declarat Roxana Doroftei, medic specialist de la Spitalul de Copii.

Profesorii de la Şcoala nr. 17 spun despre elevă că aceasta a lipsit nemotivat de la şcoală începând de vineri şi că fata obişnuia să mintă atât la şcoală, cât şi acasă.

Directoarea şcolii, profesoara Anca Barbu, spune că a aflat că eleva nu a lăsat dirigintelui numerele de telefon reale ale părinţilor. De altfel, în urma absenţelor repetate de la cursuri, profesorul a încercat fără succes să ia legătura telefonic de mai multe ori cu părinţii fetei, iar la recomandarea directoarei, dirigintele a mers miercuri la domiciliul familiei.

„Fata ne spusese că tatăl e plecat la muncă în altă localitate, la Mangalia, dar nu era aşa. Dirigentele a plecat astăzi la domiciliu, la recomandarea mea, şi acolo a găsit-o numai pe ea. A zis că are probleme cu burtica şi de asta nu a venit la şcoală. Când a coborât dirigentele din bloc s-a întâlnit cu tatăl care venea cu o sacoşă acasă şi i-a spus că nu are probleme cu burtica, dar ştia că şcoala are program redus, lucru care nu era adevărat. Ea minţea cam mult. Între timp - nu ştim dacă până a coborât diriginetele sau până a ajuns tatăl sau tatăl era de faţă - se pare că a făcut gestul acesta”, a afirmat Anca Barbu.

Totodată, profesorii suspectează că fata, care nu era prea sociabilă, îşi făcuse un anturaj format din tineri, posibil consumatori de substanţe interzise.

Poliţia a demarta o anchetă în acest caz. Purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Andreea Rogojină, a declarat că poliţiştii caută indicii pentru a stabili circumstanţele în care eleva a căzut de la etaj, principala pistă fiind, cel puţin deocamdată, tentativa de suicid.