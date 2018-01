VIDEO Sute de minore devin mame, anual, în Vrancea. Specialist: „Sărăcia şi ignoranţa, o combinaţie nocivă cu efecte pe termen lung“

Peste 300 de fete minore au dat naştere în cursul anului 2017 la Spitalul de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Focşani, cu 20% mai mult decât în anul anterior.

Trei sferturi dintre tinerele care au devenit mame prea devreme au vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, fiind însă şi copii care au devenit părinţi la vârsta de 12 ani. În general, este vorba despre minore care provin din comunităţile de etnie rromă din judeţ, în special din comuna Slobozia Bradului, unde există o explozie demografică fără precedent.



“Anul trecut, ne-am confruntat cu o creştere a numărului mamelor minore care au născut la spitalul din Focşani. În luna noiembrie, când am făcut o statistică, aveam peste 300 de naşteri din rândul mamelor cu vârste între 12 şi 18 ani”, spune Alina Cosma, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgenţă din Focşani.

Este şi cazul unei copile în vârstă de 15 ani, din Vrancea, care a fost nevoită să abandoneze şcoala în momentul în care a rămas gravidă cu un băiat de 20 de ani, care ulterior a abandonat-o.

“Eram în clasa a opta când l-am cunoscut pe prietenul meu şi am rămas însărcinată cu el. Am ajuns la Centrul Maternal, fiind obligată să abandonez şcoala pe moment, până la naştere. După ce am născut, am revenit la şcoală şi aş vrea să merg mai departe. Este un sentiment foarte frumos să fii mamă. Nu mă gândeam că o să am o păpuşă vie, dar doamnele de aici mi-au dat încredere, speranţe că o să fie bine şi am trecut peste. Copilul acesta îmi dă speranţe să trec peste tot, să continui şcoala şi să-i fac un viitor, pe care nu l-am avut eu alături de părinţii mei”, spune minora Maria.

Medicii atrag atenţia că în astfel de cazuri riscurile sunt multiple.

“Unul din riscurile crescute în sarcină este şi vârsta gravidei sub 16 ani. Spitalul nostru se confruntă cu o multitudine de gravide cu vârste sub 15 ani. Riscul este prematuritatea. Apoi, organismul uman la această vârstă nu este dezvoltat şi pregătit pentru o naştere apropiată de condiţii cât mai fiziologice. Iar naşterea pe cale natură este aproape imposibilă şi recurgem la cezariană. Am avut sarcină de copil cu 12 ani şi două luni, care a născut la termen copil de peste 3 kilograme. Mai apar probleme legate de deficienţa urmăririi sarcinii. Mai intervine şi faptul că nu sunt pregătite pentru a se integra social cu grija creşterii unui copil şi atunci nu îşi urmăresc corect sarcina. Nu mai punem la socoteală că după ce pleacă acasă cu copilul trebuie ajutată pentru a-şi îndeplini sarcinile materne”, susţine medicul Ioan Pläcintä, şeful Secţiei de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului din Focşani.

Potrivit specialiştilor, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea se derulează o serie de programe pentru prevenirea sarcinii nedorite, împreună cu autorităţile locale şi ONG.

“Cu toate acestea, comunităţile în care ne confruntăm cu acest fenomen sunt comunităţi restrânse, tributare anumitor obiceiuri şi în cadrul cărora o principală caracteristică ar fi acea a căsătoriei, la vârste foarte fragede, căsătorie care se face fără forme legale, după normele comunităţii de apartenenţă. Din păcate, căsătoria la vârste fragede declanşează un adevărat lanţ cauzal, cu efecte în cascadă: copilele sunt extrase din şcoli astfel încât încă de la bun început statutul lor social este unul vulnerabil şi vor fi ulterior supuse abuzului şi discriminării. Fetele poată sarcini fără a fi pregătite fizic şi emoţional pentru aşa ceva, mergând până a-şi pune viaţa în pericol. Sărăcia şi ignoranţa constituie o combinaţie nocivă cu efecte pe termen lung”, spune Adina Lăscan, purtător de cuvânt al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea.

Potrivit acesteia, fetele devin mature din punct de vedere sexual cu circa 4-5 ani înainte de o dezvoltare şi o maturitate emoţională şi fizică. Acestea duc lipsă de modele în familie şi comunitate şi din această cauză multe dintre ele abandonează copiii în spital şi renunţă la obligaţiile care ar decurge de aici.