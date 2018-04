Un bărbat şi-a violat în mod repetat cei trei fii minori. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile

Un bărbat din comuna Tătăranu a fost arestat miercuri seara, pentru 30 de zile, prin decizie a magistraţilor Judecătoriei Focşani, care au admis propunerea Parchetului.

Florin Jitianu este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de viol, victime fiind chiar cei trei copii minori ai săi, în vârste de 8, 9 şi 11 ani.

"Solutia pe scurt: În baza art. 22 alin.1 şi 2 C.pr.pen., cu referire la art. 202 C.pr.pen., art. 223 alin. 2 C.pr.pen., admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani. Dispune arestarea preventivă a inculpatului JITIANU FLORIN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art. 218 alin 1, alin.3 lit. a, b şi c C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale persoană vătămată J.I), viol prev. de art. 218 alin 1, alin.3 lit. a, b şi c C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale persoană vătămată J. G. A.) şi agresiune sexuală prev. de art. 219 alin.1 şi alin.2 lit. a, b şi c C.pen. (1 faptă persoană J. A. S.), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 18.04.2018 până la 17.05.2018 inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 130 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18.04.2018, ora 15.45", se arată în soluţia magistraţilor.