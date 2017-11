De ce se tratează românii singuri. „Am avut pacienţi care au ajuns la dializă din cauza banalului paracetamol“

Statisticile arată că foarte mulţi români nu înţeleg încă necesitatea de a merge mai întâi la medic atunci când au o problemă de sănătate şi apoi să se oprească la farmacie pentru a cumpăra medicamentele indicate cu prescripţie.

Ei reclamă de multe ori, chiar pe bună dreptate, că au frică de spitale şi sunt neîncrezători în medici, preferând să-şi cumpere singuri pastilele despre care au auzit că fac minuni. Dar administrarea medicamentelor după ureche este un lucru grav şi de multe ori oamenii devin victime sigure ale administrării medicamentelor.

“Toate medicamentele sunt indicate pentru o anumită patologie, dar ele au şi contraindicaţii. În condiţiile în care mergi la medic, el ştie de obicei care sunt problemele tale de sănătate şi alege din paleta de medicamente care este cel mai bun şi potrivit pentru boala pe care o ai. Plecăm de la banala aspirină, despre care multă lume consideră că este eficientă în viroze, boli antiinflamatorii. Dar ea are o contraindicaţie majoră şi are efectul de a irita mucoasa gastrică persoanelor care au probleme cu stomacul. Este obligatoriu în aceste condiţii să se dea un pansament gastric, iar acest lucru îl face medicul. La fel şi paracetamolul, pe care îl găsim în mai multe tipuri de pastile, care dacă este luat exagerat se ajunge la insuficienţă renală şi am avut pacienţi care au ajuns la dializă, pentru că au luat singuri medicamente, fără să consulte un specialist”, ne spune medicul Carmen Ţurcan, specialist în promovarea sănătăţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea.

Legislaţia interzice

Doctorul mai precizează că sunt medicamente care nu se dau unele cu altele, în acelaşi timp, aşa cum din păcate se întâmplă frecvent. Iar din acest punct de vedere, cea mai mare problemă o provoacă autoadministrarea antibioticelor.

Chiar dacă există la momentul acesta o legislaţie care interzice vânzarea de antibiotice fără indicaţie medicală, adică fără reţetă, se mai întâmplă ca pacienţii, cu complicitatea farmaciştilor, să-şi procure singuri antibiotice pe care le folosesc după propria automedicaţie.

“Antibioticele duc la apariţia tulpinelor bacteriene rezistente şi rezultatul este faptul că antibioticul nu mai are efectul scontat, dezvoltând bacterii mult mai rezistente la acel antibiotic şi putând transmite această bacterie şi celor din jur. Este motivul pentru care încercăm să administrăm din ce în ce mai puţine antibiotice, mai ales pe cele de ultimă generaţie, pentru a putea fi folositoare atunci când sunt administrate”, ne mai spune medicul Carmen Ţurcan.

O altă problemă este întâlnită la pacienţii care încep un tratament şi pentru că unii constată că se simt mai bine după câteva zile de administrare întrerup tratamentul, ceea ce este o greşeală capitală.

Medicii spun că atunci când aceşti pacienţi decid cu de la sine putere să reînceapă tratamentul cu aceeaşi medicaţie nu se mai poate vorbi de o vindecare, fiind necesare alte tratamente, mai costisitoare şi de mai lungă durată.

Reclamele de la televizor, nocive

Nu este lipsit de importanţă nici faptul că oamenii se iau şi după reclamele de tot felul de medicamente promovate la televizor, care deşi în reclamă se specifică că pot fi administrate fără indicaţie medicală, atunci când consulţi informaţiile despre medicamentul respectiv afli cu stupoare că are zeci de contraindicaţii, caz în care se ridică întrebarea dacă mai merită să-ţi administrezi pastilele cu pricina.

Medicii mai spun că există medicamente care dau alergii. “Totdeauna este corect ca, atunci când mergem la doi sau trei medici, pe patologii diferite, să avem cu noi şi indicaţiile medicale de la fiecare doctor în parte, pentru ca aceştia să nu greşească medicaţia”, concluzionează medicul Carmen Ţurcan.