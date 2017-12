44 de bătrâni care trăiesc la cămin au rămas fără hrană. „Ne vedem obligaţi să sistăm prestarea serviciilor de tip catering“

44 de bătrâni de la Căminul ”O nouă şansă” din Mărăşeşti, oameni care au ajuns să fie internaţi în acest aşezământ pentru că nu au case, nu au venituri sau au pensii foarte mici riscă să moară de foame.

Primăria Mărăşeşti, care ar trebui să asigure bani de la buget pentru funcţionarea căminului nu a mai plătit de mult timp nici un leu către firma de catering care asigură hrana bătrânilor, motiv pentru care începând de marţi a sistat livrarea de mâncare. Datoria Primăriei Mărăşeşti a ajuns la 200.000 de lei.

“Subscrisa SC Ray Com Mode SRL, reprezentată legal de Antal Rodica, prin prezenta vă comunicăm că începând cu data de 5 decembrie 2017, ca urmare a neachitării sumelor acumulate şi a răspunsului instituţiei ierarhic superioare Căminului «Nouă şansă», Primăria Mărăşeşti, «că nu există posibilitatea plăţilor facturilor restante», ne vedem obligaţi să sistăm livrarea prestărilor de servicii catering până la achitarea integrală a sumelor acumulate”, este notificarea firmei.

Directorul Căminului, Daniel Drăgan, îl acuză pe primarul oraşului că sabotează instituţia pe care o conduce.

“Consider că această situaţie se datorează faptului ca primarul oraşului Mărăşeşti, domnul Chitic Valerică Dorel, blochează funcţionarea instituţiei pe care o conduc cu bună ştiinţă, punând astfel, în pericol, integritatea beneficiarilor serviciilor sociale în sistem rezidenţial în număr de 44, bulversând angajaţii instituţiei în număr de 16, în ciuda faptului că în bugetul Căminului, care este parte integrantă a bugetului Consiliului Local Mărăşeşti, au fost alocate sume pentru plata cheltuielilor cu salariile angajaţilor. Din contribuţia beneficiarilor, datorită faptului că nu am primit banii alocaţi de Consiliul Local, am fost nevoit să plătesc salariile angajaţilor şi nu cheltuielile curente ale căminului, datorită faptului că legislaţia actuală prevede plata salariilor ca primă obligaţie. În fapt, primarul oraşului Mărăşeşti, prin blocarea funcţionării instituţiei subordonate, a blocat plata salariilor şi inclusiv a contribuţiilor ce revin din aceste salarii. Consider că am făcut tot ce se poate face instituţional, informând toate autorităţile statului, în decursul anilor 2016 şi 2017: Consiliul Judeţean Vrancea,Prefectura Vrancea, A.F.P. Vrancea, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Guvernul României, Parlamentul României, Primul Ministru al României. Cred că instituţiile responsabile cu aplicarea legii în România trebuie să se autosesizeze pentru prevenirea unei posibile fapte de natură penală prin sabotarea instituţiei pe care o conduc”, spune Daniel Drăgan, directorul Căminului ”O nouă şansă”.

Acesta a făcut apel la angajaţi şi la oameni de bine să se mobilizeze pentru a ajuta cei 44 de beneficiari ai căminului prin donaţii de alimente şi a deschis un cont bancar pentru sponsorizări.

“Miercuri avem pomana asigurată pe toată ziua, de la o persoană care s-a oferit să ne sprijine”, a mai transmis Daniel Drăgan.

Contul Bancar de sponsorizări este: RO19TREZ69221G370100XXX deschis la Trezoreria Adjud Vrancea, pe numele Căminului Pentru Persoane Vârstnice “O nouă şansă Mărăşesti”, Cod Fiscal 28458475.

Primarul oraşului Mărăşeşti nu ne-a răspuns la telefon pentru a consemna şi punctul său de vedere.