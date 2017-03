Unde şi-a parcat bolidul de lux primarul comunei Valea Stanciului. Reacţia edilului când a fost amendat: „Nu am ştiut că nu e voie“ VIDEO

Primarul comunei Valea Stanciului a fost sancţionat de Poliţia Locală cu 1000 de lei pentru că parcat pe domeniul public. „Am venit aici, la Consiliul Judeţean, la Prefectură, cu treabă, ne-au chemat aici, pe la şedinţe. Am parcat aici, că era deschis. Şi data trecută era deschis, aşa că am parcat. Nu am ştiut că nu e voie“ , a declarat Ionel Ovidiu Gîngioveanu.

Maşina primarului din comuna doljeană Valea Stanciului a mai fost fotografiat şi în urmă cu aproximativ două săptămâni pe esplanda Prefecturii Dolj.

