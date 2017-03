OBTUZI. Olimpic depunctat pentru că a rezolvat o problemă corect, dar altfel decât în baremul Ministerului Educaţiei

Alexandru Pascu este elev în clasa a-VIII-a la Şcoala nr. 5 din Băileşti, iar pe data de 18 martie a participat la faza Judeţeană a Olimpiadei de Matematică. Băiatul a găsit o altă soluţie la problema de geometrie decât cea din baremul stabilit de Ministerul Educaţiei. Iniţial a primit zero puncte, însă după contestaţie i-au fost acordate patru puncte, iar astfel a reuşit să se califice la faza naţională a Olimpiadei de matematică.



„Am fost suprins că am obţinut punctaj zero, pentru că eu am ştiut că am făcut problema şi am ajuns la un rezultat, am explicat exact cum am perceput eu subiectul respectiv. Mă aşteptam să primesc maximul de puncte, pentru că ştiam că am explicat foarte bine problema. Eu am sperat că o să mi se facă dreptate şi voi putea merge mai departe, iar faptul că am primit patru puncte nu a făcut decât să mă bucure foarte mult. Iniţial m-am considerat nedreptăţit, dar Ministerul Educaţiei a ţinut cont de modul cum am rezolvat eu problema la matematică. M-am gândit că, pentru a parcurge drumul maxim, furnica trebuie să meargă de cele mai multe ori pe diagonală, iar aşa am dus diagonalele pe laturile cubului, iar la intersecţia acestora am notat cu centrele funcţilor. Ministerul Educaţiei în barem presupunea că furnica trebuie să parcurgă toată diagonala, nu doar până la mijloc“, a povestit elevul.

Alexandru Pascu a rezolvat problema la geometrie mai bine decât autorul subiectului

Profesorul de matematică al elevului a fost cel care l-a încurajat să îşi caute dreptate. „În momentul în care a ieşit din concurs l-am întrebat dacă a rezolvat problema cu furnica. Spre bucuria mea, mi-a spus că a făcut-o, iar eu am înţeles enunţul autorului şi l-am întrebat de ce a făcut aceste parcurgeri pe diagonală, iar el mi-a spus că tocmai pentru a găsi un rezultat maxim al drumului a maximizat drumul, făcând aceste parcurgeri parţiale pe diagonală. Seara a primit zero puncte, însă eu am adus în atenţia Comisiei Judeţene soluţia găsită de elevul meu, iar aceasta a fost de acord că soluţia este una corectă. A treia zi după concurs a fost rezolvată această situaţie, iar elevul meu a primit patru puncte“, a declarat profesorul de matematică Gabriel Tică.

Lucrarea corectată conform baremului

Profesorii care au făcut parte din comisie de evaluare au precizat că au corectat lucrarea elevului din Băileşti conform baremului impus de Ministerul Educaţiei. „Elevul din Băileşti a depus contestaţie şi aşa am aflat că el are cu totul altă rezolvare ca cea din barem, de fapt el rezolva o altă problemă, aceea că furnica nu mergea pe întreaga diagonală, ci pe porţiuni din diagonală. Am făcut demersurile către Ministerul Educaţiei, pentru că problemele nu au fost date de noi şi au venit de la nivel naţional, iar în cele din urmă s-a ajuns la Ministrul Secretar de Stat, care a dispus soluţionarea cazului. Noi am făcut ce a fost posibil ca cei mai buni să meargă mai departe. Nu s-a dat maxim de puncte, pentru că elevul nu a avut o acurateţe în justificare“, a precizat Ani Drăghici, preşedintele executiv al Olimpiadei de Matematică, faza naţională.



Profesorul de matematică al lui Alexandru Pascu a mai precizat că a rezolvat problema la geometrie mai bine decât autorul subiectului.

Tânărul în vârstă de 15 ani a participat la numeroase concursuri, iar de fiecare dată a reuşit să obţină diplome şi medalii