FOTO Halda de steril care înghite un sat întreg din judeţul Vâlcea. „Am pierdut tot astăzi. Am rămas fără nimic“

Halda de steril de la Alunu a înaintat în fiecare zi, iar pământul a ajuns în spatele caselor oamenilor. Ion Avram, în vârstă de 57 de ani, a declarat cu lacrimi în ochi că nu s-a gândit niciodată că o să rămână sub cerul liber. Timp de 30 de ani a muncit să îşi ridice o casă, iar astăzi a privit neputincios cum totul a fost distrus.



„Am pierdut tot astăzi. Am rămas fără nimic. Eu nu mai cred în promisuni şi sunt convins că nu vom primi despăgubiri. Primele familii care au fost evacuate stau la căminul social din comună şi se descurcă cum pot. Cine îmi mai dă mie acum bani să facă o altă casă de la zero? Nu am avut ce să facem şi a trebuit să fim de acord cu evacuarea. În caz contrar am fi ajuns să fim înghiţiţi de pământ“, a povestit bărbatul.

Două familii din localitatea vâlceană Alunu au ffost evacuate

„Nu mai avem nicio speranţă“

Alte şase familii din comuna Alunu, din Vâlcea, au fost evacuate în urmă cu trei săptămâni, după alunecările grave de teren. Marcela Mărculescu a privit cum căsuţa ei a fost pusă la pământ şi a fost nevoită să plece cu cei trei copii şi soţul să locuiească la căminul social din localitate. Nu poate să accepte ideea că nu mai are un acoperiş deasupra capului, aşa că zilnic vine şi priveşte locul unde în urmă cu aproximativ o lună ducea o viaţă fericită.



„Noi nu mai avem nicio speranţă. Copiii mă întreabă în fiecare zi dacă vom mai avea o casă a noastră, iar eu nu ştiu ce să le răspund. Suntem într-o situaţie din care nu ştim cum o să mai ieşim, iar despăguri nu cred că vom primi. Până acum nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste alunecări de teren“, a declarat Marcela Mărculescu.

Marcela Mărculescu a rămas pe drumuri cu trei copii după ce casa a fost înghiţită de pământ

Hala de steril de la Alunu înaintează în fiecare zi, iar oamenii sunt disperaţi, ei cred că încetul cu încetul tot satul va fi evacuat. Localnici au mai povestit că în urmă cu doi ani în zonă a fost depozitat steril provenit de la o exploatare minieră care aparţine acum de CET Govora, iar de atunci au început să apară problemele.

Autorităţile din Alunu le promit celor şase familii evacuate că vor fi despăgubite, dar nu ştiu exact când. „Alunecarea de teren a mai avansat şi pentru siguranţa cetăţenilor, domnul prefect a emis ordinul de evacuare. S-a început procedura de evacuare, de ieri am evacuat bunuri, animale, oameni, iar astăzi se evacuează şi din bunurile care pot fi recuperate”, a declarat Cristian Birarut, primarul localităţii Alunu.