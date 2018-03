FOTO Ford EcoSport, vânzări de aproape trei ori mai mari faţă de volumele generaţiei anterioare în tot anul 2017

Noul Ford EcoSport oferă experienţă dinamică optimizată cu ajutorul sistemului Ford Intelligent All Wheel Drive. Această tehnologie este oferită în combinaţie cu noul motor diesel Ford EcoBlue de 1.5 litri şi cu o cutie manuală cu şase trepte, oferind 125 CP şi un cuplu de 300 Nm.

Pentru a sprijini volumul de muncă în creştere, la fabrica de la Craiova au fost angajaţi în plus 1700 de operatori de bază şi personal calificat în cursul acestui an. Noul Ford EcoSport a înregistrat vânzări de aproape trei ori mai mari faţă de volumele generaţiei anterioare în tot anul 2017. „Cererea pentru acesta este de două ori mai mare decât estimam iniţial, şi oricum aveam aşteptări ridicate. Spre comparaţie, din vechea generaţie în 2017 am livrat aproape 150 de unităţi. În 2018, până în acest moment (23 martie), am trecut deja de 400 de unităţi comandate. Uzina înre gistrează foarte multe comenzi. De aseme nea, şi la nivel european livrările de Ecosport depăşesc estimările iniţiale“, a spus tilla Szabo, director general al Ford România pentru zf.ro.

În acest moment la Craiova se produce un autoturism EcoSport la 87 de secunde şi a depăşit cu mult procesul şi din perioada Oltcit şi Daewoo.