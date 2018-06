VIDEO Ce pregătesc autorităţile Constanţei pentru primirea Simonei Halep, cetăţean de onoare. „Mai bine să-i înmâneze un premiu Gică Hagi“

Simona Halep este cetăţean de onoare al municipiului Constanţa din 2014 şi al judeţului Constanţa din 2018.

„Deocamdată nu facem nimic pentru primirea Simonei Halep. Eu acum sunt la Bucureşti, dar am discutat cu colegii mei, cu primarul Decebal Făgădău, şi am înţeles că nu va veni la Constanţa pentru că pleacă în concediu. Primarul a vorbit cu familia Halep. Sigur că altfel am fi organizat ceva, dar nu ca la Bucureşti, nu... Deci deocamdată nu facem nimic, dar sigur vom face când Simona va veni acasă. În fond, este cetăţean de onoare al Constanţei“, a declarat Marius Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Primăria Constanţa a confirmat că a lansat invitaţia Simonei Halep, discutând cu familia campioanei pentru organizarea unei festivităţi la întoarcerea ei acasă. „Vom anunţa de îndată ce vom şti ceva concret“, au transmis oficialii din primărie.

De asemenea, Prefectura Constanţa a comunicat că nu are buget pentru asemenea manifestare, a cărei organizare este în sarcina municipalităţii.

La conferinţa de presă de la Aeroportul Henri Coandă Otopeni, desfăşurată luni la întoarcerea în ţară, Simona Halep a declarat că va merge la Constanţa unde se va întâlni cu prietenii şi va sta acasă, cu familia ei. Simona nu a specificat când anume se va întâmpla asta şi care îi este programul în perioada următoare.

Între timp, constănţenii îşi exprimă nemulţumirea faţă de lipsa de reacţie a autorităţilor locale şi judeţene, întrebându-se cum va fi primită acasă sportiva nr. 1 a lumii care a făcut României o aşa bucurie şi onoare. Ei se gândesc că Simona merită o primire triumfală în Piaţa Ovidiu, unde ea să prezinte trofeul - fie de pe o scenă, fie din balconul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Unii fac speculaţii că mai ales după ce s-a întâmplat la Bucureşti, când primarul general Gabriela Firea a fost huiduită de un stadion întreg pe Arena Naţională, demnitarii Constanţei s-ar teme de acelaşi tratament.

„În semn de respect faţă de această performanţă ar trebui creat un eveniment în Piaţa Ovidiu, în care Simona să prezinte trofeul oraşului ei“ - Andrei Ionete.

„Domnule Primar, sunteţi conştient şi aveţi în plan să organizaţi vreun eveniment prin care oraşul Constanţa să-i multumească şi să o felicite public pe Simona Halep pentru performanţă extraodinară pe care a realizat-o prin câştigarea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros şi pentru că numele oraşului Constanţa apare mereu pe cele mai mari arene ale tenisului mondial???

Eu, în calitate de constănţeancă, fan şi practicant al tenisului şi bineînţeles fan al Simonei Halep, vă adresez această cerere publică de a o onora şi premia pe această persoană deosebită. Şi am şi o sugestie, cum cred eu că o puteţi onora în mod special: construiţi o bază de tenis în Constanţa care să-i poarte numele, nu există onoare mai mare. Şi promovaţi tenisul şi sportul în general în şcoli.

Dar vă rog să nu se prezinte Domnul Primar că îi stricaţi iar ziua Simonei cum s-a întâmplat ieri cu Doamna Firea pe Arenă Naţională, PSD este cel mai urât partid politic şi toţi membrii ei vor fi trataţi la fel dacă incearcă să profite de muncă şi imaginea Simonei şi a oricărui sportiv sau artist, mai ales că România nu a ajutat-o cu nimic în carieră ei, cu atât mai puţin PSD.

Să-i înmâneze premiul Gică Hagi, asta pentru ea, ca machedoancă, este onoarea maximă şi mai mare mândrie şi bucurie nu-i poate face oraşul Constanţa“ - Roxanne SH.

