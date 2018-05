Tudorel Toader, despre numirea şefului DIICOT: „Îi cunosc foarte bine pe cei doi candidaţi: am analizat activitatea şi am tras linie“

Prezent la Constanţa pentru a discuta construirea unei arhive, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că sunt în construcţie două noi penitenciare, însă intenţia nu este aceea de a-i ţine închişi pe deţinuţi, care în prezent se ridică la cifra de 22.000 de oameni, ci de a-i scoate la muncă, apţi de a munci fiind de aproximativ 15.000.

O altă soluţie pentru reducerea numărului de deţinuţi într-un penitenciar este implementarea sistemului de supraveghere printr-o brăţară electronică. Legea va fi supusă dezbateri publice în câteva luni, a afirmat ministrul.

Ministrul Justiţiei a explicat şi care au fost motivele pentru care l-a propus pe Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT. „Eu am trimis scrisoarea către procurorul general al republicii când am declanşat procedura de selecţie, rugându-l să anunţe tot sistemul pentru cei care îndeplinesc condiţiile legale şi vor să fie şefi să vină, să am baza mare de selecţie. N-au venit decât doi, cel care este încă în funcţie şi cel pe care l-am propus. Alegi din ce ai”, a afirmat Tudorel Toader.

Ministrul a mărturisit că îi cunoaşte foarte bine pe cei doi candidaţi, amândoi fiindu-i studenţi la Facultatea de Drept de la Iaşi, ei având experinţă în funcţii manageriale şi fiind şefi de unităţi.

„La interviu l-am întrebat pe domnul Horodniceanu cum stăm cu termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor? Cum se explică faptul că avem dosare la urmărire penală la DIICOT de 11 ani, neterminat? Aia e prescripţie sigură. După aceea, cum stăm cu achitările? Nu vreau să vă rog să faceţi exerciţiul mintal, psihic, de sănătate, social, de care vreţi, al celui care stă un an, doi, trei, şapte, nevinovat, iar după aia vine instanţa să spună achitat, fapta nu există, sau nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii”, a explicat ministrul Justiţiei. El a precizat că în cele din urmă comisia a analizat activitatea desfăşurată de cei doi candidaţi şi a tras linie.

„Nu sunt membrul niciunui partid politic“

Ministrul a fost întrebat dacă este membru al vreunui partid politic şi a dat un răspuns negativ. El a dezvăluit că înainte de alegerile parlamentare i s-a oferit primul post de senator pe lista unui partid care este în prezent în opoziţie, însă a refuzat.

Tudorel Toader a fost prezent la Constanţa, unde s-a întâlnit cu prefectul judeţului Ioan Abu şi cu preşedintele CJ Horia Ţuţuianu. În cadrul vizitei la malul mării va avea o discuţie cu preşedintele Curţii de Apel, apoi va merge la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă.

Sindicaliştii din cadrul Penitenciarului Constanţa-Poarta Albă au transmis, marţi, o solicitare către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în care reclamă lipsa condiţiilor de muncă. „La nivelul Penitenciarului Constanţa-Poarta Albă există nemulţumiri ale personalului în ceea ce priveşte lipsa condiţiilor de muncă, existând frecvent situaţii în care agenţii din sectorul operativ nu sunt schimbaţi din posturi pe durata a 12-13 ore de serviciu, posturile de pază nu sunt dotate cu sisteme de climatizare, nu există sursă de apă curentă şi nici toalete ecologice”, se arată în mesajul transmis de sindicalişti. Aceştia vorbesc despre „scăderea dramatică a fondurilor alocate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă“ şi-i solicită ministrului Justiţiei sprijinul pentru îndreptarea acestei situaţii.