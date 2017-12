Radu Mazăre cere azil politic în Madagascar. Fostul primar al Constanţei a plecat din România, unde se afla sub control judiciar

IPJ Constanţa a anunţat sâmbătă, 30 decembrie, că o persoană aflată sub control judiciar nu s-a prezentat la sediul poliţiei pentru a semna în graficul de prezenţă.

Conform poliţiştilor constănţeni, „în jurul orei 12.00, poliţiştii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat aflat în control judiciar, in baza unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, nu s-a prezentat pentru a semna în graficul de prezenţă”.



După verificările efectuate, cel în cauză a informat ofiţerul de caz că se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obţine azil politic. Această persoană ar fi chiar Radu Mazăre, cel care deţine mai multe concesiuni în Madagascar.



Conform procedurii, poliţiştii au sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Menţionăm că măsura privind controlul judiciar nu prevedea interdicţia de a părăsi ţara.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care Radu Mazăre este acuzat de procurorii DNA de luare de mită (3 infracţiuni), abuz în serviciu şi conflict de interese în formă continuată (12 acte materiale). Alături de fostul primar, în dosar apare şi omul de afaceri Sorin Strutinsky, acuzat de complicitate la luare de mită. Mita primită de către Mazăre în acest dosar, spun procurorii, ar fi de 8 milioane de euro şi 8 milioane de lei pentru facilitarea emiterii unor documente şi trucarea unor licitaţii.



Referitor la concesiunile pe care Radu Mazăre le are în Madagascar, acesta declara în faţa instanţei în anul 2016 că „acolo am găsit un amplasament cu potenţial, cu un preţ rezonabil, într-o zonă turistică, era la ocean- aproximativ 2 hectare. Am discutat cu Elan despre posibilitatea de a face o investiţie acolo. Am convenit să o realizăm. Eu si Mihai am demarat discuţiile cu tribul care era proprietar despre teren când am revenit în Madagascar. Am luat terenul în concesiune pe numele meu şi pe numele fratelui meu Mihai pe o perioadă de 99 de ani”.

Radu Mazăre mai are şi alte dosare pe rolul instanţelor de judecată. Astfel, fostul primar a fost condamnat în prima instanţă de Curtea de Apel Bucureşti la patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Mamaia. Decizia a fost dată în iulie 2017. Prejudiciul este aproximat de către experţi la 114 milioane de euro.



Tot în prima instanţă este judecat împreună cu fratele său, Alexandru Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern, în dosarul campusului social Henri Coandă din Constanţa unde ar fi primit mită de 175.000 de euro pentru trucarea unor licitaţii.