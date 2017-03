Poveşti dramatice istorisite de femeia care salvează românii prinşi în iadul din Sicilia: „Într-un an, oamenii au cules portocale şase luni cu pistolul la tâmplă“

Membrii mai multor organizaţii umanitare atrag atenţia în ultimii ani asupra atrocităţilor comise în sudul Italiei de către angajatorii imigranţilor din estul Europei, mulţi dintre aceştia de naţionalitate română. În acelaşi timp, fapte inumane le sunt atribuite şi conaţionalilor noştri, ajunşi la disperare din cauza lipsurilor financiare majore.



Unul dintre voluntarii implicaţi activ în susţinerea românilor abuzaţi este constănţeanca Carmen Luminiţa Andrei (50 de ani), care trăieşte de aproape trei decenii în Italia. Acolo conduce un ONG intitulat Confederaţia Naţională a Românilor în Sicilia.



Într-o discuţie cu reporterii „Adevărul“, femeie dezvăluie evenimente şi fapte teribile pe care le-a documentat în timpul activităţii de voluntariat. Potrivit acesteia, a aflat de cazurile mai multor români fără loc de muncă în Palermo, care-şi vând copiii de 2-4 ani localnicilor, de obicei unora cu deviaţii sexuale grave. Printre cei care i-ar abuza pe micuţii români s-ar numără inclusiv preoţi catolici. Într-un astfel de caz a aflat că omul bisericii a cumpărat tăcerea unui astfel de părinte găsindu-i un loc de muncă.



Violată de sicilian şi drogată



Una dintre dramele în care a fost implicată s-a petrecut în familia unor români ajunşi în Sicilia. Cei doi tineri şi copilul lor, în vârstă de trei ani, au locuit în casa unui sicilian, iubitul mamei tinerei. Sicilianul a violat-o pe fiica vitregă, după ce anterior a drogat-o. Auzind ce s-a întâmplat, tânărul a cărui iubită a fost abuzată a sărit să-l bată pe bătrân. În încăierarea generală, o tigaie cu ulei încins a fost răsturnată peste faţa fetiţei de trei ani, care asista la scandal. Din păcate, micuţa a rămas mutilată pe viaţă. După ce au fost sesizate autorităţile, tinerii au fost mutaţi din regiune, iar sicilianul arestat.



Portocale culese cu pistolul la tâmplă



De multe ori, Carmen Luminiţa Andrei a negociat cu angajatorul plata salariilor pe care trebuia să le primească românii. „Am avut cazuri când, după ce românii au muncit la negru pe plantaţiile de citrice, nu erau plătiţi. Spre exemplu, într-un an, la Ribera, oamenii au cules portocale timp de şase luni cu pistolul la tâmplă, spunându-li-se că vor fi plătiţi la sfârşitul perioadei. Când a trebuit să le dea banii, li s-a zis: «Mai vreţi bani?» şi i-a aruncat pe tarla“. Românca povesteşte că s-a dus şi a făcut denunţ la structurile antimafie din Italia, iar oamenii şi-au luat banii.







Înainte de a-i reclama pe angajatorii italieni care nu-şi plătesc muncitorii, ea încearcă să medieze conflictul. „Merg la angajatorul italian şi îl întreb: «Cu cât te-ai înţeles cu el?» «Cu 20 de euro». «Cât poţi să îi dai? Eu pot să închid un ochi pentru că-i oferi cazare nu totdeauna salubră şi că îi angajezi la negru, dar sunteţi vinovaţi amândoi şi nu voi închide şi al doilea ochi»“, spune românca. „De multe ori, sicilianul se plânge că nu a reuşit să-şi vândă portocalele, dar ajungem la un compromis şi românii primesc o parte din bani“. Ideea este, spune ea, că şi cu italienii lor se comportă la fel.



Majoritatea românilor care ajung victime în Sicilia provind din zona Moldovei: Vaslui, Iaşi Botoşani, Suceava. Aproximativ 60.000 de români muncesc în Sicilia, însă mulţi sunt cu contracte legale.



„Găinari“, urmaşii „naşilor“



Din Sicilia de altădată, spune ea, căreia i se mai zice şi Insula Misterioasă, au mai rămas doar „găinarii“, urme palide ale „naşilor“. „Aici, sunt legi nescrise. Dacă ai pus greşit piciorul, ai probleme. În Sicilia, devine o proprietate şi amanta“, spune voluntara.



Cu toate că zona este recunoscută pentru criminalitatea ridicată şi pentru actele de răzbunare, spune că nu îi este frică să lucreze în mijlocul sicilienilor. „ONG-ul meu este recunoscut de statul italian şi chiar şi italienii mă respectă. Am şi cetăţenie italiană. Eu mă duc pe plantaţiile unde lucrează românii la o temperatură de 40 de grade Celsius. Vorbesc cu ei, îmi spun problemele, şi apoi mă duc la autorităţi“, dezvăluie ea doar una dintre modalităţile prin care se implică în ajutarea românilor. De altfel, la toate sediile Atlassib din regiune a postat afişe cu numărul ei de telefon, la care pot apela românii aflaţi în situaţii disperate.



Ministrul Andreea Pastîrnac, trimis de Grindeanu în Catania



După relatările recentei ale cotidianului The Telegraph referitoare la exploatarea românilor din Sicilia, prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, a dispus deplasarea de urgenţă, la Catania şi Ragusa, a unei delegaţii guvernamentale conduse de Andreea Pastîrnac, ministrul pentru românii de pretutindeni. Pe 15 martie 2017, oficialii români s-au întâlnit cu reprezentanţi ai prefecturii şi ai primăriei din Catania. Ambele delegaţii au discutat despre fenomenul de „intermediari“, acele persoane care se interpun în mod fraudulos între angajat şi angajator, dar şi despre necesitatea extinderii campaniilor de informare a cetăţenilor români aflaţi în Italia, pentru a cunoaşte riscurile exploatării în muncă, a abuzurilor şi a traficului de persoane.